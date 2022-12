În urma unor controale de rutină derulate pe şosele din judeţ la sfârşitul săptămânii trecute încheiate, agenţii rutieri prahoveni au întocmit trei dosare penale unor şoferi care se aflau la volan sub influenţa substanţelor psihoactive.

Astfel, potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, sâmbătă, „în jurul orei 16.30, polițiști ai Biroului Rutier Ploiești au oprit, pentru control, un autoturism ce circula din direcția Șoseaua Vestului către Centru. La volanul autoturismului a fost legitimat un ploieştean în vârstă de 31 de ani, care a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv la consumul de cannabis.

Mai târziu, în jurul orei 20.00, și polițiști din Azuga au oprit, pentru control, un autoturism care se deplasa dinspre DN1 către strada Valea Azugii, iar la volanul mașinii a fost legitimat un bărbat în vârstă de 26 de ani, din Otopeni, care a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv la consumul de cocaină. O oră mai târziu, tot agenţii rutieri din Azuga au oprit, pentru control, un autoturism care se deplasa către DN1. La volanul autoturismului a fost legitimat un tânăr în vârstă de 26 de ani, din București, care a fost testat cu aparatul ­drugtest, rezultatul fiind pozitiv la consumul de metamfetamină.

În toate cele trei cazuri, conducătorii auto au fost conduși la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice. Celor trei le-au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe“.