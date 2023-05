N. Dumitrescu

La sfârșitul săptămânii trecute, în premieră, centrul orașului Ploiești a fost martor al emoției și al lacrimilor de bucurie pe care le-au trăit, deopotrivă, absolvenții – dar și reprezentanți ai familiilor acestora – care anul acesta au finalizat studiile la UPG Ploiești. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti aniversează anul acesta 75 de ani de la înființare, eveniment marcat prin nenumărate activități științifice, culturale și sportive, care au debutat săptămâna trecută și se vor desfășura pe întreaga perioadă a anului 2023. De departe, însă, acțiunea cu o încărcătură emoțională deosebită, ce a fost considerată drept ”momentul reper”, a fost ceremonia de absolvire a ”Generației 75” – respectiv a aproape 1.000 de studenți de la secțiunea Licență care anul acesta au absolvit UPG Ploiești – care a avut loc pe esplanada Palatului Culturii, pe data de 12 mai a.c. Organizarea acestui eveniment în centrul orașului nu a fost aleasă întâmplător, având în vedere faptul că, în anul 1967, Institutul de Petrol şi Gaze – înființat în urmă cu 75 de ani, s-a mutat de la București la Ploieşti, cel mai important centru al industriei petroliere românești, iar cursurile au fost ținute inițial în sediul Palatului Culturii, până la finalizarea construcției actualului centru universitar care astăzi poartă numele de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. De altfel, despre organizarea acestui eveniment, reprezentanții universității ploieștene au ținut să precizeze: ”Din respect și considerație pentru Ploiești – oraș universitar, pentru comunitate și în special pentru absolvenții ”Generația 75“, am considerat că este oportună și memorabilă organizarea în premieră a festivității de absolvire în locul unde s-au predat primele cursuri și s-au perindat primii studenți ai Institutului de Petrol şi Gaze din Ploiești. Esplanada Palatului Culturii a fost invadată la propriu, de absolvenți, profesori, părinți, rude și trecători pe care am reușit să-i integrăm în frumoasa noastră poveste, să le răscolim amintiri din studenție sau pur și simplu să-i motivăm să aleagă frumosul, educația și izbânda. Magia vieții de student nu se poate descrie în cuvinte, iar noi am citit-o în privirile celor care ne-au aplaudat absolvenții de pe margine!”.