V. Stoica

Printre primii donatori de produse necesare sinistraților din Turcia, colectate la Cantina Socială de pe strada Mihai Bravu din Ploiești, s-au aflat reprezentanți ai Instituției Prefectului Prahova și ai unor instituții deconcentrate din județ. Alături de membri ai comunității turce din România s-au aflat prefectul Virgil Nanu și subprefectul Emil Drăgănescu, dar și membri ai conducerilor Casei de Pensii Prahova, ai APIA și ANIF. ”Colegii noștri de la prefectură și de la alte instituții deconcentrate s-au mobilizat și au fost printre primii donatori din Ploiești, pentru milioanele de sinistrați din zonele afectate de cutremur! Acțiunea s-a desfășurat în prezența reprezentanților comunității turce din România, persoane ce au apreciat acțiunea noastră și cărora le mulțumim pentru colaborare!

Împreună cu prefectul județului am transmis condoleanțe poporului turc și, pe această cale, transmitem condoleanțe și poporului sirian! Știu că sunt voci care spun că ar trebui să ne îndreptăm toate eforturile doar către cetățenii români! Tuturor acelor voci le răspund astfel: dacă noi am fi în locul celor 13.000.000 de turci afectați de cutremur sau al celor câteva milioane de sirieni, dacă părinții, copiii, frații noștri ar avea nevoie acum de o pătură, o conservă, un cort, un pampers, un medicament, o sticlă de apă, am aprecia un ajutor de undeva, de la mii de kilometri, dintr-un oraș ai căror locuitori pot zâmbi, își pot ține copiii în brațe, în casele lor, în mijlocul familiei lor??? Mulțumim (deocamdată) salariaților Prefecturii, Casei de Pensii, APIA, ANIF dar și tuturor prahovenilor care au donat deja! Vă așteptăm la centrul din Mihai Bravu!”, este mesajul transmis de subprefectul Emil Drăgănescu, în același timp un apel umanitar pentru ajutorarea sinistraților din Turcia.

P.S. Trebuie precizat că, în cazul donării de articole de îmbrăcăminte, acestea trebuie să fie noi sau să aibă eticheta de la curățătorie. Nu ar ajuta pe nimeni primirea unor obiecte de îmbrăcăminte murdare, neigienizate sau aruncate într-un sac menajer, la grămadă!