Prefecții și subprefecții USR PLUS au fost demiși, ieri, prin hotărâre de Guvern, fiind vorba despre 14 prefecți și 28 de suprefecți – unul dintre aceștia fiind din Prahova. Hotărârea a fost introdusă pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de ieri a Guvernului. La Prahova, USR PLUS avea în funcția de subprefect pe Felix Bulearcă, acesta fiind învestit în funcție la începutul lunii martie anul acesta. De altfel, reamintim că întreaga echipă de conducere a Instituției Prefectului Prahova, din care făcea parte și Felix Bulearcă, a depus jurământul de învestire în funcție, în sistem videconferință, pe data de 4 martie a.c. Dacă subprefecții Alexandru Vane (PNL) și Felix Bulearcă (USR PLUS) s-au aflat la debutul lor în activitate, în cazul prefectului Cristian Ionescu este vorba despre o continuare a activității în funcție, ca urmare a susținerii politice primite – din partea PNL, având în vedere faptul că, începând din 5 martie 2021 au intrat în vigoare modificările aduse la Statutul prefectului și subprefectului care le oferă acestora posibilitatea să fie și membri de partid, situație care nu era posibilă până acum.