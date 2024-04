• Tânărul Ionuț Antonoiu fusese dat dispărut în vara anului 2021

V. Stoica

O veste tragică a lovit ca un trăsnet o familie din comuna prahoveană Colceag, cu zece zile în urmă. Ionuț Antonoiu, un tânăr în vârstă de 27 de ani, dat dispărut de către familie încă din vara anului 2021, și-a găsit sfârșitul departe de casă, departe de România, într-o pădure de lângă localitatea Beckum, un oraș din Germania, unde plecase la muncă, fără însă a le spune ceva și rudelor sale.

După aproape trei ani de la dispariția fără urmă, familia a fost anunțată că a fost găsit. Din păcate, nu a fost găsit în viață, ci decedat, lângă trupul neînsuflețit fiind găsit și un rucsac în care se aflau mai multe documente datorită cărora a fost posibilă și identificarea sa.

În comunitate, vestea că Ionuț a fost găsit mort, la mii de kilometri de comuna Colceag, satul Inotești, unde locuia împreună cu familia, a provocat o adevărată adunare de forțe pentru a veni în ajutorul rudelor neputincioase care aveau nevoie de sprijin financiar pentru a-l aduce pe tânăr acasă.

Gabriel Tudor și Ionuț Soare, doi locuitori din Colceag, au făcut tot ce le-a stat în putere pentru a strânge banii necesari aducerii în țară a trupului neînsuflețit al lui Ionuț Antonoiu. ”Am făcut tot ce am putut pentru ca familia lui Ionuț să-l poată înmormânta aici, la Colceag. Am mers la magazinele din Inotești, am mers la biserică, au donat mai multe persoane și în contul pus la dispoziție de familie. S-au strâns circa 3.200 de euro, pentru a achita costurile repatrierii trupului tânărului decedat, cât și taxele aferente. Mâine dimineață (n.n. – sâmbătă, 30 martie), în jurul orei 04:00, este așteptată venirea mașinii mortuare, iar la ora 10:00 va avea loc înmormântarea”, ne-a declarat Ionuț Soare, consilier local implicat direct în strângerea de bani în acest caz deosebit de trist.

”Atunci când oamenii își arată bunătatea, se întâmplă minuni; încă o dată avem dovada că Dumnezeu lucrează prin oameni. Fără ajutorul dumneavoastră, noi nu am fi putut acoperi suma necesară pentru repatrierea lui Antonoiu Ionuț și nici mama îndurerată n-ar fi avut posibilitatea să-și vadă fiul pentru ultima dată. Vă mulțumesc tuturor pentru tot efortul depus, pentru fiecare sumă donată, pentru tot acest nobil gest de solidaritate umană! Dar din dar se face Rai, iată o expresie atât de vie în aceste zile greu încercate! Trupul lui Ionuț va ajunge în această seară /noapte la capela Bisericii din localitatea Inotești, iar înmormântarea va avea loc mâine, 30.03.24, la orele 10:00, la cimitirul din localitate. La inițiativa domnului Tudor Gabriel, vom continua să strângem fonduri pentru renovarea camerei în care locuiește fratele lui Ionuț, acesta fiind bolnav și majoritatea timpului petrecându-l în casă. Ne-ar fi necesare următoarele materiale: balastru, ciment, bca, rigips, osb, dar și câteva mâini pricepute ale unor meseriași. Haideți să le fim alături în continuare ușurând povara de pe umerii semenilor noștri! Bunul Dumnezeu să vă dea multă sănătate și să fie prezent în sufletul dumneavoastră și în tot ceea ce faceți!”, le-a transmis Ionuț Soare consătenilor săi.

Ieri, tânărul care și-a găsit sfârșitul departe de casă, de familie, a fost înmormântat în Inotești.

Facem apel la toți cei care pot și vor să ajute familia Antonoiu în aceste clipe extrem de grele, atât cu bani, cât și cu materiale de construcție, electrocasnice sau obiecte de mobilier în stare bună, pentru a-i face viața mai ușoară lui Nicolae, fratele băiatului decedat în Germania, care este suferind de o afecțiune care îl ține mai tot timpul în casă. Donațiile în bani pot fi făcute în contul în lei al lui Antonoiu Nicolae: RO96BRDE300SV81388693000. Un gest mic pentru mulți dintre noi poate deveni o adevărată binecuvântare pentru familia greu încercată din Inotești, comuna Colceag.