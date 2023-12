Românii au preferat să rămână în țară pentru noaptea dintre ani. Pentru petreceri, cererea a depășit ofertele agențiilor de turism

N. Dumitrescu

Pe modelul anilor trecuți, pe Valea Prahovei, și Revelionul 2024 este la tarif de… multe stele. Iar acest lucru este confirmat de sumele pe care le-au solicitat hotelierii pentru un sejur care să includă și noaptea dintre ani, în cea mai cunoscută stațiune, Sinaia, prețurile ajungând, așa cum au detaliat și reprezentanții de la Asociația pentru Dezvoltarea și Promovarea Turismului Prahova, și la 5.000 de lei de persoană pentru patru nopți de cazare, ba chiar și mai mult, în funcție de câte stele are și hotelul. Concret, la Sinaia, la un hotel de trei stele, în cazul unui pachet de trei nopți și patru zile, tariful pentru o cameră dublă standard s-a ridicat la 3.885 lei, iar dacă s-a solicitat și un pat suplimentar – 4.920 de lei. În cazul pachetului de patru nopți și cinci zile, camera dublă standard a fost 4.300 de lei, iar cu un pat suplimentar – 5.310 lei, serviciile în cazul fiecărui pachet menționat incluzând cazare cu mic dejun tip bufet( cu excepția zilei de 1 ianuarie 2024, când va fi oferită o gustare de dimineață), cină festivă în seara zilei de 31 decembrie, DJ, bar deschis și foc de artificii. Tot la Sinaia, în cazul hotelurilor de patru stele, și tarifele, firesc, sunt mult mai mari. De exemplu, la unul dintre ele, tarifele au fost următoarele:pachet 3 nopți/4 zile, Cameră Deluxe -7.125 lei, Cameră Deluxe cu balcon – 7.875 lei, Apartament Executive – 9.000 lei, Apartament Duke – 10.500 lei, Apartament Princess – 11.250 lei, în acest caz pachetul incluzând următoarele: pe 30 decembrie degustare, cină bufet cu pachet de băuturi și petrecere tematică, pe 31 decembrie – cină de gală cu băuturi incluse, invitați speciali și muzică live, joc de artificii, tombolă cu premii, petrecere pentru copii cu cină bufet, pe 1 ianuarie – gustare de dimineață, cină bufet cu pachet de băuturi și petrecere tradițional românească. La un alt hotel, tot de patru stele, pentru pachetul de 4 nopți/5 zile, tariful pentru camera dublă a fost de 7.050 de lei, pentru apartament – 8.350 de lei, serviciile de cazare începând cu data de 29 decembrie sau 30 decembrie și incluzând mic dejun, masă festivă de Revelion, cu muzică live și invitați surpriză, pe 1 ianuarie gustare, cină, muzică live, pe toată perioada șederii turiștii cazați având acces la piscină, saună, jacuzzi, salină etc. La Bușteni, în schimb, tarifele au fost în funcție de serviciile oferite, unele hoteluri oferind doar cazarea. Astfel, la un hotel de două stele, pentru perioada 30 decembrie – 2 ianuarie, pentru o cameră de două locuri tariful a fost de 1.290 de lei, iar pentru o cameră de 3 locuri -1.350 de lei, costurile reprezentând doar cazarea. În schimb, la un alt hotel, pentru două nopți în cameră dublă, pentru două persoane, costul a fost de 2.550 de lei, iar pentru trei nopți, tot pentru două persoane, camera dublă a fost de 4.050 de lei, serviciile incluzând, pe lângă cazare, și mic dejun, masă festivă de Revelion cu DJ și bar deschis. La Azuga, la un hotel de patru stele, tarifele au fost următoarele: 7.500 de lei pentru o cameră dublă, 8.500 de le pentru un apartament, pachetul de servicii oferite incluzând, pe lângă cazare, următoarele: pe 29 decembrie – cină, pe 30 decembrie mic dejun, prânz, cină, pe 31 decembrie – mic dejun, prânz, cină festivă, artificii, program artistic, animator pentru Revelionul copiilor, pe 1 ianuarie – gustare, cină festivă, carnaval, pe 2 ianuarie mic dejunc, turiștii având acces gratuit și la piscină, jacuzii, locuri de joacă etc.

Joi, prin intermediul unui comunicat de presă, președintele Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova, Adi Voican, a ținut să precizeze, printre altele, că în acest an, pentru Revelion, românii au ales ca destinație principală zonele turistice din țara natală. ”România rămâne preferata românilor pentru Sărbătorile de iarnă, cererea pentru pachete de Revelion fiind peste oferta existentă în cadrul agențiilor de turism, unele unități având un grad ridicat de ocupare încă din toamnă. Pachetele de servicii complete, mesele festive, programele artistice tradiționale și accesul la facilitățile SPA ale unităților hotelier au convins turiștii să opteze pentru România ca destinație de vacanță preferată pentru Sărbătorile de Iarnă, cu o creștere de 24% față de anul trecut. Tarifele au fost în medie cu 10-15% mai mari față de 2022, însă programele de tip „Înscrieri Timpurii”,lansate încă din vară, au anulat practic această creștere, reducerile ajungând până la 25% în prima etapă a programului”, se mai precizează în documentul menționat.