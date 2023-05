În urma analizelor de laborator efectuate, nu s-au înregistrat depășiri ale conținuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide

N. Dumitrescu

Potrivit reprezentanților Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova, deja, legume din primele recolte din acest an care au fost coapte în solarii au început să apară pe piață. Este vorba despre tomate românești ale unui legumicultor din Tomșani, care s-a înscris în Programul de susținere a producției de tomate cultivate în spații protejate, legumicultor care, inclusiv în acest an, este primul din județ care iese cu marfa la piață. ”Dintre cei 818 fermieri din Prahova care s-au înscris în Programul de susținere a producției de tomate cultivate în spații protejate în ediția din acest an, un legumicultor din comuna Tomșani este primul care comercializează tomate românești. Începând din anul 2017, inclusiv în anul 2023, prin Direcția pentru Agricultură Județeană (DAJ) Prahova s-a derulat Programul de susținere a producției de tomate cultivate în spații protejate- sere, solarii. În toți acești ani, primul legumicultor care a recoltat tomate în vederea comercializării către consumatori este din comuna Tomșani. În baza notificării de recoltare a beneficiarului, echipa mixtă formată din reprezentanți ai DAJ Prahova și ai Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Prahova s-a deplasat în teren la legumicultorul respectiv, pentru stabilirea suprafeței înființate și pentru evaluarea producției de tomate înainte de recoltare. În vederea asigurării consumatorilor că tomatele sunt sănătoase și sigure pentru consum, inspectorii fitosanitari din cadru Oficiului Județean Fitosanitar Prahova s-au deplasat la acest beneficiar pentru a preleva probe din producția de tomate, în vederea efectuării analizelor de laborator și determinarea reziduurilor de pesticide, iar în urma efectuării analizelor nu s-au înregistrat depășiri ale conținuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide”, au precizat reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova. Reamintim că data de 1 aprilie a.c. a fost termenul limită pentru cei care au dorit să se înscrie în Programul de susținere a producției de tomate cultivate în spații protejate în ediția din acest an, cererea și documentele necesare fiind înregistrate la DAJ Prahova, beneficiari eligibili fiind considerați cei care cultivă tomate în spații protejate (sere/ solarii), respectiv: producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător, valabil până la 31 decembrie 2023; producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; producători agricoli – societăți agricole sau persoane juridice. Potrivit legislației în vigoare, printre condițiile de eligibilitate s-au regăsit următoarele: producătorii să utilizeze o suprafața cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu tomate în spații protejate; să obțină o producție de minimum 3 kg tomate/mp; să valorifice o cantitate de tomate de minimum 3.000 kg, de pe suprafața de 1.000 mp; să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate, în anul 2023; să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat începând cu data înființării culturii și avizat de Oficiul Fitosanitar Județean Prahova; să facă dovada obținerii producției minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare; să obțină tomate care nu depășesc conținutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide. Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar în cadrul programului este de 3.000 euro/1.000 mp/beneficiar, iar valorificarea producției se face până la data de 30 iunie 2023.