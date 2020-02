Petre Apostol

În această seară, de la ora 16:00, în Sala Sporturilor „Olimpia”, echipa de handbal feminin Activ Prahova Ploieşti va evolua în cadrul penultimei etape a turului secund al Seriei C din Divizia A, primind vizita formaţiei CSU Târgovişte. După cele două meciuri de verificare disputate în compania Naţionalei de tineret, elevele antrenorilor Florin Ciupitu şi Nicolae Nimu vor continua, în mod normal, pregătirea pentru partidele mai importante din campionat, CSU Târgovişte fiind o echipă care nu ar trebui să poată pune probleme formaţiei ploieştene. Gruparea dâmboviţeană se află pe ultima poziţie a ierarhiei, cu o singură victorie obţinută în cele 13 partide disputate, înregistrată în duelul cu penultima clasată, formaţia din Odorheiu Secuiesc.

În schimb, Activ Prahova Ploieşti ocupă locul secund al clasamentului, fiind la trei puncte de prima clasată, Dacia Mioveni, cu care a remizat în precedenta dispută directă. În plus, echipa ploieşteană are un avans liniştitor de patru puncte faţă de a treia clasată, CSM Târgu Jiu, pe care o va întâlni săptămâna viitoare, în deplasare.

În precedentele două partide directe dintre Activ şi CSU Târgovişte, ploieştencele s-au impus cu scorul de 38-16 (17-6), în Sala „Olimpia”, respectiv cu 29-10 (13-5), în Dâmboviţa.

În cadrul etapei mai sunt programate meciurile Dacia Mioveni – CSM Târgu Jiu, astăzi, de la ora 13:30, şi Naţional Râmnicu Vâlcea – ACS Odorheiu Secuiesc, luni, de la ora 14:00.