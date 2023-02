Primele zile ale săptămânii au adus două meciuri oficiale pentru echipele de handbal juniori 3 ale CSM Ploieşti, băieţii jucând luni, la Brazi, iar fetele miercuri, în Sala „Olimpia”, cu CS Câmpina.

Luni seară, băieţii pregătiţi de Ramona Ştefan au câştigat clar la capătul unei partide în care au avut ceva emoţii doar în prima repriză, încheiată de gazde cu avantaj de un gol (14-13). Debutul părţii secunde, cu un „parţial” de 7-1 pentru echipa noastră, a lămurit însă rapid lucrurile. A fost, chiar, 27-17 cu zece minute înainte de final, pentru ca tabela să ajungă după cele 50 de minute de joc regulamentare la 33-25 pentru CSM Ploieşti.

Pentru echipa noastră, au jucat: A. Pop, A. Manolache, Ş. Călin – R. Popescu (10 goluri), M. Duţă (5), M. Costache (4), G. Roşu (4), Şt. Răducanu (3), N. Milea (3), Fl. Muraşcu (2), P. Goran (1), Oct. Bucur (1), Ed. Romee, D. Sîrbu, Al. Stoica şi L. Constantin.

CSM Ploieşti ocupă primul loc în clasamentul Seriei C, iar sâmbătă, de la ora 13:00, în Sala „Olimpia”, are meciul decisiv pentru supremaţie cu CSM Bucureşti, pe terenul căreia a câştigat şi în tur, cu 33-27.

Ieri, de la ora 13:00, fetele pregătite de Cristi Roşu şi Geta Opincariu au disputat ultimul meci din Seria F Geografică, reuşind să treacă uşor de ultima clasată, CS Câmpina, cu 40-20 (19-10). Pentru CSM Ploieşti au jucat: E. Coşerea-Pîtiu, C. Toma – M. Ioniţă (10 goluri), D. Gheorghe (6), D. Radu (5), M. Livădaru (5), D. Roşu (5), Al. Florea (3), A. Condeescu (2), T. Simion (1), S. Stroe (1), B. Nicolae (1), C. Neacşu (1), D. Bucur, A. Constantinescu şi Al. Niculae.

CSM Ploieşti încheie Faza Geografică a campionatului pe poziţia secundă a clasamentului Seriei F şi merge, ­alături de ACS Academia Junior, în Grupa Valoare 1, unde va întâlni pe HC Omer Constanţa, CS Orăşenesc Ovidiu (ambele din Seria Geografică D), CSU Ştiinţa Bucureşti şi CS ­Concordia Chiajna (ambele din Seria Geografică E). Meciurile din Grupele Valoare vor debuta pe 12 martie, fiecare echipă urmând să joace, tur-retur, doar cu formaţiile venite din celelalte serii.