romovată vara trecută în Liga 3, formația Tricolorul Breaza se pregătește să numească un nou antrenor! Succesul din Liga 4 a fost realizat de Marius Vișan, dar nu era doar antrenor la Tricolorul Breaza, ci și director sportiv. S-a dorit numirea unui nou ”principal” și în vară, doar că nu s-a ajuns la un acord cu vreunul dintre candidați.

Astfel, pentru că Tricolorul Breaza este în pragul retrogradării, Marius Vișan a anunțat că vrea să rămână doar cu funcția de director sportiv și va fi numit un nou antrenor principal, care să „absoarbă” această presiune, Vali Negoiță și Mihai Oancea fiind două dintre variantele avute.

Astfel, aseară, de la ora 18:00, la stadionul Eugen Șoriceanu din localitate, lotul Tricolorului s-a reunit, cu obiectivul declarat al menținerii în Liga a III-a. Au răspuns prezent acestui prim antrenament toți componenții lotului care a finalizat sezonul de toamnă al celui de-al treilea eșalon. Conducerea Tricolorului se află, în momentul de față, în discuții cu mai mulți tehnicieni, urmând ca, în cel mai scurt timp, să se ia o decizie legată de noul antrenor al trupei brezene pentru acest retur. În perioada 3-10 februarie, jucătorii formației vor efectua și un stagiu de pregătire centralizată, a cărui locație urmează a fi stabilită.

Conform oficialilor echipei din Breaza:

“De asemenea, gruparea se află, în această pauză de iarnă, în discuții cu mai mulți jucători, prima sosire oficială fiind a fundașului junior Eric Ioniţă (MX Pro Academy Ploiești, a evoluat pebrru CS Păulești), urmând ca, în cel mai scurt timp, încă doi fotbaliști, care sunt în cursul rezolvării problemelor contractuale cu cluburile de care aparțin, să se alăture lotului brezean.

A fost stabilit și programul amicalelor pentru formația noastră, acesta cuprinzând următoarele jocuri, bineînțeles cu posibilitatea unor modificări sau adăugiri:

20.01 – Tricolorul vs. CSO Baicoi

27.01 – vs. CS Câmpina

03.02 – vs. Metalul Buzău

10.02 – vs. FCSB U19

17.02 – vs. CSO Boldești

24.02 – vs. AFC Brebu”.

A plecat „veteranul”

Tricolorul și fundașul central Ovidiu Gheorghe au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale. În vârstă de 36 de ani, Ovidiu Gheorghe a sosit în tabăra tricoloră în 2017, de la CS Cornu, apărând timp de 6 sezoane și jumătate tricoul și blazonul formației brezene, în majoritatea acestui interval din postura de căpitan de echipă.

Ovidiu a contribuit din plin la succesele formaţiei din ultimii ani, reușita de la barajul de promovare, de la meciul cu Daco-Getica București, fiind un exemplu. «Un adevărat luptător, până la ultima picătură de energie, “căpitanul ” nostru a arătat, de-a lungul anilor, voință, determinare și caracter. Ovidiu va rămâne apropiat al echipei noastre, fiindu-i propus un post în organigrama clubului, pe care acesta l-a acceptat.» – a anunțat clubul brezean.

Ovidiu Gheorghe: “Chiar dacă ne place sau nu, vine un moment în viața când trebuie sa alegem, iar fotbalul, oricat de mult ne place, trebuie să treacă în plan secund. Vârsta și timpul nu iarta pe nimeni, dar pot spune că Tricolorul Breaza a reprezentat și o să reprezinte echipa mea de suflet, locul unde m-am simțit cel mai bine, m-am simțit acasă. Mulţumesc pentru tot colegilor cu care am împărțit vestiarul, dar și suporterilor care ne-au fost mereu alături».

Marius Vișan: “Alături de Marius Duricu, Ovidiu este unul din jucătorii cu care am plecat la drum, în 2018, cand m-am intors la Breaza. Întotdeauna au avut încredere în ceea ce am spus, chiar dacă poate nici ei nu mai credeau în visul meu de a reveni in Liga a III-a. Îi mulțumesc lui Ovidiu pentru tot ceea ce a facut ca jucător și pentru toate performanțele. Mi-aș dori ca el sa rămână un exemplu pentru toți ceilalți băieți din vestiar, pentru că, deși nu este un fotbalist talentat, întotdeauna a ieșit în evidență în mod pozitiv, prin ceea ce a realizat în teren».