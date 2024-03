V. Stoica

CFR Infrastructură a făcut publice imagini de la demolarea care a început la miezul nopții de luni spre marți și care ar trebui să se încheie în această noapte, la ora 24.00.

Pentru pregătirea demolării, a fost amenajată o platformă de protecție a părții carosabile de pe DN 1 și a zonelor adiacente, fiind mai apoi demolat tablierul de pe sensul Sinaia – Ploiești. Astăzi vor fi alte etape pentru finalizarea demolării, printre care secționarea și spargerea celor 4 grinzi de pe sensul Ploiești – Sinaia și ulterior, demolarea grinzilor și de pe sensul Sinaia – Ploiești.

Așa cum am mai precizat, structura podului prezenta risc de prăbușire din cauza deplasării spre amonte a banchetei cuzineților de pe pila 5 ca urmare a rotirii bazei (fundației) acesteia. Prin deplasare, conform CFR Infrastructură, au fost antrenate tablierele V și VI, ceea ce a dus la deformarea aparatelor de reazem, ruperea elementelor de ghidare, fisuri și crăpături în cuzineți. Rotirea bazei pilei a fost posibilă din cauza fundării acesteia într-un strat de pietriș cu bolovăniș, sub care se găsește un strat de sare compactă și a existenței unui curent de apă subteran ce trece oblic pe sub latura din amonte a pilei 5. Podul a fost inclus la categoria punct periculos, iar în anul 2013 s-a luat măsura închiderii circulației feroviare pe linia CF Câmpina – Câmpinița, din cauza agravării deficiențelor existente la pila nr. 5 aferentă podului de la km 0+609. Pentru urmărirea evoluției fenomenului de deplasare/rotire a pilei nr. 5 (aflată chiar pe mijlocul DN1), a fost instituit un program de supraveghere și măsurare cu dispozitive optice. Din analiza datelor centralizate, s-au evidențiat deplasări în plan vertical și orizontal neliniare cu valori fluctuante, indicând un fenomen de “plutire” a pilei 5.

Potrivit CFR Infrastructură, demolarea structurii podului Cf care supratraversează DN 1 se execută în baza Hotărârii de Guvern pentru casarea liniei și a podului de cale ferată emisă în anul 2021, precum și a Autorizației de Desființare emisă în octombrie 2023, de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. În intervalul celor 48 de ore de execuție a demolării, circulația pe DN1, în zona lucrărilor, este deviată prin Câmpina, Cornu și Bănești pentru autoturisme, iar traficul greu va fi preluat de DN1A pe ruta Blejoi – Vălenii de Munte – Cheia – Săcele.