George Marin

O lăudabilă și demult timp așteptată inițiativă și-a găsit materializarea prin vernisajul expoziției „Petrolul – simbol al sportului prahovean” la Muzeul Județean de Științele Naturii.

Inițiativa pe care Bogdan Burghelea (director al muzeului amintit la momentul nașterii ideii) a avut-o a găsit sprijinitori în Dragoș Grigorescu, actualul director al muzeului menționat, Eduard Crîngașu, directorul Clubului Sportiv Petrolul, Cristian Stavri, fervent fotograf și colecționar de obiecte sportive și Petre Apostol, pasionat susținător al sportului în toate formele pe care le poate îmbrăca această activitate.

„Este o realizare pentru noi, pentru ceea ce înseamnă mișcarea sportivă, cultura sportivă, educația sportivă. Muzeul Județean de Științele Naturii, împreună cu clubul Petrolul, încearcă să readucă sportul în atenția publică, a celor care sunt astăzi copii sau a celor care sunt dornici să își manifeste dragostea pentru sport. Aveți, în această expoziție, dovada că orașul nostru este legat de cultura Petrolului și, în acest sens, nu facem altceva decât să onorăm exemplul celor care au obținut aceste performanțe și, în același timp, să adresăm un îndemn sportivilor de astăzi și de mâine să calce pe același drum al performanței. Totodată, prin această expoziție arătăm că suntem valoroși, că sportul însemnă un factor de educație pentru întreaga comunitate” – a punctat Dragoș Grigorescu în cuvântul său de deschidere.

La rândul său, Eduard Crîngașu a adăugat: „Galeria prezintă o parte din istoria clubului ploieștean de la înființarea sa în 1958 și până în prezent, club care a îmbogățit palmaresul sportului românesc cu momente memorabile și performanțe deosebite. Această expoziție constituie un prim pas către marele eveniment care va avea loc la sfârșitul lunii august, o sărbătoare de anvergură pe care dorim să o pregătim minuțios, aducând mărturii despre realizările clubului și invitând nume de legendă care au făcut parte din istoria clubului”, stârnind, astfel, curiozitatea și interesul în așteptarea acestei surprize anunțate din vreme. Pentru „Prahova”, directorul clubului a mai adăugat, cu referire la constituirea expoziției: „Materialul a trebuit să fie adunat într-un timp foarte scurt de la lansarea ideii. Sunt foști sportivi ai clubului plecați din țară, dar cu care am vorbit și care au fost de acord să trimită materiale pentru a fi expuse. Cu siguranță că cei contactați nu sunt singurii care vor dori să contribuie la îmbogățirea expoziției odată ce vor vedea prezentarea actuală”.

Părintele ideii acestei expoziții, Bogdan Burghelea, ne-a declarat: „M-am simțit dator să fac această expoziție. Eu am fost ciclist la Petrolul. La un moment dat am plecat la Steaua. Acolo, cu referire la clubul de unde proveneam, mi s-a spus că sunt un zeu. Ce știam eu atunci despre palmaresul Petrolului? Am luat-o de bună. De aceea, am realizat că acești copii, sportivi astăzi, trebuie să știe ce au în spate. Noi ne-am bătut de la egal la egal cu Steaua și cu Dinamo”.

Deși deschisă într-un spațiu restrâns pentru multitudinea de obiecte prezentate, expoziția a captat un interes deosebit printre cei prezenți, vernisajul fiind dedicat cu deosebire sportivilor, antrenorilor și oamenilor de sport, micuța sală dovedindu-se neîncăpătoare pentru cei prezenți. Au fost de față copii, mici sportivi sau juniori, de la box și de la gimnastică, pentru a aminti grupurile cele mai numeroase, însoțite de antrenorii lor. Am putut remarca prezențele unor mari performeri prahoveni, cum sunt Corina Ungureanu sau Carmen Herea, care acum sunt antrenori în cadrul clubului, alături de alți antrenori care contribuie la creșterea sportivă a componenților clubului: Ioana Harcan (înot), Camelia Rădulescu (gimnastică), Constantin Aldea (călărie), Ovidiu Burghelea (ciclism), Ion Moroiță, Leontin Sandu, Ovidiu Dragomir (box). Cu siguranță că mulți alții, sportivi sau antrenori, și-ar fi dorit să fie prezenți dacă nu ar fi fost la școală sau la antrenamente.

Din multitudinea de exponate care reprezintă secțiile care au activat în club de-a lungul timpului am remarcat medaliile cucerite la Jocurile olimpice, la Campionatele Mondiale sau Europene de Corina Ungureanu sau Carmen Herea, de echipamentul în care Adrian Diaconu, devenit campion mondial al profesioniștilor, a urcat în ringul de box de la Sydney, în 2000, de echipamentul folosit de Ștefan Moldanschi, campion al țării la scrimă, de biciclete și alte auxiliare ale ciclismului folosite cu ani în urmă, pentru a enumera doar câteva dintre interesantele piese ce trebuie privite cu admirație și respect aflate în vitrine.

Prezentând câteva dintre obiectele expuse, Corina Ungureanu (foto) a declarat, în exclusivitate, pentru „Prahova”: „Eu am reprezentat clubul cu mândrie. Eu acolo muncesc de ani de zile, cu greutățile pe care ni le ducem de pe o zi pe alta. Dar, trecând peste toate problemele, reușim să aducem în fața prahovenilor aceste rezultate remarcabile ale acestor foști sportivi ai clubului obținute la competiții de mare anvergură și nu trebuie să se uite că acești sportivi au activat la Clubul Petrolul. Eu am mai spus-o și mă bucur că astăzi putem expune dovezile acestor realizări. Expoziția de față este o realizare extraordinară și ne dă tuturor un nou avânt. Ne obligă la rezultate notabile și pe mai departe. Pentru aceste așteptate rezultate muncim cu copiii zi de zi, primind și ajutorul clubului, dar și al unor oameni din afară, cu inimă pentru sport, mulțumită cărora am putut adăuga aparate și echipament pentru instruirea sportivilor. Astăzi am venit însoțită de câțiva dintre copiii de la secția de gimnastică, cei care au putut veni. Sunt convinsă că destui dintre cei foarte micuți nu au fost vreodată la vreun muzeu, dar astăzi au avut un foarte bun prilej să cunoască clubul, să știe că există și alte sporturi în club, să știe mai multe despre istoria trăită de clubul la care practică sportul”.

Un capitol aparte îl constituie exponatele legate de fotbal, oferite spre vizionare de Cristian Stavri, deținător al unei impresionante colecții de materiale sportive. Pe lângă faptul că ne-a prezentat drapelul clubului, colecționarul ploieștean ne-a ghidat printre piesele de admirat: „Am participat cu drag la această expoziție aducând materiale din perioada în care secția de fotbal a aparținut de Clubul Sportiv Petrolul. Nu m-am limitat doar la atât, ci am încercat să merg către istorie, spre originile noastre, și am adus câteva articole și din perioada Juventus (n.n. în București), și din perioada când echipa s-a mutat în Ploiești (n.n. în 1952) sub numele de Flacăra. Din perioada petrolistă am adus un tricou de campion al României care a aparținut lui Dumitru Munteanu (n.n. unul din gemenii Munteanu care au activat la Petrolul), alte obiecte legate de participarea echipei în Cupele Europene ale timpului, programe de meci, reviste în care sunt reflectate meciurile echipei Petrolul, autografe ale jucătorilor. Am adus și altceva legat de fotbal, o pereche de ghete utilizate în anii 1950 și două mingi de fotbal cu care se juca prin perioada anilor 1950 – 1960”.

Părând a sta în umbra evenimentului, dar, în fapt, depunând un efort care nu poate fi expus în nicio vitrină, Petre Apostol ne-a declarat, cu modestie: „Și eu, ca și alții, mi-am dorit să existe un muzeu al sportului prahovean. Am aderat la ideea lui Bogdan Burghelea, mai ales că Petrolul este cel mai longeviv club prahovean și care a obținut cele mai importante rezultate, ceea ce a generat și numele expoziției. Eu am făcut legătura între Bogdan și club. Am mai contactat și alte persoane care au activat în sportul din Prahova. Astfel am aflat că a existat și o secție de handbal în 11 jucători, așa cum se juca handbalul în acea vreme. Se juca pe stadion, în deschiderea meciurilor de fotbal. Așadar, mie mi-a revenit o anumită parte din coordonare. Și va continua” – a încheiat Petre Apostol făcându-ne să așteptăm cu nerăbdare ediția amplificată a prezentei expoziții.