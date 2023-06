După ce pe 3 și 4 iunie s-a disputat turul barajelor de promovare în Liga 2 Casa Pariurilor sezonul 2023/24, ziua de miercuri, 7 iunie, a adus returul și deznodământul final, 5 echipe devenind divizionare secunde. Din păcate, cele două formații care au reprezentat județul nostru la acest baraj- CS Blejoi și CSO Plopeni- au capotat în primul tur, cei de la Blejoi având probabil în minte întrebarea… și, totuși, ce ar fi fost ”dacă” se ”evita” acea rușine din meciul cu Dăești?

Din seriile 5 și 6 a promovat ­Alexandria, care a depășit Plopeniul cu 1-0 și 1-0, dublu succes, mult mai greu decât a reușit să treacă ”artificial” de Dăești în finală! Asta e, altă dată, dacă va mai fi această altă dată, prea curând…

Iată rezultatele și marcatorii din retur, precum și rezultatele din tur, alături de echipele calificare în Liga 2 Casa Pariurilor 2023/24:

CORVINUL HUNEDOARA – Unirea Ungheni 4-1 (3-1)

(Garutti 4, Bradu 7, M. Coman 30, N. Pîrvulescu 65 / Astafei 27)

După ce și-a asigurat un avans considerabil în privința promovării prin victoria cu 2-0 din tur, Corvinul a sărbătorit cu peste 12.000 de fani alături promovarea în L2, consfințită după o partidă începută furtunos, 2-0 după primele 10 minute!

CEAHLĂUL PIATRA NEAMŢ – Foresta Suceava 2-0 (0-0)

(Al.Anton 29, Barb 96)

După o remiză albă pe terenul sucevenilor, peste 12.000 de fani au trăit cu sufletul la gură returul și s-au bucurat de o primă repriză în care Ceahlăul a reușit să deschidă scorul, iar portarul nemțenilor să pareze apoi un penalty în prelungiri.

Ceahlăul revine în L2, marcând și în finalul meciului, sub comanda experimentatului tehnician Cristi Pustai, într-o atmosferă care a amintit de vremurile când sub Pietricica se juca fotbal de prim eșalon.

CSM ALEXANDRIA – ACS Viitorul Dăești 4-1 (3-0)

(Neicu 6, M. Stancu 25, C. Neagu 41, Cioablă 61 / Vl. Georgescu 50 autogol)

Orașul Alexandria revine în L2 după ce, în tur, CSM s-a impus cu 2-0 în partida amânată cu o zi din cauza ploii și disputată finalmente la Râmnicu Vâlcea, iar la retur gazdele au demarat în forță, conducând deja la pauză cu 3-0!

Cu 2.000 de teleormăneni în tribune, CSM Alexandria a trecut ușor și peste primul gol primit, restabilind diferența după primele 45 de minute prin reușita lui Cioablă.

CSM REȘIŢA – CSM Deva 3-2 (3-1)

(Gakou 11, Bărboianu 36 pen., Al. Negru 37 / Ţoiu 24, Pencea 50)

Bănățenii au întors spectaculos în tur și au învins cu 3-2 în deplasare după ce în minutul 50 erau conduși cu 2-0, iar la retur, purtați de peste 8.000 de suporteri, au dublat ­victoria!

Reșița are mari șanse să fie preluată de fostul sponsor al Petrolului cu … Cristi Vlad oficial (cel care a plecat de la Blejoi înaintea meciurilor de baraj, ”explicația” fiind o altă poveste care nu se va spune prea curând)!

CS TUNARI – Popești Leordeni 3-1 (3-0)

(Cl. Herea 5, 17, 24 / Kaplan 93)

După ce a fost învinsă în tur, 1-2, scor stabilit încă de la pauza partidei, CS Tunari a început în forță returul și a fixat încă după 45 de minute un avans considerabil, prin hattrick-ul lui Claudiu Herea.

Deși în inferioritate numerică din minutul 48, CS Tunari a conservat multă vreme avantajul și obține promovarea în L2 în fața a aproximativ 600 de suporteri, în ciuda golului de consolare marcat de oaspeți în prelungirile partidei. Au trăit bucuria promovării, din teren, fostul golgheter al Blejoiului, Lambru, coautor la un gol și fostul căpitan, Șandru, de pe margine, accidentat fiind. Revenind la întrebarea de mai sus: Oare, îi mai stătea ceva în cale Blejoiului păstrând echipa din prima parte a sezonului?