Violeta Stoica

Prof. dr. Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, a fost prezent ieri la Ploiești, la invitația reprezentanților PSD Prahova, în calitate de candidat al Partidului Social Democrat la alegerile parlamentare din 6 decembrie.

Specialistul Alexandru Rafila a răspuns tuturor întrebărilor jurnaliștilor, chiar dacă unele dintre ele au fost incomode pentru calitatea sa de reprezentant al României la OMS.

În privința modului în care se prezintă situația zilnică a cazurilor noi de coronavirus, Alexandru Rafila a afirmat că este ciudat cum, brusc, numărul de teste efectuate în România “s-a stabilizat”. Profesorul Rafila a declarat: “Am ajuns să testăm la fel ca atunci când aveam 10.000 de pacienţi infectaţi zilnic, ca şi atunci când aveam 5.000 de pacienţi. Mai mult, astăzi am aflat cu surprindere că a început să scadă numărul de teste, a scăzut într-o singură zi cu 20%, astăzi (n.n.) am avut aproape 8.000 de cazuri, la doar 30.000 de teste, ceea ce este anormal, pentru că, de fapt, există un blocaj undeva. Unde este acest blocaj? Blocajul cred că este undeva în zona direcţiilor de sănătate publică, pentru că acestea nu sunt încurajate să investigheze toate focarele epidemiologice, să identifice contacţii, să vadă dacă există cea mai mică simptomatologie care ar trebui să ducă la efectuarea unui test. Pentru că toate ţările care au ajuns să controleze într-adevăr pandemia au făcut acest lucru: cu cât a crescut numărul de cazuri a crescut testarea şi acest lucru a permis izolarea celor infectaţi şi oprirea transmiterii. Oprirea transmiterii doar prin măsuri nemedicale – carantină în diverse oraşe, închiderea şcolilor, închiderea pieţelor – nu este o soluţie pentru că ea afectează, de multe ori, fundamentele societăţii”, a declarat ieri Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS.

Iar faptul că România, la nivelul de testare actual, raportează între 25 şi 43% teste pozitive, este o mare problemă, care a fost enumerată printre cele existente în prezent în țara noastră, comparativ cu ceea ce se petrece la nivel european.

Alexandru Rafila a explicat și propunerile din programul de guvernare al PSD, pe zona de Sănătate. “România, în domeniul Sănătății, are în momentul de față două mari probleme. Una am abordat-o în programul de guvernare al PSD, și mă refer aici la accesul de servicii de sănătate, care este extrem de greu în România, mai ales pentru persoane din zone mai puțin favorizate. Există în România nu mai puțin de 1,7 milioane de persoane vârstnice în mediul rural, care trăiesc singure, probabil că un număr apropiat se găsește și în zona urbană. Pentru acești oameni trebuie găsită o soluție, care poată fi pusă în aplicare într-un timp relativ scurt. Dezvoltarea asistenței medicale primare este una dintre soluții, nu numai prin medicii de familie, ci și printr-o rețea de centre medicale comunitare”, a precizat Alexandru Rafila.