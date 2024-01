Luiza Rădulescu Pintilie

“Mereu am gândit că a dărui oamenilor este cu mult mai înălțător decât să primești. De aceea, prin cele 88 de clape magice ale pianului, sunt hotărât să fac asta întreaga mea viață: să dăruiesc magie “.

Acesta este crezul, aceasta este misiunea sub semnul cărora tânărul artist David Petre va urca pe scenă, peste câteva zile, pentru primul său recital pianistic, bucuria și emoția întâlnirii cu publicul fiind însoțite și de convingerea sa, mărturisită cu modestie și recunoștință, că tonul magiei este de fapt în inima celor care ascultă, simt și cred. Și este cu atât mai meritorie și mai încărcată de noblețe o asemenea încredințare a unui tânăr de nici 18 ani care plea­că în viață și în carieră dublându-și talantul și talentul cu care a venit pe lume- și deja certificate prin strălucirea unor importante recunoașteri naționale și internaționale – și de „aurul” unor virtuți morale, de caracter și de personalitate care-l înnobilează cu atât mai mult. Și dacă nu urmează o descendență muzicală de familie, fiind deschizător de drum genealogic în arta fără de care se spune că omul nici nu ar putea trăi, fie și doar cuvintele cu care am început aceste rânduri sunt dovada că a moștenit din plin de la părinții săi armoniile unei filosofii de viață și ale unei bune creșteri care l-au șlefuit și continuă să îl șlefuiască atât de frumos interior.

Deși, este la fel de adevărat că, înaintea celui dintâi exercițiu de așezare a mâinilor pe clape, a posturii în fața pianului – „regele instrumentelor”, deprins în clasa întâi odată cu începerea studiilor pianistice sub îndrumarea distinsei și apreciatei profesoare Marilena Cochinescu (al cărei elev a rămas, la Colegiul de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești până în clasa a VIII-a), mama sa însoțea bucuria clipei de miracol a venirii fiului său pe lume, ca și cum ar fi știut despre harul dumnezeiesc pe care acesta îl poartă, întrebând medicul despre degetele mânuțelor plăpânde și luminându-se cu adevărat la chip abia atunci când a primit încredințarea nu numai de perfecțiune creației , dar și de faptul că parcă dezvăluie ceva aparte. Și, cu siguranță, pe drumul parcurs deja de tânărul și talentatul pianist David Petre, sub atenta îndrumare a profesorilor și a mentorilor săi și statornica susținere a familiei, în tot ceea ce a învățat și a acumulat, în fiecare pas înainte, în fiecare provocare depășită, în fiecare clipă de triumf pe scenă- fie că a fost debutul, la 16 ani, pe scena cunoscutei filarmonici ploieștene, fie că a fost obținerea unei burse de merit pentru performanțele sale muzicale ori a unor importante premii în competiții naționale și internaționale sau onoranta reprezentare a țării sale în cadrul unor prestigioase evenimente europene- a existat și continuă să existe, dincolo de multele ore de studiu, de măiestria dascălilor și de strădania elevului, o parte nevăzută a unui dar și a unui har aparte care împlinesc fără de dubiu personalitatea tânărului artist David Petre.

Cu toate acestea se așează de fiecare dată în fața celor 88 de clape ale pianului, la orele de studiu, liceanul ajuns în prezent în clasa a XI-a la colegiul ploieștean de Artă și aflat sub îndrumarea profesorilor Anca Borcea și Mircea Ițcuș, iar lunar tot ele îl însoțesc la cursurile de măiestrie în cadrul cărora își desăvârșește formarea pianistică sub îndrumarea maestrului de renume internațional Iulian Arcadie Trofin – pianistul care a fondat o academie ce îi poartă numele la Budești (comuna Făurei) și sub a căruia baghetă profesorală se află elevi și studenți creditați cu șanse reale să ajungă în elita mondială a pianiștilor de concert. La rândul său, cel dintâi recital pianistic pe care îl va susține artistul David Petre în fața publicului, luni – 15 ianuarie a.c., chiar de Ziua Culturii Naționale, sub cupola impunătorului Palat al Culturii din Ploiești – Sala „Marea Unire” va fi o autentică și plină de emoție dovadă a tot ceea ce înseamnă complexitatea, dificultatea și frumusețea drumului artistic deja parcurs, încrederea, speranțele și visurile legate de deschiderile spre viitor ale acestuia. Semnând-o cu adâncă reverență, în invitația adresată publicului, pianistul David Petre mărturisește: “Am descoperit , alături de profesorii și mentorii mei, în sunetul și vibrația pianului, drumul spre visul de a mă dedica muzicii adevărate .În același timp, simt că am misiunea de a aduce bucurie în inimile acelora pentru care cânt. Dați-mi voie ca alături de invitații mei, Ioana Andreescu (pian) și Zefir Brezeanu (vioară) (n.n- ambii elevi ai aceluiași colegiu ploieștean și deținători, la rândul lor, ai unor importante premii naționale și internaționale) să vă dăruiesc o asemenea bucurie. Voi fi onorat și privilegiat deopotrivă să fac să vibreze, timp de aproape două ore, nu numai cele 88 de clape ale pianului, ci și fiecare inimă căreia îi închin acest concert”. În cadrul evenimentului organizat într-o zi cu o semnificație atât de înălțătoare, în colaborare cu Biblioteca Județeană “Nicolae Iorga”, Colegiul de Artă “Carmen Sylva “, vor fi prezentate lucrări de referință din creația compozitorilor George Enescu, Frederic Chopin, Franz Listz, Constantin Silvestri, Vittorio Monti.

Și exact la împlinirea a o sută de ani de când, în conferința de presă ce a deschis memorabilul său turneu întreprins în SUA, cel care este considerat cel mai important muzician român – compozitorul, violonistul, pedagogul, pianistul și dirijorul român George Enescu – spunea că „fiecare artist contribuie cu talentul său, cu munca sa, la cultivarea frumosului care este menit să dea un impuls pornirilor mai nobile ale sufletului omenesc“, slujirea unui asemenea luminos și profund mesaj de către un tânăr ­artist cum este David Petre, în fața căruia stă deschis drumul gloriei, este o șansă acordată nu numai sieși, ci și viitoarei mari generații de muzicieni, muzicii pe care o slujesc și inimii publicului care ascultă, simte și crede.