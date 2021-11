Au ieşit la iveală detalii incredibile despre modul în care fostul procuror Mircea Negulescu îşi practica meseria, potrivit romaniatv.net. Fostul procuror, zis „Portocală”, obișnuia să le spună din start suspecților audiați că îi paște pușcăria dacă nu „îi dau în primire pe membrii familiei Cosma”. Aceştia ajungeau fie în „Arestul Câmpina”, fie scriau denunţuri.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a luat în discuție astăzi (n.n. – ieri) un nou termen în procesul în care Mircea Negulescu e acuzat de represiune nedreaptă, influenţarea declaraţiilor, inducerea în eroare a organelor judiciare, fals intelectual şi abuz în serviciu în legătură cu modalitatea în care l-a anchetat pe Vlad Cosma, fiul fostului șef CJ Prahova, Mircea Cosma.

Negulescu mai are pe rolul ÎCCJ un dosar cu acuzații similare, pentru felul în care a instrumentat Dosarul Ghiță-Ponta-Blair (cel în care fostul premier era anchetat pentru modalitatea de organizare a vizitei lui Tony Blair în România).

Martorul Georgeta Buliga, fost procuror timp de 30 de ani, în prezent avocat, a făcut declaraţii în faţa magistraţilor despre cum obişnuia „Portocală” să „îi strângă cu uşa” pe suspecţi şi inculpaţi.„Am asigurat asistență juridică pentru Ușurelu Petrică la urmărirea penală. (…) Modalitatea de audiere a inculpatului Uşurelu Petrică: (Negulescu – n.r.) ne-a spus din start că dacă îi dăm în primire pe membrii familiei Cosma are șanse (să scape de arest – n.r.). În caz contrar avea ca variantă Arestul Câmpina. Am avut temere reală cu privire la faptul că va fi reținut și dus la arest. (…) Am aflat, din nefericire, ce înseamnă să îi dai putere unui procuror care nu are nici pregătirea nici experiență în instrumentarea unor astfel de dosare. Acționa nu cu prezumția de nevinovăție. Prezumția, la el, era de vinovăție. Până să convingem noi instanța, măsura preventivă avea consecințe asupra sănătății persoanei cercetate, asupra familiei acestuia, asupra firmei”, a declarat avocata Georgeta Buliga. Descinderile erau o altă metodă prin care Mircea Negulescu îşi manipula inculpaţii.

„Legat de activitatea de intimidare a lui Petrică Ușurelu, consider că percheziția efectuată la domiciliul părinților acestuia a fost făcută cu încălcarea normelor de procedură legală. Organele de poliție erau deja la locuință atunci când am ajuns eu. Au așteptat venirea mea ca să continue activitatea. M-a marcat faptul că acea percheziție viza persoane foarte în vârstă și foarte bolnave. Tatăl acestuia era în scaun cu rotile. Erau foarte speriați. Eu cunosc din activitatea pe care am desfășurat-o anterior – am fost procuror vreme 30 de ani – că o percheziție e documentată criminalistic, pentru a te informa dacă este oportună sau nu. Din câte rețin, percheziția era autorizată de instanță – dar știți Dvs., ceea ce scrie în acte nu reflectă întotdeauna cu realitatea. Trebuiau să știe că acolo nu mai locuiește Ușurelu Petrică, ci persoane cu afecțiuni grave. Trebuiau să se gândească că acolo nu puteau exista probe de natură să intereseze cauza. Ceea ce am spus s-a verificat ulterior pentru că, din câte îmi amintesc, nu au fost identificate mijloace de probă care să intereseze cauza. Nu au fost ridicate pentru că nu le-au găsit. Acea percheziție a fost efectuată pentru intimidarea lui Petrică Ușurelu”, a relatat martora.

„Negulescu se credea trimisul lui Dumnezeu pe Pământ”

O percheziție a fost efectuată, la cererea lui Mircea Negulescu, și la firma pe care o administra Petrică Ușurelu.

„Am considerat că este obligatoriu ca procurorului Mircea Negulescu să i-l prezint pe Uşurelu Petrică, deoarece el reprezenta societatea. Ne-am îndreptat spre Negulescu Mircea. În aroganță dumnealui, de parcă era trimisul lui Dumnezeu pe Pământ, efectiv ne-a sfidat pe mine și pe Petrică Ușurelu. Eu m-am simțit umilită. A respins solicitarea mea și îmi amintesc că a făcut afirmații legate de Uşurelu Petrică legate de momentul la care urmă să stea de vorba cu el. Mă blochez greu, dar eram șocată. Tot timpul am respectat organele de urmărire penală, iar el m-a ignorat. Negulescu era ca pe o moșie a dumnealui, iar eu, Ușurelu și angajații parcă eram sclavi pe plantație. Am avut 43 de ani de activitate și nu am asistat la așa ceva niciodată. A fost un moment înjositor la adresa mea”, a mai relatat martora.

Cum a instrumentat Mircea Negulescu Dosarul Ghiţă-Ponta-Blair

În august 2020, Negulescu a fost pus sub control judiciar. După câteva luni a fost trimis în judecată de Secţia specială. A fost acuzat că a fabricat mai multe probe şi că a obligat mai multe persoane să facă denunţuri şi declaraţii mincinoase în două cauze instrumentate pe vremea când era procuror la DNA Ploieşti, printre care şi dosarul „Tony Blair”, care îi viza pe fostul deputat Sebastian Ghiţă şi pe fostul premier Victor Ponta.

Fostul procuror ar fi determinat un judecător de drepturi şi libertăţi de la Instanţa supremă, dintr-unul dintre dosare, să dispună, fără vinovăţie, arestarea preventivă faţă de o persoană, ştiind că aceasta este nevinovată, întrucât materialul probator pe baza căruia s-au argumentat măsurile procesuale a fost plăsmuit încă de la momentul sesizării organelor judiciare.

Totodată, Mircea Negulescu ar fi determinat mai mulţi martori (unii cu identităţi protejate) să dea declaraţii mincinoase în dosarele penale menţionate anterior şi mai mulţi denunţători să formuleze denunţuri cu privire la existenţa unor fapte prevăzute de legea penală, cunoscând că acestea sunt nereale, denunţurile fiind ulterior clasificate, cu consecinţa vătămării drepturilor procesuale ale persoanelor vătămate. Mircea Negulescu a fost arestat preventiv pe 23 iulie, fiind eliberat din arest pe 13 august şi pus sub control judiciar.Negulescu a mai fost trimis în judecată într-un alt dosar, în iulie 2019, fiind acuzat alături de fostul şef al DNA Ploieşti, Lucian Onea, de represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă, parte vătămată în dosar fiind fostul deputat Sebastian Ghiţă.