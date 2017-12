Fl. Tănăsescu

În zi de duminică, 10 decembrie 2017, în Postul Crăciunului, Dumnezeu s-a lepădat de grija cea cerească și s-a îngrijit de cea lumească, chemând îngerii și spunându-le: “Duceți-vă pe pământ și faceți ca oamenii să fie mai buni !”.

Așa se face că la Căminul Cultural din Apostolache a plouat cu trimiși ai Celui de Sus pe pământ – elevi de la școli din Ploiești, Cioceni, Valea Screzii, Ceptura, Valea Dulce, Ariceștii Zeletin, Tătaru, Mireșul Mare, Chiojdeanca și… Și aproape din toate localitățile din Prahova, cu ocazia Festivalului – concurs “Tradiții și obiceiuri pe Valea Cricovului”, ajuns la ediția a doua.



Cu ”șovăielnic pasul, mâinile plăpânde, lerui ler”, după cum a cântat cu glas dumnezeiesc eleva Daria Lazăr – nume predestinat parcă ! – , de la Școala Gimnazială din localitate, sute de elevi și profesori au luat ca punct de reper cultural, duminică, 10 decembrie 2017, Căminul Cultural din Apostolache, pe scena amenajată cu măiestrie de către directorul instituției, Teodora Vișan.

Actorul Mihai Coadă, prezent în sală în calitate de președinte al juriului, om care a văzut multe la viața lui, parcă nici nu mai clipea, de teamă să nu i se șteargă de pe retină nu neapărat sumedenia de spectacole în care a jucat, ci chipul angelic al Dariei, care continua să impresioneze până la lacrimi asistența cântând: ”Tremurat li-i glasul/ Nu știu să colinde, lerui ler/ Dacă stau la poartă/ Și nu zic nimica, lerui ler/ Domnilor de astăzi/ Să v-apuce frica, lerui ler”. Iar directorul Școlii Gimnaziale din Apostolache, Simion Pelmuș, ne șoptește, el însuși cu un nod în gât: “N-ai apucat s-o auzi cântând, în genunchi «Blestem». Cred că Maria Tănase ar fi invidioasă, dacă ar trăi”.

E drept că suntem oarecum nedrepți insistând pe recitalul unei singure copile, dar, dați-ne voie să vă mărturisim ceva: Pe toată durata spectacolului- concurs , am avut senzația că, la început, de după cortină, chiar Dumnezeu a tras cu ochiul la auzul glasului tremurat de emoție al sus-amintitei eleve, câștigătoare a premiului întâi la “Secțiunea individual”.

Și a rămas mai departe, conștient, nu-i așa?, de faptul că treburile cerești mai suportă amânare, dar cele pământești– nu ! Și, iertată-ne fie vorba, dar tot El ar fi comis un păcat dacă nu ar fi urmărit spectacolul oferit de către grupul vocal “Cununița Muntenească”, sub conducerea profesoarei Adela Dumitrache Dumitru, de la Colegiile „I.L. Caragiale“ și de Artă “Carmen Sylva” din Ploiești. Grup vocal care a fost înființat în anul 2003, cu sprijinul regretatului jurnalist Gabi Dobre. Așa că, întâmplător sau nu, în fața corului erau multe, multe candele aprinse… Candele pe care, mai apoi, membrii grupului le-au luat în mână, părăsind scena cu ele aprinse, spre a face loc altor concurenți.

“Ne trimite sfântul, să ne-ncerce mila, lerui ler”, s-a cântat pe scena din Apostolache. Iar domnii din sală s-au simțit stingheriți sau ni s-a părut nouă ? După cum și noi suntem, lucru de netăgăduit, nedrepți, neamintind – cu voie sau fără voie, din grabă lumească, din sumedenii de motive mai mult sau mai puțin întemeiate, numele tuturor copiilor, ale grupurilor vocale – premiate sau nu – , precum și ale profesorilor sau organizatorilor care au dat Cezarului ce-i al Cezarului, iar tuturor elevilor participanți – cadouri.

Iar a da Cezarului ce-i al Cezarului a însemnat, de data aceasta, contribuții finaciare din partea Parohiei Apostolache (preot Adrian Gabriel Enescu), precum și a cadrelor didactice de la școala din localitate (director, Simion Pelmuș). Da, suntem nedrepți, da, păcătuim cu voie motivând lipsa de spațiu în ziar, dar sperăm că părintele Andrei Gabriel Enescu, care slujește la Mănăstirea din localitate, să ne ierte fie înainte, fie după spovedanie.

Și totuși, câteva nume de grupuri premiate: Grupul Vocal „Steluțe Cricovene” – Grădinița Apostolache sau Grupul „Cetinița” – clasa pregătitoare, din localitate. Nu în ultimul rând, efortul depus pentru reușita concursului de către cadrele didactice Liliana Vlăduță– prezentator, Rodica Nițu, Liliana Cristea, Florina Munteanu, Nicoleta Cînjău, Nicoleta Jipa, Cătălina Barbu, Alexandra Lixandru, Gabriela Zurini, Otilia Pîrvu și mulți, mulți alții.

Da, duminică, 10 decembrie 2017, la Apostolache îngerii au coborât să facă oamenii mai buni.

Trimițându-i Domnul “să le-ncerce mila”.