George Marin

– Florin, a trecut tensiunea meciului de debut ca antrenor în prima ligă?

– Încă nu, pentru că tensiune este tot timpul. După meci am reușit să ne echilibrăm puțin și am trecut deja cu gândul la meciul care urmează.

– Exprimarea echipei a părut schimbată față de ultimele meciuri. Să întrezărim schimbări în viitor, poate chiar majore?

– Consider că nu se puteau schimba prea multe pentru că Nae Constantin a făcut lucrurile corect. Din punctul meu de vedere, echipa este bine organizată defensiv. Eu am schimbat puțin mentalitatea în atac, în sensul de a juca mai direct către poartă. Aceasta este viziunea mea, de a juca mai direct, idee implementată în cele patru zile de antrenament cu băieții și mă bucur că ei au pus-o în practică în timpul meciului.

– Totuși, am văzut echipa jucând în alt sistem față de cum a jucat la Botoșani.

– Echipa a jucat cu regularitate în sistemul acesta, din meciul cu Sibiul. Doar la Botoșani și în a doua parte a meciului de la Mioveni a fost abordat un alt sistem. Așa că am mers pe ceea ce jucătorii deja știau, deja lucraseră. În alegerea sistemului am fost și forțat un pic de faptul că, la Botoșani, s-au primit multe goluri într-un sistem cu patru fundași.

– În meciul cu Sibiul am văzut cu toții că ai pregătit o surpriză. Vom vedea o nouă surpriză și la Ovidiu?

– Ceea ce pot să vă spun este că, indiferent cu cine vom juca, vom da tot ce avem mai bun. Nu sunt doar vorbe. Cred că s-a văzut în meciul cu Hermannstadt.

– Atunci trebuie să înțelegem că ne bazăm în continuare pe coeziunea între jucători?

– Coeziunea dintre jucători este esențială. În momentul în care vestiarul are unitate, tu, ca antrenor, poți lucra. Dar, să nu se înțeleagă greșit, aceeași importanță ca puterea vestiarului o are și modul nostru de a pregăti meciurile, de a face strategia de joc. Revenind la întrebare, pot spune că eu am mizat foarte mult pe această coeziune de grup. Eu cred foarte mult în ea.