Pentru spectatorii din fața calculatorului, biletul virtual este de 10 lei pe zi

N. Dumitrescu

Ducând mai departe o tradiție de peste 50 de ani de jazz în România, ediția din acest an a „Ploiești Jazz Festival” se va desfășura într-o manieră cu totul aparte. Pentru că la Ploiești s-au prelungit restricțiile privind desfășurarea manifestărilor culturale cu public în spații închise, din cauza numărului mare de persoane confirmate cu noul virus, Filarmonica Paul Constantinescu va organiza acest festival fără public, exclusiv în spațiul on line. Ediția din acest an are loc în perioada 25-29 noiembrie 2020 și se desfășoară sub egida Ministerului Culturii iar pentru a doua oară consecutiv sub auspiciile Familiei Regale a României. Conform programului anunțat, „Ploiești Jazz Festival” debutează astăzi, la ora 19.00, cu orchestra simfonică a Filarmonicii „Paul Constantinescu”, avându-l la pupitrul dirijoral pe maestrul Sabin Păutza și solistă pe Simina Croitoru. Cea de-a doua seară îi va avea în prim plan pe cei de la “Piano Day”, de la ora 18.00 (prima parte) și de la ora 19.30 (partea a doua) pe Puiu Pascu, Adi Stoenescu, Mircea Tiberian, Marius Vernescu și Sorin Zlat & Ploiești Jazz Trio. Vineri, 27 noiembrie 2020, de la ora 18.00, este programat Cristian Soleanu Quartet, iar de la ora 19.30 va evolua Sonotera Ensemble (Cătălin Milea) – “Saxophone Mantras”. Sebastian Burneci Sextet va concerta sâmbătă, de la ora 18.00, iar de la ora 19.30 vor urma componenții Groove Garden by Sorin Zlat. Cea de-a XV-a ediție a ”Ploiești Jazz Festival”se va încheia duminică, 29 noiembrie, când Ploiești Big Band Jazz Society și dirijorul Răzvan Cojanu se vor afla alături de Nadia Trohin, Ana Cristina Leonte și Luiza Zan, concertul urmând să se desfășoare pe parcursul întregii seri, de la ora 18.00 (prima parte) și de la ora 19.30 (cea de-a doua parte), invitați speciali fiind dansatorii de la Vertigo Dance School.

Deși toate concertele vor putea fi urmărite integral online pe platforma Virtual Concert Hall https://virtualconcerthall.ro/, spectatorii din fața calculatorului sau a ecranelor telefoanelor mobile vor trebui să cumpere și bilete virtuale prin intermediul https://virtualconcerthall.ro/, prețurile fiind de 10 lei/zi și de 50 de lei pentru un abonament, cei interesați să obțină detalii despre eveniment putând afla numărul de telefon 0734335067.