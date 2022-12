Rapid și Petrolul se întâlnesc într-un meci derbi al renăscutelor cluburi de mare și lungă tradiție. Prefațând jocul din această seară, atât antrenorul Nicolae Constantin, cât și Valentin Țicu, căpitanul echipei, au menționat dificultatea jocului. „Va fi un meci în care se va ține cont de ambiție, de hotărâre, de felul în care jucătorii celor două echipe vor înțelege să trateze acest derbi!” – a spus Constantin, menționând că întreg lotul este valid. La rândul său, Țicu a declarat: „Știm cu toții ce ne așteaptă mâine (n.n. – astăzi) și dorim să ne facem suporterii fericiți ca răsplată pentru sprijinul lor”. De asemenea, Țicu a mai spus că prezența în premieră (excepțiile sunt Budescu, Takayuki și Cebotaru) pe un stadion atât de mare va da petroliștilor un imbold în plus.

Interviu… triplu: Petrolul, Rapid şi Cupa Mondială

Înaintea meciului de la București, în care Petrolul întâlnește Rapidul, s-a născut o discuție cu trei interlocutori dintre mai vechii componenți ai echipei ploieștene. Întrebările au fost comune, primele dintre ele, și diferențiate în final, din motivele evidente dezvăluite în cuprinsul discuției. Cei intervievați fac parte din grupul celor care au promovat în vară cu echipa petrolistă: Eugeniu Cebotaru, Takayuki Seto și Bart Meijers.

Rep.: Ne aflăm înaintea ultimelor două meciuri din acest an. La ce trebuie să ne așteptăm?

Cebotaru: Trebuie să ne așteptăm la două meciuri foarte dificile pentru că fiecare echipă își urmărește interesul în funcție de locul pe care îl ocupă, așa că fiecare adversar va fi foarte, foarte motivat. Dintre cele două meciuri, mai dificil îmi pare cel cu Rapid, pentru că Mutu este un tip orgolios și își dorește revanșa. Sunt sigur că el nu a uitat meciul acela din tur și va căuta să își motiveze puternic jucătorii.

Seto: Sunt două meciuri foarte importante și sper să facem jocuri bune și, bineînțeles, să luăm puncte. Mai dificil este cel cu Rapid, pentru că este în deplasare și pentru că Rapid este o echipă bună clasată pe un loc de play-off.

Meijers: Primul meci este un derbi și fiecare așteaptă atitudine din partea jucătorilor, un puternic spirit de luptă. Istoria celor două cluburi cere asta. Ne gândim la victorie, chiar dacă știm că va fi dificil pentru că Rapid are o echipă bună. Orice este posibil. Cu Craiova, acasă, clar că trebuie să învingem. Vrem să terminăm anul acesta cu bine.

Rep.: Vom avea ajutor de undeva? Vor fi suporterii alături?

Cebotaru: Un rol foarte important l-au avut suporterii noștri și în Liga a II-a și îl au și acum. O mare parte din rezultate se datorează și lor. I-am simțit ca un adevărat al doisprezecelea jucător foarte puternic.

Seto: Din partea publicului a venit ajutorul cel mai puternic. Suportul publicului este foarte important pentru noi, și acasă și în deplasare. Acesta ne susține, ne împinge din spate și acesta este un mare plus pentru noi. Cu siguranță că ne va susține în continuare.

Meijers: Întotdeauna suportul publicului a fost foarte bun, mai ales la jocurile de acasă. La meciul contra Rapidului, publicul a fost extraordinar. Chiar dacă publicul este critic uneori, consider acest lucru normal. El așteaptă mai mult de la noi.

Rep.: Voi, cei care aţi fost și în campionatul trecut la Petrolul, cum apreciaţi parcursul Petrolului în perioada petrecută la echipa ploieșteană?

Cebotaru: Este o situație dificilă în acest moment, dar nu uităm nici că noi am promovat cu dificultăți financiare. Asta arată că s-au strâns băieți cu caractere puternice. Fără un vestiar puternic, fără o asemenea mentalitate, noi nu am fi putut avea asemenea rezultate. Am arătat că suntem o familie unită și am tins toți către același scop. Toți au depus o muncă, toți au făcut sacrificii, așa am ajuns la aceste rezultate foarte bune.

Seto: Eu cred că dacă ne uităm la ce problemă am avut și încă avem putem spune că am realizat un lucru extraordinar.

Meijers: Pentru mine a fost un bonus promovarea în prima ligă. A fost dificil, dar am realizat cu toții o performanță excelentă. Iar anul acesta, în liga întâi, pot spune că a fost un parcurs foarte bun, dar în Cupă am dezamăgit, chiar dacă pare că meciurile din Cupă au fost mai puțin importante. Important este să ne menținem în prima ligă, Cupa putând fi considerată bonus. General vorbind, traiectoria Petrolului a fost ascendentă constant.

Rep.: Aș dori să discutăm un pic despre evoluţiile voastre din acest an. Eugen și Takayuki, voi aţi jucat foarte puţin împreună, în același timp, pe teren. Mai degrabă v-aţi schimbat unul pe celălalt. Consideraţi că aţi jucat atât de mult pe cât v-aţi fi dorit? Iar pe Bart îl rog să ne spună care este poziţia lui favorită pe teren.

Cebotaru: Desigur că fiecare jucător își dorește să joace mai mult. Pentru asta ne antrenăm. Într-adevăr, eu și cu „Taka” nu am jucat practic niciun meci împreună în liga întâi. El a jucat mai mult, iar mie nu îmi rămâne decât să muncesc. Nu cedez!Fotbalul așa este, unul joacă, iar celălalt își așteaptă rândul. Fiecare respectă decizia antrenorului.

Seto: Eu am început mai greu, apoi am început să joc din ce în ce mai mult. Pentru mine este mai important să fiu sănătos, să mă pot pregăti în fiecare zi și să fiu apt pentru echipă. Apoi, antrenorul decide.

Meijers: Sistemul meu favorit este 4-3-3, eu jucând în centru-dreapta. La sistemul actual m-am adaptat treptat. Am descoperit această nouă poziție la Petrolul și constat că îmi place să joc în centrul liniei de trei apărători. Glumesc un pic și spun că îmi place și pentru că nu trebuie să alerg atât de mult ca în poziția de mijlocaș defensiv în care am jucat două sau trei meciuri în liga secundă, atunci când a fost nevoie. Mi-a fost mai dificil ca mijlocaș defensiv, dar m-am descurcat, cred eu, și mi-a plăcut că am participat ceva mai mult la atac.

Rep.: Vă propun să discutăm, pe scurt, și despre evenimentul zilelor acestea, Cupa Mondială. Cum vi s-au părut evoluţiile echipelor ţărilor voastre? Excepţie, desigur, fac reporterul și Eugen, căruia le cerem o apreciere globală a evenimentului, pentru că România și Moldova nu sunt prezente în Qatar.

Cebotaru: Este o competiție pe care orice iubitor al fotbalului o așteaptă cu nerăbdare. Toată planeta este cu ochii pe Qatar, mai ales în acest format de iarnă. Este ceva deosebit și cred că va fi o finală interesantă între Franța și Argentina.

Seto: Japonia a jucat foarte bine contra Germaniei și Spaniei, dar mai puțin bine cu Costa Rica. Ar fi putut merge mai departe, dar au decis penaltiurile (n.n. loviturile de departajare) și Croația și-a continuat drumul. Prima repriză a meciului cu Croația mi-a dat speranțe. Cred că experiența croaților a decis.

Meijers: Nu vreau să îmi mai amintesc de meciul cu Argentina. A fost un dezastru. La penaltiurile de departajare trebuie să ai și ceva șansă. Dar nici primele meciuri nu au fost strălucite. Olanda a câștigat, dar nu m-a convins. Și parcă nu mai sunt foarte mulți jucători extraordinari ca altădată chiar dacă avem academii de fotbal foarte bune. Totuși, mai avem câțiva jucători de top class.

Lazăr și-a anunţat plecarea!

Costel Lazăr, președintele Petrolului, a anunțat oficial că va pleca de la echipă, după ”ultimele evenimente”. “Începând cu data de 16 decembrie 2022, raporturile contractuale dintre mine și ACS Petrolul 52 vor înceta pe cale amiabilă, conform articolului 55, litera B, din Codul Muncii. Fac această precizare pentru a nu mai exista discuții și alte neînțelegeri pe marginea acestui subiect. Le mulțumesc celor care mi-au oferit șansa să conduc acest club, a fost o onoare pentru mine!”, a declarat Costel Lazăr pentru site-ul oficial al clubului, poziția sa urmând să fie preluată de către Claudiu Tudor, director sportiv până la acest moment.