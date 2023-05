George Marin

Recent, la Erevan (Armenia), s-au încheiat Campionatele Europene pentru Tineret, competiție la care România a prezentat 23 de sportivi, băieți și fete. Doar la categoriile 60 și 81 de kilograme ale fetelor nu am avut reprezentare. Cu regretul că la această din urmă categorie ar fi putut participa pugilista Livia Botica, aceea care nu cu mult timp în urmă cucerise titlul european la juniori pentru clubul CSM Ploiești. De ce nu a participat Livia și de ce sportivii de mare perspectivă se pierd pe drum, este o cu totul altă discuție, o altă dezbatere. Și încă una amplă, una pe care, din câte se cunoaște, Federația noastră de specialitate nu a inițiat-o vreodată!

Cel mai bine ar fi să începem cu rezultatele obținute, apoi să spunem o singură vorbă, doar una!, și despre calitatea prezenței românești pe ringul armean. Băieții, pregătiți de Dorel Simion și Florin Neamțu, au obținut un titlu de campion (Ioniță), două medalii de argint (Tudoroiu și Badea)și una de bronz (Teodosescu). Fetele, conduse de Constantin Gălbenușe și Luminița Turcin, au fost iarăși înaintea băieților. Ele au obținut două titluri europene (Bădescu și Niță), o medalie de argint (Tănăsescu) și două de bronz (Sebe și Cimpoieru). Rezultatele sunt bune cantitativ, nici vorbă, ba chiar foarte bune mai ales dacă ne uităm la ceea ce a fost în anii precedenți. Site-ul Federației noastre – unul la care, aferim!, se lucrează și care prezintă o tentativă de îmbunătățire – se entuziasmase după etapa sferturilor de finală, titrând „Record istoric pentru România” și menționând în articol: „În premieră pentru boxul nostru, România a avut în sferturile unui Campionat European de tineret 19 sportivi (10 fete și 9 băieți), devenind una dintre forțele întrecerii continentale”. Forță? Chiar așa, forță?! Federația spune un adevăr, totuși, menționând cifra de 19 sportivi în „sferturi”. Dar uită să spună că 5 băieți și 7 fete au început întrecerea exact în … sferturile de finală. Iar două fete, Niță și Cimpoieru, au intrat direct în semifinală! Desigur, nu este vina sportivilor că au fost puțini competitori la anumite categorii, în special la fete. Dar a te face că nu vezi realitatea și a-ți pune coadă de păun este rizibil, neproductiv pentru viitor și nu poate fi încadrat decât în categoria „ne furăm singuri căciula”. Mai jos sunt prezentate rezultatele complete ale sportivilor noștri, inclusiv numărul de participanți la fiecare categorie. Se poate observa că 3 băieți dintre cei calificați direct în sferturile de finală au pierdut în primul meci (5 înfrângeri, în total, la prima prezență în ring), iar la fete, 5 dintre cele intrate direct în sferturile de finală au pierdut în primul meci (6 meciuri pierdute, în total, la primii pumni, 4 din aceste dispute au fost cedate înainte de limită!). Atunci, mizăm pe cantitate sau pe calitate? 0 fi știind cineva prin Federația Română de Box ce semnificație are vorba latinească „sed multa, non multum”? Mai îndrăznim să vorbim de forță? Păunul ar trebui să își cam strângă coada!

Cu prezentarea acestor simple cifre, care ne scutesc de discuții prea ample, am reflectat cumva și calitatea prestației sportivilor prezenți la Erevan. Evoluțiile băieților noștri au oscilat de la foarte bune, atât tehnic cât și tactic, la modeste. Un plus îl putem acorda lui Teodosescu, Tudoroiu și Ioniță. Dacă în dreptul fetelor erau preconizate medalii pentru Bădescu, Niță și Sebe, surpriza plăcută a venit din partea Dianei Tănăsescu. Despre celelalte fete, preferăm să nu discutăm, cu o singură excepție, Luciana Petrache, pentru că meciul ei nu a putut fi cuprins în direct de edițiile ziarului nostru. După dezamăgirea produsă de al nostru ploieștean David Ilie, a venit și cea „oferită” de concitadina (după „părăsitul” loc în care învață și se antrenează) Luciana Petrache, cea care a început destul de temător partida. Și a terminat-o foarte repede.

Mai este de făcut o discuție referitoare la metodele generale de pregătire ale loturilor noastre, cu bătaie și la metodele de pregătire de la cluburi. Este suficient să citim lista rezultatelor și putem lesne observa că, în proporție covârșitoare, am pierdut meciurile împotriva sportivilor proveniți din zona ex-sovietică, în special în fața celor din Federația Rusă. Dă de gândit cuiva sau continuăm să ne lamentăm că rușii sunt tari, că au ei ceva în plus, că la noi nu sunt bani, că etc, etc, etc…?

Cât despre arbitraje, nu cred că ne putem plânge. O dovadă se poate afla și în lista de mai jos, coroborată cu imaginile captate în timpul meciului. Imagini pe care îi invit pe cei interesați să le urmărească pentru a dispărea senzația că trebuie să îi dea crezare „pe cuvânt” subsemnatului.

Rezultatele sportivilor români:

Cat. 48 kg. M (11 participanţi): Alberto Alexandru Borlan p. RSC R3 Hovhannes Harutyunian (Armenia) – 1/4 F;

Cat. 51 kg. M (11): Daniel Mihai Iftode p.p (0-5) Davit Japaridje (Georgia) -1/4 F;

Cat. 54 kg. M (18): Daniel-Florin Gîrleanu b.p. (5-0) Akhmed Aslakhanov (Germania) – 1/16 F, p.p. (1-4) Vladimir Melniciuc (Rep. Moldova) 1/8 F;

Cat. 57kg. M (20): Marian Pavel p.p.

(0-5) Nichita Simanschii (Rep. Moldova) – 1/8 F;

Cat. 60 kg. M (16): Iosif Bandula b. BR 3:4 R3 * Filip Djida (Serbia) 1/8 F, p.p. (0-5) Artiom Tolstoi (Rep. Moldova) – 1/4 F;

Cat. 63,5 kg. M (19): Arun Nicu Tudoroiu b.p. (5-0) Valdemar Simonsen (Danemarca) – 1/16 F, b.p. (5-0) Artur Proska (Polonia) – 1/8 F, b.p. (5-0) Thomas Mark (Germania) – 1/4 F, b.p. (3-2) Artur Mkrtchyan (Armenia) – 1/2 F, p.p. (0-3, 2=) Danil Belevitin (Fed. Rusă);

Cat. 67 kg. M (18): Alex Herțeg b.p. (5-2 R3*) Yevgenii Kharbaciov (Belarus) – 1/8 F, p.p. (0-5) Demur Kajaia (Georgia) – 1/4 F;

Cat. 71 kg. M (17): David Ilie p.p. (1-4) Daniel Urbanski (Polonia) – 1/8 F;

Cat. 75 kg. M (16): Eduard Petrică Mușet b.BR 3:4* Stanislav Brăilean (Rep. Moldova) – 1/8 F, p.p. (0-5) Mahdan Mahauri (Fed. Rusă) – 1/4 F;

Cat. 80 kg. M (13): David-Angelo Teodosescu b.p. (5-0) Lukas Czelenienko (Cehia) – 1/4 F, p.p. (0-5) Ahvan Aleksanyan (Armenia) – 1/2 F;

Cat 86 kg. M (12): Dumitrel Badea b.p. (4-1) Ruben Ibañez Mataix (Spania) – 1/4 F, p.p. (0-5) Davit Simonyan (Armenia) – 1/2 F;

Cat. 92 kg. M (7): Florin Ioniță b. RSC R2 Olaf Pera (Polonia) – 1/4 F, b.p. (5-0) Ișhan Hovsepyan (Armenia) – 1/2 F, b.p. Ahmed Rasuev (Fed. Rusă);

Cat. +92 kg. M (8): Ștefan Moise p.p. (0-4, 1=) Lovro Pavcek Croația – 1/4 F.

Fete:

Cat. 48 kg. F (9 participante): Mihaela Bădescu b.p. (5-0) Tamar Samelia (Georgia) – 1/8 F, b.p.(5-0) Liuba Atanasova (Bulgaria) – 1/4 F, b.p. Lusine Gevorgyan (Armenia) – 1/2 F, b.p. (4-1) Liia Patlai (Fed.Rusă);

Cat. 50 kg. F (9): Brianna Gabriela Ioniță p.p. (0-5) Sanja Mitić (Serbia) – 1/4 F;

Cat. 52 kg. F (11): Luciana Maria Petrache p. RSC R1 Anastasia Kool (Fed. Rusă) – 1/4 F;

Cat. 54 kg. F (9): Carmen Maria Cocoș p. RSC R3 Polina Spirina (Fed. Rusă) – 1/4 F;

Cat 57 kg. F (8): Miria Daiana Andor p. RSC R2 Sofia Kulaeva (Fed. Rusă) – 1/4 F;

Cat. 63 kg. F (8): Crinuța Andra Nicol Sebe b.p. Katrin Ivanovova (Cehia) – 1/4 F, p.p. (1-4) Mariela Steko (Croația) – 1/2 F;

Cat. 66 kg. F (7): Diana Maria Tănăsescu b.p. (5-0) Ana Ubis Rodriguez (Spania) – 1/4 F, b. RSC R2 Hanna Serada (Belarus) – 1/2 F, p.p. Maelys Richol (Franța) – F;

Cat. 70 kg. F (6): Amalia Maria Niță b.p. (5-0) Giulia Molinaro (Italia) – 1/2 F, b.p. Nikolett Kovacs (Ungaria) – F;

Cat. 75 kg. F (4): Maria Gheorghița Cimpoieru p.p. (0-5) Tatia Bukia (Georgia) – 1/2 F. LOCUL 3;

Cat. +81 kg. F (5): Georgiana Alexandra Bercea p. RSC R1 Sandra van der Zanden (Polonia) – 1/4 F.

• BR (Bout Review) reprezintă noutatea introdusă prin Regula 20 a International Boxing Association în acordarea deciziei în boxul amator, în competițiile „Elite”, numai în situația când scorul rezultat din aprecierile arbitrilor-judecători este 3-2.

În aceste situații, dacă atât observatorul Federației Internaționale cât și Evaluatorul desemnat pentru respectiva competiție (Juriul de Revizuire) sunt de aceeași opinie, atunci decizia arbitrilor-judecători partidei este confirmată și atunci rezultatul devine 5-2, ori răsturnată, rezultatul final fiind 3:4. Dacă respectivii sunt de păreri diferite, se păstrează scorul de 3-2. În exprimarea deciziei apare și notarea R3 pentru a arăta că decizia finală a fost rezultatul intervenției Juriului de Revizuire la finalul rundului 3.