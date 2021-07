Mandatul celui care a câștigat funcția de primar luna trecută, condamnat pentru pornografie infantilă, invalidat din nou de instanţă

N. D.

În privința alegerilor locale, comuna prahoveană Șotrile are toate șansele să scrie istorie. Mandatul primarului Bogdan Davidescu, reales în funcţie la alegerile parţiale organizate pe 27 iunie a.c., a fost invalidat din nou de instanţă, așa cum s-a întâmplat, de altfel, și anul trecut. ”Invalidează alegerea în funcția de primar al comunei Șotrile, județul Prahova, a domnului Davidescu Daniel Bogdan. Încheierea se va comunica de îndată prefectului județului Prahova și secretarului general al comunei Șotrile pentru aducerea la cunoștința publică”, a decis Judecătoria Câmpina, potrivit portalului instanței de judecată, la sfârșitul săptămânii trecute, respectiv pe 16 iulie a.c., decizia putând fi atacată cu apel. Bogdan Davidescu, condamnat la închisoare cu suspendare pentru pornografie infantilă, a câştigat alegerile parţiale organizate în iunie a.c., după ce mandatul obţinut de acesta în anul 2020 a fost, de asemenea, invalidat de instanţă, din cauza dosarului său penal. Ca și la alegerile locale din 2020, Davidescu a candidat anul acesta tot ca independent și a câștigat funcția de primar cu 49,04% dintre voturile exprimate de alegători, față de 40,79% cât a avut principalul său contracandidat, liberalul Gabriel Broșteanu. Primar al comunei Şotrile timp de două mandate, Bogdan Davidescu a fost condamnat definitiv în noiembrie 2019 la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare pentru pornografie infantilă și un termen de încercare de patru ani. Dacă decizia de invalidare a mandatului se menține și în cazul în care Davidescu va face la apel, atunci la Șotrile se vor organiza din nou alegeri parțiale pentru funcția de primar! Deși pare hilară o astfel de situație, cu toate că are interdicția de a nu fi ales într-o funcție publică din cauza condamnării penale pentru pornografie infantilă, acestuia nu i-a fost interzisă candidatura la alegerile locale. Dovadă că, atât în 2020, cât și pe 27 iunie anul acesta, numele său a putut să apară pe buletinul de vot pentru alegerea primarului din Șotrile, numai că adevăratele probleme apar la validarea mandatului, instanța de judecată fiind cea în măsură să hotărască în acest caz.