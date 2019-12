Ieri a sosit un nou lot de opt autobuze din noua generaţie

N. Dumitrescu

Cele mai vechi mijloace de transport în comun din flota de 145 de autobuze pe care le are societatea de transport local din Ploieşti, respectiv hârburile care trosneau din toate încheieturile şi în care călătorii îngheţau de frig mai rău decât afară, vor fi trase pe dreapta, fiind scoase la pensie! Confirmarea a venit de la directorul TCE Ploieşti, pentru că locul vechilor autobuze Ikarus va fi luat de mijloacele de transport în comun din noua generaţie. Ieri, la un an după primirea primelor 10 autobuze noi, Diesel Euro VI, au ajuns la Ploieşti alte opt autovehicule din acelaşi model, achiziţionate de către Primăria Ploieşti. Cu un design modern şi un grad de confort ridicat pentru călători, având în dotare inclusiv o rampă pentru accesul mai facil al persoanelor cu dizabilităţi aflate în scaun cu rotile, noile mijloace de transport care intră în dotarea societăţii de transport local – TCE Ploieşti – fac parte din lotul de 50 de autobuze incluse în contractul încheiat de municipalitatea ploieşteană ce vizează înnoirea parcului auto, care este foarte învechit. După înmatriculare, autobuzele urmează să fie introduse, până la sfârşitul acestui an, pe toate traseele mijloacelor de transport în comun, cu precizarea că, potrivit primarului Adrian Dobre şi a directorului TCE Ploieşti, Alexandri Nicolae, excepţie vor face traseele 35 şi 35 barat, pentru că trama stradală a acestor rute nu permite circulaţia unor mijloace de transport de dimensiuni mari. Pe de altă parte, edilul ploieştean a mai anunţat că, având în vedere contractul încheiat de municipalitate cu firma BMC TRUCK&BUS, se doreşte ca în bugetul primăriei pentru anul viitor să fie prevăzute sumele necesare şi pentru achiziționarea a încă 12 astfel de autobuze noi.

Cu o panglică tricoloră pe bord şi inscripţia, lângă uşile de acces, “Autobuz finanţat de Primăria Ploieşti”, cele opt noi mijloace de transport moderne au parcurs, ieri dimineaţă, primul traseu până în parcarea amenajată lângă sediul Primăriei Ploieşti, pentru a li se face recepţia, în prezenţa primarului Adrian Dobre şi a directorului TCE, Alexandri Nicolae. Ca şi în cazul primelor 10 autobuze achiziţionate în luna noiembrie 2018, şi noul lot recepţionat ieri este din acelaşi model, având un grad de confort ridicat, mijloacele de transport fiind dotate şi cu sisteme speciale de preluare a persoanelor cu dizabilități, dar şi a persoanelor în vârstă şi a cărucioarelor cu copii, sisteme de aer condiționat, camere de supraveghere și panouri led, care oferă, în timp real, informații utile privind ruta derulată, costul unuia singur fiind evaluat la valoarea de aproximativ 900.000 de lei. Pe lângă cele 18 autobuze deja achiziţionate, conducerea municipalităţii a anunţat că şi anul viitor vor ajunge la Ploieşti autobuze noi. “Având în vedere contractul încheiat de municipalitate cu firma BMC TRUCK&BUS, dorim să prevedem în bugetul municipiului, aferent anului viitor, şi sumele necesare pentru achiziționarea a încă 12 astfel de autobuze noi. Așa cum am declarat de fiecare dată, vreau ca ploieștenii să beneficieze de un transport public modern, urmărind în acest sens și o înnoire susținută și constantă a parcului auto al societății ploieștene, care deservește transportul public local. Achiziția acestor autobuze face parte din strategia locală ce are ca obiectiv principal reducerea poluării în Ploiești. Pe de altă parte, să nu uităm că Primăria Ploieşti are în derulare și parteneriatul cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în baza căruia Ploieştiul va beneficia de alte mijloace de transport urban de călători moderne, respectiv nouă autobuze, 20 de tramvaie şi 20 de troleibuze”, a declarat, ieri, primarul Adrian Dobre.