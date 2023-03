Sportivii secției de patinaj de la CS Petrolul au ajuns la ora bilanțului, sezonul de iarnă terminându-se cu rezultate bune.

Astfel, în concursul Cupei României, desfășurat în data de 17-18 decembrie 2022, pe pista Arena Lodowa din ­Tomaszow- Polonia, în condiții de gheață, temperatură și organizare foarte bune, au participat 5 cluburi: C.S.S.Sibiu, C.S.Mureșul Tg. Mureș,C.S.M. Brașov, C.S.M. Ploiești, C.S.Petrolul Ploiești (cu 23 de sportivi, la diferite categorii de vârstă).

Locuri 1 – 7 medalii de aur

Popa Amalia – categoria juniori, F, 7-8ani

Nica Mihai – categoria JunioriE 9-10 ani

Felea Irina – categoria juniori D 11-12 ani

Mereuţă Alexandru – categoria juniori D 11-12 ani

Morărescu Maia Maria – categoria juniori C 13-14 ani

Șerban Luca – categoria juniori C 13-14 ani

Pârvu Teodora -categoria junori B 15-16 ani

Locuri 2 – 4 medalii argint

Iacov Maria – categoria juniori F

Arsene George – categoria juniori F

Avramescu Alessia – categoria juniori E

Radu Călin – categoria juniori E

Locuri 3 – 4 medalii bronz

Mincu Matei – categoria juniori F

Felea Eufimia – categoria juniori E

Vintilă Darius – categoria juniori E

Mereuţă David – categoria juniori D

Locuri cu puncte pentru Cupa României:

Găinușă Soraya – categoria juniori E, loc 5

Vișan Ines – categoria juniori E, loc 6

Arsene Maria – categoria juniori D, loc 6

Constantin Ilinca a reușit locul 7,­ foarte aproape ca timp chiar de locul 4.

Locuri fără puncte din cauza căderii în timpul concursului, la una dintre probe, dar cu potențial de a reuși la următorul concurs, au fost următorii sportivi: Doană Teodora, Catargiu Ruxandra, Merlan Andreea, Tompi Ioana.

Clasament pe cluburi:

1. C.S. Petrolul Ploiești 89 pct.

2. C.S. M. Corona Brașov 31 pct.

3. C.S. Școlar Sibiu 31 pct.

4. C.S. Municipal Ploiești 21 pct.

5. C.S.Mureșul Tg. Mureș 12 pct.

Tabăra Internaţională Collalbo – Italia, 18-20 ianuarie 2023

De asemenea, CS Petrolul a reușit să participe la o tabără şi concurs internațional la Collalbo – Italia cu cei mai buni sportivi. Pista este descoperită, într-un peisaj superb – vedere excelentă asupra munților Dolomiti- și este situată la o altitudine de 1000 m, condiții foarte bune de pregătire și concurs, totuși la latitudinea condițiilor meteo.

Participanții au fost din Italia, Austria, Germania, Olanda, Polonia, Estonia, Lituania, Norvegia, Suedia, Spania, Ungaria, România.

CS Petrolul a participat cu 13 sportivi, toți reușind să facă un bun progres tehnic și recorduri personale, concursul fiind foarte tare, cu sportivi de elită internațională.

Locuri pe podium au obţinut:

Eufimia Felea – jun E – locul 2,

Irina Felea – jun. D – locul 2.

Alexandru Mereuţă – juniori D- loc 3.

Au urmat, apoi, nu mai puțin de 37 de medalii pentru CS Petrolul Ploiești la Campionatele Nationale de la…Inzell (Germania).

Întrecerile Campionatului Național de Patinaj Viteză de Juniori F, E, D, C, B, de la acest început de an, au avut loc la Inzell, în Germania, pe pista Max Aicher Arena, acoperită și cu o lungime de 400 de metri. Echipele participante au fost CSS Sibiu, CSM Mureșul, CSM Ploiești, Corona Brașov, CSS Viitorul Cluj si CS Petrolul Ploiești.

La capătul unei competiții care s-a bucurat de o organizare foarte bună și în condiții deosebite de concurs, bilanțul sportivilor de la CS Petrolul Ploiești, pregătiți de antrenorii Ion Ilie Opincariu și Dorin Zărnescu, a fost unul de apreciat.

Locuri I – 21 medalii:

– 100 m, 300 m, clasament general Amalia Popa, juniori F; 300m, 500m, clasament general Mihai Nica, juniori E; 500 m, 1000 m și clasament general cu 6 recorduri naționale la 500 m și 1000 m și poliatlon de sprint; Irina Felea – juniori D; 500 m, 1000 m,clasament general Alexandru Mereuță,Juniori D; 500 m, 1000 m, 1500 m și clasament general; Luca Șerban, juniori C; 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m, clasament general; Teodora Pârvu, juniori B.

Locuri II –8 medalii argint

George Arsene, Eufimia Felea,MaiaMaria Morărescu,

Locuri III –8 medalii bronz

Matei Mincu, David Mereuță, Eufimia Felea

Campionatul Juniorilor A și Seniorilor

O săptămână mai târziu, pe 24-26 februarie 2023,tot la Inzell, a avut loc Campionatul Juniorilor A și Seniorilor.

Din partea Clubului Sportiv Petrolul Ploieşti a participat Teodora Pârvu, care a reușit din nou clasarea pe locul I la categoria Juniori A la toate probele din concurs: 500 m,1000 m,1500 m, 3000 m și Clasament General, 5 titluri de Campion Național !