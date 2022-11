Rezultatetele juniorilor republicani prahoveni sunt modeste, din vreo 14 echipe înscrise la start de către Petrolul 52, MX PRO, Petrosport, CSM Ploiești, HM Câmpina, pe diverse eșaloane valorice / competiționale și de vârstă (tineret, under 19, under 17, under 16, under 15), niciuna (!!!) nefiind pe primul loc în seria în care participă. Nici la capitolul ”echipe calificate în play-off” nu strălucim, după prima fază a competiției, care tocmai s-a încheiat, mergându-se pe principiul ”cele bune să se-adune”, astfel că seriile se vor ”înjumătăți” pentru a doua fază a întrecerilor.

Așadar, iată bilanţul echipelor prahovene la juniori, după prima parte a sezonului:

Liga de Tineret – Meciurile Etapei 11, ultima a sezonului regular

LPS Iolanda Balaş Soter Buzău 2 – 5 Fotbal Club Rapid 1923 SA

CS Concordia Chiajna 2 – 4 ACSM Politehnica Iaşi

SC Fotbal Club FCSB SA 3 – 0 ACS Petrolul 52

AFC Botoşani 2 – 2 SC Dinamo 1948 SA

SC FC Voluntari SA 0 – 5 Clubul Sportiv al Armatei Steaua

Farul Constanţa amânat Sport Team Bucureşti

Clasament Etapa 11

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct

1. SC Fotbal Club FCSB SA 11 8 1 2 42-16 26 25

2. Fotbal Club Rapid 1923 SA 11 8 1 2 33-14 19 25

3. Farul Constanţa 10 7 2 1 22-8 14 23

4. Clubul Sportiv al Armatei Steaua 11 5 4 2 24-13 11 19

5. ACS Petrolul 52 11 6 1 4 25-18 7 19

6. ACS Sport Team Bucureşti 10 5 2 3 25-15 10 17

7. ACSM Politehnica Iaşi 11 4 3 4 19-29 -10 15

8. SC Dinamo 1948 SA 11 2 5 4 21-23 -2 11

9. SC FC Voluntari SA 11 3 2 6 18-25 -7 11

10. CS Concordia Chiajna 11 2 3 6 18-34 -16 9

11. AFC Botoşani 11 1 2 8 17-34 -17 5

12. LPS Iolanda Balaş Soter Buzău 11 1 0 10 11-46 -35 3

Liga de Tineret – Play-off, Meciurile Etapei 1 – 6 noiembrie, ora 12,00:

Farul Constanţa ACS Sport Team Bucureşti

Fotbal Club Rapid 1923 SA – ACS Petrolul 52

SC Fotbal Club FCSB SA – Clubul Sportiv al Armatei Steaua

Liga Elitelor U17 – Meciurile Etapei 11

CS Concordia Chiajna 2 – 0 ACSM Politehnica Iaşi

SC Fotbal Club FCSB SA 6 – 0 ACS Petrolul 52

AFC Botoşani 1 – 4 SC Dinamo 1948 SA

SC FC Voluntari SA 0 – 3 Clubul Sportiv al Armatei Steaua

LPS Iolanda Balaş Soter Buzău amânat Fotbal Club Rapid 1923 SA

Farul Constanţa amânat Sport Team Bucureşti

Clasament Etapa 11

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct

1. Clubul Sportiv al Armatei Steaua 11 10 1 0 43-5 38 31

2. SC Fotbal Club FCSB SA 11 8 2 1 43-9 34 26

3. Farul Constanţa 10 6 3 1 46-7 39 21

4. ACS Sport Team Bucureşti 10 6 3 1 23-10 13 21

5. Fotbal Club Rapid 1923 SA 10 6 2 2 14-9 5 20

6. AFC Botoşani 11 5 2 4 20-16 4 17

7. SC Dinamo 1948 SA 11 4 1 6 18-27 -9 13

8. CS Concordia Chiajna 11 3 2 6 17-26 -9 11

9. SC FC Voluntari SA 11 3 2 6 14-28 -14 11

10. ACSM Politehnica Iaşi 11 1 2 8 7-26 -19 5

11. ACS Petrolul 52 11 1 2 8 12-36 -24 5

12. LPS Iolanda Balaş Soter Buzău 10 0 0 10 3-61 -58 0

Liga Elitelor U17 – Meciurile Etapei 1 – 6 noiembrie, ora 14,00:

ACSM Politehnica Iaşi – LPS Iolanda Balaş Soter Buzău

SC Dinamo 1948 SA – ACS Petrolul 52

SC FC Voluntari SA – CS Concordia Chiajna

Campionatul Naţional U19 – Meciurile Etapei 11

CSM Ploieşti 3 – 0 ACS MX Pro Academy

Grupul Şcolar Agricol Nucet 0 – 3 AFC Chindia Târgovişte

Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon 1 – 1 ACS Petrosport Ploiesti

FC Metaloglobus Bucureşti 0 – 3 AFC Progresul 1944 Spartac

ACS Juniorul 2014 0 – 3 ACP 3 Kids Sport București

CSS Târgovişte 2 – 5 AFC Unirea Constanţa

Clasament Etapa 11

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct

1. AFC Progresul 1944 Spartac 11 10 1 0 72-7 65 31

2. AFC Chindia Târgovişte 11 9 2 0 80-5 75 29

3. FC Metaloglobus Bucureşti 11 9 1 1 28-7 21 28

4. ACS Petrosport Ploiesti 11 7 1 3 36-14 22 22

5. Grupul Şcolar Agricol Nucet 11 7 0 4 20-25 -5 21

6. ACS MX Pro Academy 11 4 1 6 21-33 -12 13

7. Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon 11 3 3 5 20-36 -16 12

8. ACP 3 Kids Sport București 11 3 2 6 17-38 -21 11

9. CSS Târgovişte 11 2 2 7 19-45 -26 8

10. AFC Unirea Constanţa 11 2 1 8 18-63 -45 7

11. CSM Ploieşti 11 2 0 9 8-41 -33 6

12. ACS Juniorul 2014 11 0 0 11 2-33 -31 0

Campionatul Naţional U19 Play-Off – Meciurile Etapei 1 – 5 noiembrie ora 12,00: AFC Progresul 1944 Spartac – Grupul Şcolar Agricol Nucet

AFC Chindia Târgovişte – ACS MX Pro Academy

FC Metaloglobus Bucureşti – ACS Petrosport Ploiesti

Naţional U19 Play-Out – Meciurile Etapei 1 – 5 noiembrie, ora 12,00:

Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon – ACS Juniorul 2014

ACP 3 Kids Sport București – CSM FC Ploieşti

CSS Târgovişte – AFC Unirea Constanţa

Campionatul Naţional U17 – Meciurile Etapei 11

CSM Ploieşti 2 – 1 ACS MX Pro Academy

Grupul Şcolar Agricol Nucet 2 – 5 AFC Chindia Târgovişte

Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon 3 – 4 ACS Petrosport Ploiesti

FC Metaloglobus Bucureşti 0 – 8 AFC Progresul 1944 Spartac

ACS Juniorul 2014 2 – 1 ACP 3 Kids Sport București

CSS Târgovişte 7 – 4 AFC Unirea Constanţa

Clasament Etapa 11

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct

1. AFC Chindia Târgovişte 11 11 0 0 62-5 57 33

2. AFC Progresul 1944 Spartac 11 9 0 2 68-8 60 27

3. ACS MX Pro Academy 11 9 0 2 41-15 26 27

4. FC Metaloglobus Bucureşti 11 6 1 4 20-24 -4 19

5. ACS Petrosport Ploiesti 11 6 0 5 33-23 10 18

6. Grupul Şcolar Agricol Nucet 11 5 2 4 24-27 -3 17

7. ACP 3 Kids Sport București 11 4 2 5 24-27 -3 14

8. ACS Juniorul 2014 11 3 3 5 16-20 -4 12

9. CSS Târgovişte 11 3 1 7 25-55 -30 10

10. Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon 11 1 3 7 16-42 -26 6

11. AFC Unirea Constanţa 11 1 2 8 14-60 -46 5

12. CSM Ploieşti 11 1 0 10 4-41 -37 3

Naţional U17 Play-Off – Meciurile Etapei 1 – 5 noiembrie, ora 14,00:

AFC Progresul 1944 Spartac – Grupul Şcolar Agricol Nucet

AFC Chindia Târgovişte – ACS MX Pro Academy

FC Metaloglobus Bucureşti – ACS Petrosport Ploiesti

Naţional U17 Play-Out – Meciurile Etapei 1 – 5 noiembrie, ora 14,00:

Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon – ACS Juniorul 2014

ACP 3 Kids Sport București – CSM Ploieşti

CSS Târgovişte – AFC Unirea Constanţa

Liga Elitelor U16 – Meciurile Etapei 11

LPS Suceava 1 – 1 ACS Kids Tâmpa Braşov

AFC Botoşani 6 – 1 ACS Petrolul 52

ACS FC Bacău 11 – 0 LPS Iaşi

ACSM Politehnica Iaşi 4 – 0 ACS Petrosport Ploiesti

Csikszereda Miercurea Ciuc 13 – 0 ACS Tg. Mureş 1898

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0 – 0 LPS Iolanda Balaş Soter Buzău

Clasament Etapa 11

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct

1. ACS FC Bacău 11 9 2 0 68-6 62 29

2. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 11 7 3 1 48-16 32 24

3. LPS Suceava 11 6 3 2 27-15 12 21

4. AFC Botoşani 11 6 2 3 21-12 9 20

5. ACS Kids Tâmpa Braşov 11 5 5 1 14-8 6 20

6. ACSM Politehnica Iaşi 11 6 2 3 25-26 -1 20

7. ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 11 5 2 4 33-14 19 17

8. ACS Petrosport Ploiesti 11 4 1 6 13-19 -6 13

9. LPS Iaşi 11 3 1 7 22-37 -15 10

10. ACS Petrolul 52 11 3 0 8 25-37 -12 9

11. ACS Tg. Mureş – MSE 1898 11 1 0 10 2-67 -65 3

12. LPS Iolanda Balaş Soter Buzău 11 0 1 10 2-43 -41 1

Liga Elitelor U16 Play-Out – Meciurile Etapei 1 – 5 noiembrie, ora 10.00:

ACS Petrosport Ploiesti – ACS Tg. Mureş- MSE 1898

LPS Iaşi – ACS Petrolul 52

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – LPS Iolanda Balaş Soter Buzău

Liga Elitelor U15 – Meciurile Etapei 3

ACS Petrolul 52 2 – 3 FC Brașov – Steagul Renaşte

CS Câmpina 0 – 7 CS Juniorul Brașov

ACS MX Pro Academy amânat ACS Petrosport Ploieşti

Clasament Etapa 3

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct

1. ACS FC Brașov – Steagul Renaşte 3 3 0 0 14-3 11 9

2. CS Juniorul Brașov 3 3 0 0 11-1 10 9

3. ACS MX Pro Academy 2 1 0 1 7-3 4 3

4. ACS Petrolul 52 3 0 1 2 4-7 -3 1

5. ACS Petrosport Ploieşti 2 0 1 1 3-6 -3 1

6. CS Câmpina 3 0 0 3 1-20 -19 0