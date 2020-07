Peste jumătate dintre judeţele ţării nu mai înregistrează întârzieri în recalcularea dosarelor de pensie, probleme majore fiind la Casa de pensii Alba şi la Sectorul 1- Bucureşti, a anunţa, pe pagina sa de Facebook, ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

„Au trecut cele 2 luni, termen limită comunicat Caselor judeţene de pensii pentru recuperarea întârzierilor în recalculările dosare pensii. Ieri (n.n- joi, 2 iulie ) a expirat termenul. Aceasta este situaţia la nivelul ţării. Am insistat foarte mult, uneori chiar peste puterea de înţelegere a unor funcţionari (ca să nu spun de acceptare), pentru a schimba radical situaţia găsită. Vorbesc despre mii de solicitări cu termen depăşit. Mult depăşit, în unele situaţii. Despre care se ştia de ani de zile. Nu s-a interesat nimeni de această problemă, nici vorbă să fi vrut să rezolve.(…) Peste jumătate dintre judeţele ţării nu mai înregistrează întârzieri în recalcularea dosarelor. A se vedea 0 (Zero!!) dosare cu termene întârziate la finalul lunii iunie în dreptul atâtor Case de pensii. Cine ar fi crezut?”, a scris Violeta Alexandru pe reţeaua de socializare.

Conform listei prezentate de aceasta, probleme mai mari în recalcularea pensiilor se înregistrează în judeţul Alba, unde mai sunt de recalculat 2.074 de dosare şi în sectorul 1 din Capitală – 869.

„Mă uit la această listă şi mă duc cu gândul la punctul din care am plecat. Totul a fost o luptă, mai ales la început. Nu mai contează. Iată că se poate! Sunt sigură că s-a muncit mult la nivelul caselor teritoriale şi le mulţumesc tuturor celor care s-au implicat.(…) Rămân probleme majore la Casa de pensii Alba (am schimbat conducerea, fosta conducere avea toate scuzele din lume pentru mii, mii de dosare nelucrate, totul a fost o luptă acolo!) dar şi la Sectorul 1 – Bucureşti. Sunt pregătită să iau decizii. Bucureştiul merge greu, nu sunt mulţumită. În urmă cu puţin timp, casele de pensii din Bucureşti făceau protest împotriva mea, chemând televiziunile. Voi duce la zero şi situaţia de la Bucureşti, cu toată rezistenţa. Neamţ, Braşov – încă nu performează”, a precizat Violeta Alexandru.