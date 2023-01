V. S.

Spitalul Orășenesc Sinaia, cel mai important furnizor de servicii medicale din sistemul public din partea superioară a Văii Prahovei, beneficiază, din acest an, prin intermediul unui proiect cu fonduri europene, de achiziția unor echipamente și aparatură medicală de ultimă generație care vor asigura servicii medicale de calitate pacienților.

”Preocuparea constantă pentru menținerea și restabilirea stării de sănătate este prioritate zero pentru noi. În urma finalizării unor serii de proceduri de licitație publică, am achiziționat echipamente extrem de performante de aproape 5,2 milioane de lei: sisteme de videointubație, aparate de scanare venoase și aparate medicale destinate nou-născuților etc., vitale pentru pacienți. Odată cu edificarea pistei diurne pentru elicopterele SMURD, din curtea spitalului, șansele la viață pentru pacienți au crescut, iar dotările au susținut inclusiv stabilizarea, intervenția și monitorizarea pacienților critici, până la transfer aerian sau rutier” – Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.