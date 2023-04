Într-un moment în care faza play-out din Superliga intră în cea de-a doua sa jumătate, petroliștii abordează meciul din această seară, de la Voluntari, cu gândul la un rezultat favorabil, care să risipească, în mare măsură, emoțiile rămase pe acest final de campionat. Partida va începe la ora 20.30 și se va disputa pe arena „Anghel Iordănescu”. „Lupii” au 27 de puncte în clasament, patru mai multe față de adversarii din acest joc, iar orice plus înseamnă un mare pas în față în lupta pentru evitarea ultimelor patru poziții din clasament. „Va fi o partidă dificilă. Întâlnim o echipă foarte bună, cu jucători valoroși, cu un antrenor cu mare experiență, o formație care, de etape bune, nu a pierdut. Noi, în schimb, venim după un eșec acasă, o înfrângere care încă ne doare, dar suntem pregătiți să facem un meci bun și să ne întoarcem cu punct sau puncte de la Voluntari”, a punctat Florin Pîrvu, tehnicianul „galben-albaștrilor” mizând pe elevii săi. Băieții s-au prezentat foarte bine la antrenamentele din ultima săptămână și am speranțe că vom arăta bine la acest joc, cu dorință și cu atitudine”, a adăugat Pîrvu, cel care va avea la dispoziție un lot aproape complet pentru întâlnirea de la Voluntari. Budescu și Moldoveanu au revenit la antrenamente și s-au pregătit normal pe parcursul săptămânii, dar, în schimb, va absenta portarul Octavian Vâlceanu, cel care, după cum se știe, aparține de FC Voluntari și nu poate evolua în meciurile directe. Cu minute adunate în ultimele două jocuri de campionat, experimentatul mijlocaș brazilian Jefferson Jr. așteaptă partida de la Voluntari și ca pe o bună oportunitate pentru Petrolul de a se revanșa după ultimul rezultat. „În fotbal vine, întotdeauna, următorul meci și ai șansa să îndrepți un rezultat negativ. Este și pentru noi o bună oportunitate și sper să facem asta. În ceea ce mă privește, sunt bucuros să fiu aici, mă simt foarte bine, iar dacă și când voi fi titular va decide doar antrenorul. Am vorbit, de altfel, cu el și i-am spus că sunt pregătit pentru orice decizie va lua”, a spus Jefferson, în cadrul unei conferințe de presă.

Partida dintre FC Voluntari și FC Petrolul Ploiești se va disputa pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari, începând cu ora 20.30. Conform organizatorilor, biletele vor costa 35 de lei.

Întâlnirea va fi condusă de către Sorin Costreie (Buftea) – Mihai Marius Marica (Bistrița) și Adrian Vornicu (Iași). Rezervă: Iulian Călin (Pitești). Arbitru VAR: Horia Mladinovici (București). Arbitru AVAR: Marius Badea (Rm. Vâlcea). Observatori: Augustus Constantin (Rm. Vâlcea) și Paul Cazan (București).