N. Dumitrescu

Prahovenii au dat dovadă, încă o dată, că în vremuri de restriște, precum cele aduse de războiul început în Ucraina, sunt alături de cei aflați în suferință. Astfel, ca urmare a unei mobilizări extraordinare, în doar câteva zile, o parte dintre campaniile inițiate la nivel de județ și-au atins scopul, astfel că, deja, unele dintre ajutoarele colectate au ajuns la punctele vamale, cu scopul cel dinainte stabilit – acela de a le fi de folos atât refugiaților din Ucraina, care au trecut granița de frica războiului în România, cât și pentru cei rămași în țara invadată de trupele rusești. Un exemplu îl reprezintă cele 44 de tone de ajutoare transportate cu tirul din Prahova și care au ajuns, miercuri după amiază, în Vama Siret, convoiul umanitar fiind însoțit de o parte dintre inițiatorii acestei campanii, deputatul Grațiela Gavrilescu și primarul orașului Băicoi, Marius Constantin. De asemenea, și o altă campanie, inițată de una dintre formațiunile politice care are filială și organizații locale în județ a ajuns la final, tot miercuri seară din Ploiești plecând un camion plin cu donații către Suceava, destinația finală a transportului fiind Ucraina. Pe de altă parte, în continuare, pe plan județean și local se face publică intenția atât de colectare a ajutoarelor, cât și de deschidere de conturi pentru donații în bani, miercuri seară, într-o ședință cu caracter extraordinar, Consiliul Local Ploiești aprobând posibilitatea cazării refugiaților în internatele a două colegii din oraș, respectiv de la Colegiul ”Spiru Haret” și Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”. ”Le sunt recunoscătoare tuturor celor care au răspuns apelului meu la omenie și empatie și au contribuit la strângerea celor 44 de tone de ajutoare pentru cetățenii Ucrainei invadate! Le mulțumesc primarilor din Băicoi, Măgureni, Podenii Noi, viceprimarului și consilierilor locali umaniști din Poienarii Burchi, Filipeștii de Pădure, Balta Doamnei, Colceag, Albești Paleologu, Bătrâni, Râfov, Scorțeni, Ștefești, Valea Călugărească, Șoimari,

Câmpina, Mizil, Boldești Grădiștea, reprezentanților firmelor prahovene, președintelui Organizației “Din suflet cu Dragoste de Copii” și tuturor celorlalți prahoveni, dornici să ajute cât mai repede și cât mai consistent ucrainenii nevoiți să trăiască drama acestui război îngrozitor. Le mulțumesc, în mod special, copiilor din Prahova, care au donat jucării și rechizite pentru micuții ucrainieni! Doamne, nu voi putea uita niciodată imaginea acestor copii de la graniță! Și nici privirile triste, îngrijorate, disperate ale mamelor lor! De fier să fii și nu poți lăsa așa ceva să se întâmple. Vi se pare că tot ceea ce vedeți la televizor e crunt? E dramatic? Să vedeți aici, la Siret, cu ochii dumneavoastră! Să-i auziți! Să simțiți mirosul fricii lor și gustul lacrimilor! Cu Dumnezeu, înainte, probabil că vom trece și peste asta… Atâta doar că sufletele văduvelor și orfanilor, schingiuite de atâta durere, cu greu vor mai găsi calea către iubire…”. Declarația aparține deputatului de Prahova, Grațiela Gavrilescu, președinte al Biroului Executiv al Partidului Umanist Social Liberal, în calitate de inițiator al unei campanii de strângere de ajutoare din Prahova pentru Ucraina, care a însoțit, miercuri seară, alături de Marius Constantin, primarul orașului Băicoi, dar și de alți primari, viceprimari și consilieri locali prahoveni, convoiul umanitar ce a ajuns la Vama Siret. O parte dintre ajutoarele colectate în cadrul acestei campanii au fost împărțite refugiaților care se aflau la vamă, restul transportului având ca destinație localitatea Cernăuți din Ucraina.

Tot miercuri seară a fost încheiată și campania inițiată de USR Prahova.

Colectare de ajutoare și la Oficiul poștal nr. 1 din Ploiești

După oferirea spațiilor interne de cazare pentru găzduirea refugiaților, operatorul național de servicii poștale – Compania Națională Poșta Română – a anunțat că pune la dispoziție întreaga infrastructură pentru a colecta și distribui ajutoarele umanitare donate pentru oamenii afectați de criza din Ucraina. Astfel, ajutoarele umanitare vor fi colectate la nivelul unor centre din rețeaua poștală, la Ploiești colectarea făcându-se la Oficiul Poștal nr. 1 (Piața Victoriei nr. 8), de luni până vineri, în intervalul ora 8.00-19.00. Donațiile se pot face sub forma produselor din următoarele categorii: alimente neperisabile (apă, conserve, alimente ambalate etc); produse de igienă (scutece, șervețele umede dezinfectante, hârtie igienică, absorbante etc); îmbrăcăminte și încălțăminte (femei/bărbați/copii, îmbrăcăminte termică, mănuși, rucsacuri, încălțăminte în condiție bună/noi etc); uport (perne, corturi, saltele, tacâmuri, binocluri, paturi pliabile, baterii portabile cu capacitate mare, stații walkie-talkie, stații radio emisie recepție, camere cu termoviziune etc); produse din categoria celor de încălzire și de iluminat (corturi, pături termice, saci de dormit, radiatoare electrice sau alte mijloace de încălzire, lanterne, lumânări, lămpi etc); echipamente medicale de susținere a răniților (trusă de prim ajutor, scaune cu rotile pliabile și cadre destinate persoanelor cu deficiențe locomotorii, bastoane etc).

Absolvenții UPG se implică în strângerea de fonduri

Și Consiliul de Administație al Universității Petrol – Gaze din Ploiești a aprobat propunerea de deschidere a unui cont bancar având ca solicitant ”Asociația Absolvenților Universității Petrol-Gaze din Ploiești – ALUMNI U.P.G.”, în vederea strângerii de fonduri în scop caritabil, necesare susținerii demersului de întrajutorare al persoanelor refugiate din Ucraina. Detalii contului sunt : IBAN RO42RNCB0211154966430001, deschis la Banca Comercială Română.

În vederea identificării de noi spații de cazare, Consiliul Local al municipiului Ploiești s-a întrunit, miercuri după amiază, în regim de urgență, pentru a aproba spațiile în care se va asigura cazarea persoanelor refugiate din Ucraina. Sunt disponibile 110 paturi la Colegiul ”Spiru Haret” și 60 de paturi la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”. Refugiații vor beneficia gratuit de cazare, iar cheltuilelie vor fi asigurate din fondul de urgență al municipiului Ploiești.