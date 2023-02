Echipa națională Under 21 a României își va afla joi, 2 februarie 2023, adversarii din preliminariile Campionatului European 2025, găzduit de Slovacia. Tragerea la sorți are loc la sediul UEFA de la Nyon, cu începere de la ora 10:00.

Tricolorii Under 21 vor începe în septembrie un nou drum spre turneul final. Selecționata de tineret a României va fi în urna 1 valorică la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO U21 2025, turneu ce va fi găzduit de Slovacia.

România U21 a devenit în ultimii ani, o prezență constantă la turneele finala U21. În 2019, s-a calificat în semifinale dintr-o grupă cu Anglia, Franța și Croația.

Performanța aceasta a reprezentat automat și calificarea la Jocurile Olimpice. Apoi, în 2021, tricolorii au părăsit competiția neînvinși, după remize cu Germania și Țările de Jos și victorie cu Ungaria, țara gazdă. Acum, anul acesta, la EURO 2023, România U21 va fi prezentă pentru a treia oară consecutiv la turneul final, de data aceasta în calitate de țară gazdă.

PROCEDURA TRAGERII

LA SORŢI

Liechtenstein nu a înscris o echipă pentru această competiție, iar Rusia este suspendată până la o nouă notificare în urma deciziei Comitetului Executiv al UEFA din 28 februarie 2022, care a fost confirmată în continuare de Curtea de Arbitraj pentru Sport la 15 iulie 2022.

Gazda EURO U21 2025 – Slovacia – se califică direct la turneul final și nu va face parte din urnele de la tragerea la sorți.

Prin urmare, 52 de asociații membre UEFA se vor afla în urne.

Extragerea va începe cu formațiile din urna a 6-a valorică și se va încheia cu cele din urna 1.

Următoarele echipe nu se pot afla în aceeași grupă, din motive geo-politice:

Armenia – Azerbaidjan

Belarus – Ucraina

Gibraltar – Spania

Kosovo – Bosnia și Herțegovina

Kosovo – Serbia