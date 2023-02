V. Stoica

Avalanșa care a lovit, sâmbătă seară, cabana Capra din Munții Făgăraș și a îngropat sub zăpadă autoturismele aflate în parcarea acestei unități de cazare este un semnal de alarmă la care trebuie să fie atenți toți cei ce doresc să ajungă în zone periculoase, cu toate avertizările emise de către meteorologi, cât și de către salvamontiști.

Ieri dimineață, ANM a emis o avertizare de risc crescut de producere a avalanșelor și în Bucegi, valabilă până în această seară. ”La peste 1800 m, la suprafață se întâlnește un strat consistent de pulver, acumulat în ultimele 60 de ore și sunt plăci de vânt formate recent. Zăpada viscolită a format pe văi troiene de grosimi considerabile. Stratul instabil din partea superioară a stratului are grosimi variabile, care ating și depășesc pe alocuri 40-50 cm, în special pe văi, în zonele adăpostite și pe anumite pante, iar troienele de zăpadă ating 1-2 m. Zăpada are rezistență scăzută și coeziune slabă între cristale, dar și față de stratul aflat dedesubt. În zona crestelor sunt formate multiple plăci de vânt, pe majoritatea versanților. Stratul mai vechi, din profunzime, este format din zăpadă întărită, având intercalate multiple cruste de gheață. Pe pantele suficient de înclinate se pot declanșa spontan avalanșe de dimensiuni medii și mari, prin angrenarea stratului puțin rezistent de la suprafață peste straturile mai vechi și izolat dislocarea acestora, sau prin ruperea și alunecarea plăcilor de vânt din apropierea crestelor, riscul fiind amplificat la supraîncărcări. Sub 1800 m, zăpada recent depusă depășește local 30-50 cm. Stratul instabil din partea superioară va putea aluneca uşor peste stratul mai vechi şi stabilizat, ducând la declanșarea de avalanșe dimensiuni mici și medii, riscul declanșării fiind amplificat la supraîncărcări” – www.meteoromania.ro.