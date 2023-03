Cosmin Iliescu

C.S. O. Plopeni râmâne o formație care pierde greu puncte acasă, dar întotdeauna se mulțumește cu ”ce o ieși”. O echipă care este preocupată foarte mult de faza defensivă, pentru antrenorul Daniel Dumitrache (care a jucat doar ”fundaș” la viața lui) faza de atac fiind importantă atât timp cât să dai un gol și să câștigi punct(e). Tocmai de aceea plopenarii nu au înscris în niciun meci disputat în acest campionat mai mult de două goluri, ceea ce, să recunoaștem, este o realizare pentru care antrenorul ar trebui să primească porecle precum… ”Italianul”, ”Catenacio”, ”Ristreto” etc.

Plopenarii au început pragmatic (nu modest) jocul cu S.R. Brașov, iar apărarea a avut un singur scop – să nu primească gol, chiar dacă în min.10 M. Ion a centrat perfect în suprafața de pedeapsă pentru D. Popa, care a șutat aproape de vinclu, portarul gazdelor S. Georgescu având o intervenție miraculoasă și acordând corner.

Replica gazdelor a venit în min.30, atunci când veteranul C.Vlad a rămas singur cu poarta goală, nu a fost presat de niciun adversar (chiar avea timp să facă și ce vrea, ”putea să bea și o cafea”, dar ce ”rost” avea să deschidă scorul), dar a șutat în bară! Spre disperarea lui ”Mister Dumi”, care, clar, ghinionul și nimerirea barei din câțiva metri nu le poate antrena. Sau… le antrenează, dar degeaba!

Cu două minute înainte de pauză, D. Iancu l-a găsit perfect cu o pasă filtrantă pe amintitul mai sus C.Vlad, jucătorul care a fost în foarte multe meciuri decisiv pentru echipa lui irosind încă o șansă imensă: a rămas din nou singur cu golkeeper-ul R. Popa, dar a tras în acesta!

În partea secundă, elevii lui Daniel Dumitrache au intrat mai hotărăți, tabla și magneții au fost în funcțiune la pauză… Markerele în două culori și terenurile ”schematizate” și-au făcut datoria, săgețile și schemele nu au mai fost ”hahalere” – iar în min.56 tandemul Ciobanu – D. Iancu a creat perfect faza prin care C.S.O. Plopeni a deschis scorul. A. Ciobanu a centrat perfect pentru lovitura de cap a lui D. Iancu, care a marcat, scorul devenind cel ”perfect” pentru plopenari, care s-au retras în apărare și au încercat doar să țină de rezultat. Fotbalul nu e drept atunci când vrei doar să fii pragmatic, iar în min.70 H. Popa, jucător intrat din postura de rezervă (a avut anumite probleme medicale nu a fost refăcut complet), s-a distrat cu apărarea gazdelor, care ar fi avut nevoie de un … Dumitrache de pe vremuri! Popa a înșirat mai mulți adversari și a fost faultat în careul mic de stoperul R. Alecsandru, centralul partidei arătând punctul cu var. Tot Horia Popa a restabilit egalitatatea, iar toată lumea a fost mulțumită cu o remiză, C.S.O. Plopeni rămânând pe locul 2 la un punct de locul 3, exact cele două echipe fiind adversare și sâmbătă, în prima rundă a play-off-ului. Să dăm Cezarului ce-i al lui – tactica defensivă a lui Daniel Dumitrache dă roade chiar dacă echipa nu câștigă și nu marcheză prea multe goluri! Catenacio s-a născut la… Sat!

C. S. O. Plopeni – A.C. S. S. R. Brașov1-1 (0-0)

Stadion: Gheorghe Șilaev. Spectatori:100.

Au marcat : D. Iancu(55) / H. Popa (70- penalti)

C. S. O. Plopeni: Ș. Georgescu – A. Lobonț, B. Minea, R. Alecsandu, Al. Giuroiu – R. Simionescu, M. Răileanu – C. Vlad (cpt), L. Radu (87 Al. Păun), D. Iancu (75A. Rusu) -A. Ciobanu. Antrenor: Daniel Dumitrache

A.C. S. S. R. Brașov : R. Popa (cpt) – G. Stoian, O. Crețu, R. Hamciuc (54 B. Dedu) – D. Sandu (54 C. Danciu), A. Nicoloiu (80 G. Sterian), Ș. Nicolau, V. Trucă (36 H. Popa), A. Munteanu – I. Mihai, D. Popa (80 B. Botea). Antrenor: Ionuț Pârvu.

Avertismente: Al. Giuroiu (65), B. Minea (75) /G. Stoian (10), R. Popa (56), C. Danciu(65)

Au arbitrat: Sergiu Anton – Marius Bobe (ambii din București), Alexandru Iftimie (Ilfov).

Observator de arbitri: Iulian Ivan (Giurgiu). Delegat de joc: Dragoș Ionescu (București)

Jucătorul meciului: Horia Popa (A.C.S. S.R. Brașov)

Păuleștiul – victorie ­pentru… play-out!

Singura echipă prahoveană care a obținut o victorie etapa aceasta, ultima a campionatului ”normal”, a fost C.S. Păulești, care a izbutit un succes important la K.S.E Târgul Secuiesc. O echipă a Păuleștiului care ne lasă cu nostalgia că putea obține mai mult, dacă jucătorii și ”restul” erau puțini mai atenți și nu pierdeau atât de ­multe puncte acasă. Vintilă și Sandu au adus trei puncte care fac mai ușoară misiunea în play-out.

Când joacă Blejoiul, curge cu goluri

CS Blejoi a câștigat sezonul regular, chiar dacă în ultima rundă a obținut doar un rezultat de egalitate ȋntr-un meci ”cu fotbal pe garduri, ca-n vremurile pe care le credeam apuse…” – după cum reclamă echipa prahoveană, la capătul deplasării de la Zărnești. A fost 3-3, fiind clar că tânăra echipă a Blejoiului are potențial ofensiv, dovedit prin numărul de goluri marcate, 10 în 3 etape, dar și destule probleme defensive – primind goluri multe. Urmează play-off-ul, unul în care, teoretic, chiar dacă este în scădere de turație, CS Blejoi ar trebui să ajungă la baraj, iar campionatul 2022-2023 pare, deja, ”consumat”.

ACS Olimpic Zărneşti – CS Blejoi 3-3 (0-1)

Au marcat: Mariean (51), Marinescu (70), I. Şerban (72)/Niƫescu (13), C. Munteanu (63), Enache (68)

Olimpic: Florescu – Crihan, Dobre, Căldărea, Albu – Necula (35 Cantauz), H. Ilie, Codreanu, Berloiu (cpt) – Mariean (55 I. Şerban), Marinescu. Antrenor: Mihai Stere

CS Blejoi: Marinache – Drăgoi, Giuroiu, Stoica (64 Nicolae), Ghinea – C. Munteanu, Pahonƫu, Enache (cpt) – Brăilă, Bălaşa (73 D. Ilie), Niƫescu (87 Dr. Mănescu). Antrenor: Răzvan Vlada

Avertismente: Mariean (19), Marinescu (26), Stere (antrenor – 31), Căldărea (33), Cantauz (88)/Drăgoi (28), Munteanu (45+2), Pahonƫu (60), Giuroiu (75)

Arbitri: Valentin Florescu – Hunor Bela Recsnyed şi Zsolt Biro (toƫi din Sfântu Gheorghe)

Observator arbitri: Cristian Măndiƫă (Buftea); delegat de joc: Marin Iancu (Urziceni)

Liga 3, Seria 5, etapa 18 – rezultate, clasament

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2 – AFC Odorheiu Secuiesc 1-1

Sergiu Şerban (66) / Tamas Becze (36)

Olimpic Zărneşti – CS Blejoi 3-3

Nicolae Mariean (51), Bogdan Marinescu (70) , Ioan Șerban (72)/

Mihai Niţescu (13), Cosmin Munteanu (63), Robert Enache (68)

Kids Tâmpa Braşov – Olimpic Cetate Râşnov 0-1

Raul Drugă (82)

CSO Plopeni – SR Braşov 1-1

D. Iancu (55) / H. Popa (70)

KSE Târgu Secuiesc – CS Păuleşti 1-2

Adrian Vintilă (45+1), Florin Sandu (59)