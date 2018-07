Cei mai buni jucători de baschet „trei la trei” își dau întâlnire la AFI Ploiești pentru a concura în cadrul evenimentului Ploiești Streetball, turneu care face parte din circuitul național de baschet 3×3 Sport Arena Streetball Tour.

În perioada 28 – 29 iulie, AFI Ploiești va găzdui unul dintre cele mai așteptate evenimente de baschet 3×3 ale verii! 3×3 Sport Arena Streetball Tour 2018 este un circuit național de baschet, la care pasionații de toate vârstele ai acestui sport urban au ocazia să se înscrie pentru a acumula puncte în clasamentul mondial FIBA 3×3 World Ranking. În plus, punctele acumulate de jucătorii români în cadrul acestei competiții se vor contabiliza și pentru stabilirea poziției României în clasamentul pe națiuni.

Turneul 3×3 Sport Arena Streetball Tour 2018 se va desfășura în parcarea centrului comercial AFI Ploiești și este inclus în calendarul FIBA 3×3. La această competiție pot participa de la cei mai mici baschetbaliști, care intră în categoriile Baby (sub 10 ani) și Mini (sub 12 ani), până la seniorii de plus 35 de ani.

Din anul 2017, competițiile 3×3 au fost incluse pe lista disciplinelor olimpice, astfel că în 2020 se vor juca în premieră la Jocurile Olimpice din Tokyo. România are în palmares un titlu european la masculin – cucerit în anul 2014 – și medalii de argint la feminin, performanță obținută în 2016. De asemenea, țara noastră se află în top 10 la nivel mondial în clasamentul pe națiuni FIBA 3×3.