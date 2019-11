Rompetrol Rafinare, companie membră a KMG International, a înregistrat în primele 9 luni din 2019 o cifră de afaceri brută de peste 3,9 miliarde USD, în scădere cu 6% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta a fost influențată, în principal, de scăderea cotațiilor de piață ale produselor petroliere față de cele înregistrate în perioada similară a anului trecut.

În același timp, rezultatul operațional consolidat (EBITDA) a depășit 100 de milioane de dolari, iar rezultatul net consolidat a consemnat o valoare negativă de 26,9 milioane USD, puternic afectat de volatilitatea pieței de profil.

Independent de activitatea operațională, rezultatele consolidate au fost impactate de mediul de piață și de presiunea marjelor brute de rafinare, care în primele luni ale anului au scăzut substanțial, de la 51,3 USD/t, la 37,6 USD/t.

Marja europeană de rafinare a scăzut cu -5,4USD/MT (-11,5%) în trimestrul III 2019 față de trimestrul III 2018 și cu -12$/MT (-27,4%) în primele 9 luni ale anului 2019 față de perioada similară din 2018, ca urmare a unei presiuni semnificative asupra acestora, determinate de creșterea prețului la țițeiul de tip Urals și de scăderea marjelor la benzină și motorină pe plan european.

În perioada ianuarie – septembrie, compania a continuat programele de optimizare a proceselor de producție și eficientizare a costurilor de operare, programe începute în anul 2014 și continuate până în prezent. Totodată, perspectivele arată că în trimestrul IV 2019 și la începutul anului 2020, marjele de rafinare vor crește în baza noii reglementări IMO (Organizația Maritimă Internațională) care impune scăderea de la 3,5% (în prezent) la 0,5% a conținutului de sulf din combustibilul marin de la 1 ianuarie 2020.

Compania și-a propus pentru 2019 investiții totale de peste 60 de milioane de dolari, în cele 3 unități de productie din Năvodari și Ploiești. În perioada ianuarie-septembrie au fost implementate mai multe proiecte menite să îmbunătățeasca procesele și fluxul operațional, iar printre aceste se numară și: Advanced Process Control (o soluție digitală care a permis îmbunătățirea activităților de producție), modernizarea Instalațiilor de Amestec în Linie (Petromidia Năvodari) sau implementarea unui sistem modern de recuperare a vaporilor, prin realizarea unei instalații noi VRU (Vega Ploiești). Valoarea exporturilor realizate de rafinăriile Petromidia, Vega și Divizia de Petrochimie a Rompetrol Rafinare, a depășit în primele 9 luni din 2019 pragul de 1 miliard de dolari (1,15 mld. USD).

Rompetrol Rafinare a continuat să fie unul dintre principalii contribuabili la bugetul de stat al Romaniei, plătind peste 453 milioane USD în trimestru III 2019 și peste 1,18 miliarde USD în primele 9 luni ale anului 2019.

Principalii acționari ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% – direct și indirect) și Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).

Pe segmentul de rafinare, compania a consemnat o cifră de afaceri brută de peste 3,3 miliarde de dolari în primele 9 luni din 2019, în scădere cu 7% comparativ cu nivelul atins anul trecut.

Din punct de vedere operațional, Rompetrol Rafinare a continuat să obțină rezultate record. La nivelul rafinăriei Petromidia, au fost procesate 4,756 milioane tone de materie primă, cel mai ridicat rezultat atins de rafinăria Petromidia, pentru o perioadă de 9 luni, cu 18 mii tone în plus comparativ cu recordul istoric de anul trecut.

În același timp, a fost obținută cea mai mare producție de carburant special de aviație, ca urmare a optimizării proceselor de producție. În primele 9 luni din 2019 au rezultat 312 mii tone de Jet A1, aproape de nivelul atins pentru întreg anul 2018.

Petromidia a mai obținut rezultate importante în ceea ce privește randamentul produselor albe (86,1%wt), disponibilitatea mecanică (97,5%), pierderea tehnologică (0,814%wt) și indicele de intensitate energetică (96,9%).

În septembrie, Petromidia a aniversat 40 de ani de la punerea în funcțiune a primei instalații (Distilare Atmosferică). În cele patru decenii, cea mai mare rafinărie din România a procesat un total de peste 125 de milioane de tone de țiței. Din total, aproape jumătate (59,6 milioane de tone) a fost procesat în perioada 2007 – septembrie 2019, sub managementul KazMunayGas.

Un studiu recent, realizat de una dintre cele mai importante agenții de rating din domeniu, arată faptul că Petromidia a atins un indice de complexitate de 11.4 și este una dintre cele mai tinere rafinării din Europa (după standardele internaționale).

În ceea ce privește rafinăria Vega (cea mai veche unitate de procesare din România – din anul 1905 – și singurul producător intern de bitum și hexan), procesarea totală de materie primă în primele luni din 2019 a fost de 324.663 tone, record pentru perioada ianuarie – septembrie.

De asemenea, au fost atinse niveluri record pentru producția de hexan (72 mii tone) și bitum (84 mii tone), în baza cererii de piață ridicate.

Cele două rafinării aflate în portofoliul Rompetrol Rafinare, Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, funcționează în sinergie perfectă și sunt capabile să-și furnizeze materie primă / semifabricatele necesare obținerii de produse cu valoare adăugată.

Producția totală de polimeri în segmentul de petrochimie a fost de 92,2 kt, în scădere cu 22,4% față de primele 9 luni din 2018. Scăderea producției de polimeri a fost determinate, în principal, de rata de funcționare scăzută în instalațiile de polilietilenă, ca urmare a condițiilor nefavorabile de piață. Rezultatele diviziei petrochimice au continuat să fie afectate de presiunea pieței asupra marjelor, atingând în primele 9 luni ale anului 2019 cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu.

Instalația de polietilenă de joasă densitate (LDPE) din segmentul de petrochimie funcționeaza 100% cu etilenă din import, iar instalația de polipropilenă (PP) funcționeaza cu materie primă produsă și livrată intern de către rafinăria Petromidia.

Segmentul de petrochimie este unicul producător de polipropilenă și polietilene din România, reușind constant să-și majoreze cota de piață și pe categorile secundare de produse. Strategia sa dinamică de dezvoltare asigură companiei o poziție competitivă pe piața internă, dar și pe cea regională – zona Mării Negre și a Mării Mediterane, Europa Centrală și de Est, urmărind să mențină avantajul competitiv, odată ce piața se stabilizează.

Cifra de afaceri brută consolidată pentru segmentul de distribuție a înregistrat peste 2,2 miliarde USD în primele 9 luni ale anului 2019, în scadere cu 2% comparativ cu perioada similară a anului 2018. De asemenea, segmentul de distribuție a atins în primele luni din 2019 un nivel al indicatorului EBITDA de 49,5 milioane USD, în creștere cu 33% peste nivelul perioadei ianuarie – septembrie 2018.

Deschiderea a peste 70 de noi puncte de distribuţie carburanți (stații de carburanți și baze interne) în ultimul an, dar și creșterea importantă pe segmetul NFR (non-fuel retail), au susținut evoluția segmentului de distribuție. Vânzările totale de carburanți pe plan intern s-au ridicat la 1,87 milioane de tone, în creștere cu 2,5% comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2018.

La sfârșitul lunii septembrie 2019, segmentul de distribuție al Rompetrol Downstream cuprindea 944 puncte de comercializare – stații proprii, stații partener, stații expres și baze interne.