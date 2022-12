Grupa A (SÂMBĂTĂ 17.12.2022 interval orar 09.00 – 13.00 – Valea Călugărească)

A1 ACS Petrosport Ploiești

A2 CSM Ploiești

A3 ACS Școala de fotbal Toader II

A4 AS Știința Albești I

Joc 1 09.00 ACS Petrosport Ploiești – AS Șiinţa Albești I

Joc 2 09.40 ACS Școala de fotbal Toader II – C.S.M. Ploiești

Joc 3 10.20 AS Știinţa Albești – ACS Școala de fotbal Toader II

Joc 4 11.00 ACS Petrosport Ploiești – CSM Ploiești

Joc 5 11.40 C.S.M. Ploiești – AS Știinţa Albești

Joc 6 12.20 Școala de fotbal Toader II – ACS Petrosport Ploiești

Grupa B (SÂMBĂTĂ 17.12.2022 interval orar 13.00 – 17.00 – Valea Călugărească)

B1 CS Petrolul Noua Generație I

B2 CS Valea Călugărească

B3 AFC Astra I

B4 AS Știința Albești II

Joc 1 13.00 CS Petrolul Noua Generaţie I – AS Șiinţa Albești II

Joc 2 13.40 CS Valea Călugărească – AFC Astra I

Joc 3 14.20 AS Știinţa Albești II – AFC Astra I

Joc 4 15.00 CS Petrolul Noua Generaţie I – CS Valea Călugărească

Joc 5 15.40 CS Valea Călugărească – AS Știinţa Albești II

Joc 6 16.20 AFC Astra I – CS Petrolul Noua Generaţie I

Grupa C (DUMINICĂ 18.12.2022 interval orar 09.00 – 13.00 – Valea Călugărească)

C1 ACS Școala de fotbal Toader I

C2 CSO Mizil

C3 CS Șoimii Ciorani

C4 AFC Astra II

Joc 1 09.00 ACS Școala de fotbal Toader I – AFC Astra II

Joc 2 09.40 CSO Mizil – CS Șoimii Ciorani

Joc 3 10.20 AFC Astra II – CS Șoimii Ciorani

Joc 4 11.00 ACS Școala de fotbal Toader I – CSO Mizil

Joc 5 11.40 CSO Mizil – AFC Astra II

Joc 6 12.20 CS Șoimii Ciorani – ACS Școala de fotbal Toader I

Grupa D (DUMINICĂ 18.12.2022 interval orar 13.00 – 17.00 – Valea Călugărească)

D1 C.S.M.Ploiești II

D2 ACS Școala de fotbal Toader III

D3 AS Savi Sport Ploiești

D4 C.S. Victoria Olteni

Joc 1 13.00 CS Victoria Olteni – CSM Ploiești II

Joc 2 13.40 ACS Școala de fotbal Toader III – AS Savi Sport Ploiești

Joc 3 14.20 CSM Ploiești II – AS Savi Sport Ploiești

Joc 4 15.00 CS Victoria Olteni – ACS Școala de fotbal Toader III

Joc 5 15.40 ACS Școala de fotbal Toader – CSM Ploiești II

Joc 6 16.20 AS Savi Sport Ploiești – CS Victoria Olteni

Grupa E (SÂMBĂTĂ 17.12.2022 interval orar 09.00 – 13.00 – Breaza)

E1 MX PRO Academy I

E2 CS Viitorul Comarnic

E3 HM Junior Câmpina II

E4 CSO Tricolorul Breaza

Joc 1 09.00 MX Pro Academy I– CSO Tricolorul Breaza

Joc 2 09.40 CS Viitorul Comarnic – HM Junior Câmpina II

Joc 3 10.20 CSO Tricolorul Breaza – HM Junior Câmpina II

Joc 4 11.00 MX Pro Academy I – CS Viitorul Comarnic

Joc 5 11.40 CS Viitorul Comarnic – CSO Tricolorul Breaza

Joc 6 12.20 HM Junior Câmpina II – MX Pro Academy I

Grupa F (SÂMBĂTĂ 17.12.2022 interval orar

13.00 – 17.00 – Breaza)

F1 HM Junior Câmpina I

F2 CS Caraiman Bușteni

F3 CS DP Petrolul Băicoi

F4 MX PRO Academy II

Joc 1 13.00 HM Junior Câmpina I – MX PRO Academy

Joc 2 13.40 CS Caraiman Bușteni – CS DP Petrolul Băicoi

Joc 3 14.20 MX PRO Academy – CS DP Petrolul Băicoi

Joc 4 15.00 HM Junior Câmpina I – CS Caraiman Bușteni

Joc 5 15.40 CS Caraiman Busteni – MX PRO Academy

Joc 6 16.20 CS DP Petrolul Băicoi – HM Junior Câmpina I

Grupa G (DUMINICĂ 18.12.2022 interval Orar 09.00 – 13.00 – Breaza)

G1 CS Prahova Ploiești

G2 Atletic United I

G3 ACS Petrolul 52 Ploiești II

G4 CS Voința Vărbilău

Joc 1 09.00 CS Prahova Ploiești – CS Voinţa Vărbilău

Joc 2 09.40 Atletic United I – ACS Petrolul 52 Ploiești II

Joc 3 10.20 CS Voinţa Vărbilău – ACS Petrolul 52 Ploiești II

Joc 4 11.00 CS Prahova Ploiești – Atletic United I

Joc 5 11.40 Atletic United I – CS Voinţa Vărbilău

Joc 6 12.20 ACS Petrolul 52 Ploiești II – CS Prahova Ploiești

Grupa H (DUMINICĂ 18.12.2022 interval orar 09.00 – 13.00 – Blejoi)

H1 CS Blejoi

H2 CS Petrolul Noua Generație II

H3 AS Tinerețea Izvoarele

H4 AS FC Podenii Noi

Joc 1 09.00 CS Blejoi – AS FC Podenii Noi

Joc 2 09.40 CS Petrolul Noua Generaţie II – AS Tinereţea Izvoarele

Joc 3 10.20 AS FC Podenii Noi – AS Tinereţea Izvoarele

Joc 4 11.00 CS Blejoi – CS Petrolul Noua Generaţie II

Joc 5 11.40 CS Petrolul Noua Generaţie II – AS FC Podenii Noi

Joc 6 12.20 AS Tinereţea Izvoarele – CS Blejoi

Grupa I (DUMINICĂ 18.12.2022 interval Orar 13.00 – 17.00 – Breaza)

F1 ACS Petrolul 52 Ploiești I

F2 CSO Plopeni

F3 ACS Aricești Rahtivani

F4 Atletic United II

Joc 1 13.00 ACS Petrolul 52 Ploiești – Atletic United II

Joc 2 13.40 CSO Plopeni – ACS Aricești Rahtivani

Joc 3 14.20 Atletic United II – ACS Aricești Rahtivani

Joc 4 15.00 ACS Petrolul 52 Ploiești I – CSO Plopeni

Joc 5 15.40 CSO Plopeni – Atletic United II

Joc 6 16.20 ACS Aricești Rahtivani – ACS Petrolul 52 Ploiești