România are un singur reprezentant, Mihnea Harasim, la Campionatele Mondiale de ciclism pe şosea din Australia, care va intra vineri în concurs în cursa de fond juniori, a informat Federaţia Română de Ciclism pe reţelele de socializare.

Mihnea Harasim, 18 ani, născut la Constanţa, care ocupă locul 12 în clasamentul mondial UCI al juniorilor, a fost însoţit la Wollongong doar de mecanicul Luis Acuna.

FR de Ciclism a precizat că problemele cu viza pentru Australia şi costurile financiare foarte mari au împiedicat deplasarea lui Emil Dima, campion naţional de seniori, Alexandru Ciocan, preşedintele FRC, Mihail Rusu, secretar general al FRC, aflaţi pe lista iniţială pentru Mondialele de şosea.

„Datorită costurile foarte mari cu deplasarea per persoană, aproximativ 12.000 euro (avion, hotel, transport local) s-a hotărât doar deplasarea (în cazul în care se reuşeşte obţinerea vizei) a două persoane: a lui Mihnea şi a unei singure persoane din staff. Pentru obţinerea vizei s-a intervenit din mai multe direcţii, prin scrisori oficiale: Ministerul Afacerilor Externe, Uniunea Ciclistă Internaţională, Ministerul Sportului, prin domnul ministru Eduard Novak. După toate aceste intervenţii am obţinut viza pentru Luis, Mihnea şi Alex. Alex Ciocan a renunţat la deplasarea la Campionatele Mondiale de şosea din cauza costurilor imense şi a renunţat inclusiv la participarea la Congresul UCI, care are loc în aceeaşi perioadă, din aceleaşi considerente urmând ca Luis să îl însoţească singur pe Mihnea în Australia, la Campionatele Mondiale de şosea’’, se arată în postarea FRC de pe Facebook.

Mihnea Harasim, un ciclist de mare perspectivă, va concura vineri în proba de fond pe un traseu de 135,6 km.