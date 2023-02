Sâmbătă și duminică au avut loc partidele contând pentru turul al II-lea, faza județeană, din Cupa României, rundă din care au intrat în competiție și echipele din primul eșalon valoric, care s-au înscris în competiție. Ciudat, formații importante, precum CS Câmpina sau Petrolul 95 nu au dorit să bifeze această întrecere, înscrierea fiind opțională.

Au fost destule suprize, formații din Liga A, precum VoințaVărbilău sau CS Brazi pierzând la formații mai slab cotate.

Iată rezultatele înregistrate:

Olimpia Comarnic – Voința Adunați 2-0

Viitorul Fulga – Olimpia Cireșanu 0-3 * (Echipa gazdă nu a asigurat asistenţa medicală).

Viitorul Puchenii Mari – CSO Boldești 0-6

CS Scorțeni Bordeni – CSO Băicoi 2-4

CS Brazi Popești – CS Brazi II 2-1

Avântul Tomșani – CS Valea Călugărească 2-9

Brădetul Ștefești – Voința Vărbilău 2-1

Progresul Aluniș – Viitorul Cosminele 1-1, 5-3 (după lovituri de departajare)

Speranța Chiojdeanca – Unirea Urlați 0-2

Luceafărul Drajna – Avântul Măneciu 0-3

Tineretul Gura Vitioarei – Teleajen Văleni 2-5

Atletic Ploiești – FC Bănești 4-0

AS Tg. Vechi Stăncești – CS Brazi 3-2

Progresul Provița de Jos – Tricolorul Breaza 1-6

CS Mănești Băltița – Unirea Cocorăștii Colț 1-4

Voința Măgurele – AS Starchiojd 0-1

Progresul Drăgănești – AS Gherghița 1-4

AS Gorgota – Petrolul Ologeni 5-1

Vulturul Zănoaga – Unirea Teleajen 5-3

Viitorul Iordăcheanu – Știința Albești 6-1

Progresul Coșlegi – Progresul Bucov 2-0

Viitorul Predești – AS Potigrafu 6-1

AS Podenii Vechi – Real Boys Văleni 3-0

Avântul Măgureni – CS Scorțeni Mislea 5-1

Șoimii Apostolache – Steaua Sângeru 2-5

Viitorul Provița de Sus – CS Șotrile 2-2, 5-3 (după lovituri de departajare)

Arizona Zalhanaua – CS Mănești 1-3

CS Bucov Pleașa – CS Blejoi II 3-4

Prahova Tinosu – CS Șirna Varnița 0-3

Tineretul Poiana Vărbilău – Avântul Bertea 4-3

Echipele învingătoare s-au calificat pentru faza ­următoare a competiţiei.