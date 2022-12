Superliga B1, Seria Vest, Etapa 5

Viitorul Poienari Burchii – CS Brazi Popești 1-3

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 CS Șirna Varnița 15 12 3 0 43 9 39p

2 Prahova Nedelea 15 9 6 0 55 24 33p

3 AS Targşorul Vechi Stăncești 15 10 2 3 71 22 32p

4 CS Ariceştii Rahtivani 15 9 4 2 42 23 31p

5 Arizona Zalhanaua 15 8 1 6 31 28 25p

6 Viitorul Poienarii Burchii 15 8 1 6 25 24 25p

7 Avântul Măgureni 15 7 2 6 38 36 23p

8 Viitorul Cosminele 15 7 2 6 29 41 23p

9 Gloria Vâlcăneşti 15 7 1 7 41 32 22p

10 AS Gorgota 15 6 2 7 34 28 20p

11 CS Şotrile 15 3 5 7 20 27 14p

12 CS Brazi Popeşti 15 4 2 9 27 49 14p

13 Flacăra Filipeşti de Târg 15 4 1 10 28 58 13p

14 Viitorul Predeşti 15 3 3 9 31 39 12p

15 Prahova Tinosu 15 3 1 11 19 37 10p

16 Tineretul Poienarii Burchii 15 2 0 13 25 84 6p

SUPERLIGA B PRAHOVA

Etapa 3

CS Blejoi II – CSO Mizil 0-0

Etapa 10

CS Scorțeni Bordeni – AS Gherghița 10-1

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 Unirea Cocorăştii Colţ 17 13 2 2 59 19 41p

2 Olimpia Comarnic 17 12 3 2 53 19 39p

3 AS Starchiojd 17 10 5 2 49 23 35p

4 AS Prahova Târgșorul Vechi 17 10 3 4 52 32 33p

5 Brădetul Ştefeşti 17 9 4 4 50 22 31p

6 CSO Mizil 17 8 5 4 36 27 29p

7 CS Blejoi 2 17 8 3 6 34 25 27p

8 Progresul Bucov 17 6 6 5 19 18 24p

9 CS Scorţeni Bordeni 17 7 2 8 43 36 23p

10 Olimpia Cireșanu 17 6 4 7 31 26 22p

11 Unirea Teleajen Ploiesti 17 6 3 8 37 41 21p

12 Carpaţi MEFIN Sinaia 17 5 3 9 29 49 18p

13 AS Gherghiţa 17 5 3 9 28 53 18p

14 Petrolul Ologeni 17 5 2 10 29 40 17p

15 Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii 17 4 3 10 27 57 15p

16 Ştiinţa Albeşti 17 3 4 10 19 45 13p

17 Sportul Câmpina 17 4 1 12 16 46 13p

18 ACS Viitorul Puchenii Mari 17 3 2 12 17 50 11p