Peste 1200 de aplicanți s-au înscris să fie voluntari la UEFA Under 21 Championship!Dintre aceștia, 280 de voluntari vor fi selectați pentru a forma echipa care va contribui la succesul unui nou eveniment fotbalistic major în România.

Miercuri, 15 martie 2023, a fost ultima zi în care cei interesați de programul de voluntariat al UEFA Under 21 Championship Georgia-România 2023 au mai putut aplica pentru a se alătura echipei de voluntari care va fi implicată în organizarea turneului final în România.

În cele două luni în care aplicațiile pentru programul de voluntariat au fost deschise, acesta a stârnit un interes major, cele 1256 de aplicații depășind cu mult cele 280 de poziții disponibile pe cele 4 stadioane din România. Din totalul aplicațiilor, 66% au fost pentru pozițiile din București, iar restul de 34% pentru Cluj-Napoca.

Programul de voluntariat UEFA Under 21 va fi o experiență de neuitat pentru toți voluntarii selectați, reunind o echipă formată din oameni de toate vârstele, provenind din toate colțurile lumii. Indiferent de stadionul pe care vor activa, toți voluntarii vor avea șansa să-și îmbogățească experiența personală și profesională contribuind la succesul unui eveniment sportiv major.

Aplicanții provin din 69 de țari, cel mai tânăr va împlini 18 ani la finalul lunii mai, iar cel mai experimentat are 72 de ani. De asemenea, 30% dinte aplicanți sunt de gen feminin.

Voluntarii vor fi o parte integrantă din organizarea UEFA Under 21 Championship, iar programele de voluntariat vor fi implementate de structurile locale de organizare (LOS) din cele două țări. Echipa de management a voluntarilor din cadrul acestei structuri va fi responsabilă de recrutarea, instruirea și gestionarea voluntarilor în timpul evenimentului.

Acum că înscrierile s-au încheiat, echipa de LTV (voluntarii pe termen-lung) a început deja revizuirea aplicațiilor pentru a se asigura că vor fi selectați, în etapa următoare, cei mai potriviți candidați cu profiluri de voluntari . Recrutarea va continua cu etapa interviurilor, în care aplicanții vor participa la o video-conferință de 30 de minute. Astfel, au șansa să vorbească despre motivațiile și așteptările lor față de programul de voluntariat. Aplicanții care trec și de această etapă vor primi, din partea echipei de Volunteer Management, propunerea de a se alătura unui rol de pe unul din cele 10 departamente.