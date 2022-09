George Marin, Marian Dima

…liniștiți și cu sacii în căruță, noi abia ne trezim. E drept că ne-am trezit cam greu. Deșteptarea ne-a dat-o varianta „B” a câștigătoarei grupei Nations League, am numit Bosnia & Herțegovina, care a stăpânit jocul în primele 20-25 de minute, timp în care noi am fost cam amețiți. Cam și cum am zice „Nu ne dăm jos din pat pentru oricine”. Odată pijamaua lepădată, poate numai din dulceața somnului nu am șutat din prima, ci am făcut preluare, stop și … să blocheze și bosniacii niște șuturi, să nu-i facem de râs din prima.

Ne-am trezit ușor-ușor – Stanciu a fost cel care a pornit soneria deșteptătorului – și chiar am marcat prin Man, după ce VAR-ul a întors decizia asistentului. Tot Man, dar și Alibec i-au iertat pe bosniaci de un alt gol. La reluare, oaspeții și-au adus aminte că ar vrea să-l impresioneze pe antrenorul lor bulgar și au mai încercat un asalt, Radu, portarul nostru, vrând să arate de ce apără el și nu favoritul galeriei giuleștene, care considera – nu numai ea – că Moldovan merita, și el, debutul ca internațional A. Da’ las’ că avem meci cu Moldova…

Schimbările, de o parte și de alta, au adus noutăți. Džeko, ex-golgheter al lui Manchester City și Roma, acum la Inter, a arătat câtă „poftă” de joc are după primele trei mingi jucate. Pornind o acțiune cu o a patra, după alte două pase a însemnat lovitura sa de cap cu care a și înscris. Cum să nu te întrebi ce ar fi fost dacă Bosnia ar fi avut nevoie de puncte pentru a câștiga grupa și nu ar fi jucat lejer, deschis? Din fericire pentru noi, în momentul Džeko aveam deja 2-0 după o acțiune simplă Stanciu – Bancu – Pușcaș. Finalul a fost spectaculos de partea noastră, aducând alte două goluri (Rațiu și, surpriză!, iarăși Pușcaș). Astfel atacantul care joacă doar la echipa națională poate fi declarat MVP-ul meciului, iar Bancu, din poziția de mijlocaș, poate fi numit „pasatorul de gol al pasatorilor de gol”.

Au fost urale în tribune, care s-au bucurat sincer (tribuna întâi, a doua, nu mai vorbim de „oficială”!), au fost bătălii în peluza sud, meciul începând cu un ”schimb de scaune” între bosniaci și câțiva ai noștri, a fost susținere în peluza nord, cea care nu a uitat că este acasă și, printre scandările de susținere a echipei naționale, printre „susținerea” demonstrată Federației (mai moale decât cea a peluzei sud), nu a uitat să cânte „Hai Rapidul, hai Realul!” și să scandeze numele lui Moldovan. Că doar nu era să își manifeste dragostea față de Nedelcearu… Finalul a mai adus și comicăria crainicului stadionului, cel care a cuvântat despre nașterea unei noi echipe naționale. El, săracul, nu bagă de seamă ce ”naștere” grea avem? Că de vreo doi ani, dacă nu mai mulți, ne tot căznim să o …naștem.Șă nu uităm afabilul discurs ținut de Iordănescu Jr. la conferința de presă!

Concluzie? Simplă! Toată lumea se poate culca la loc, unii visând că sunt superfotbaliști, alții că sunt antrenori de soi, sau poate întrebându-se cine și-a bătut joc de a întors clasamentul de-a-ndaratelea față de cum l-a visat. Iar cei mai mulți, noi, suporterii adevărați și împătimiți, gândindu-ne cum se ajunge mai ușor la Tallin, Baku sau în insulele acelea fioroase și îndepărtate. Asta peste doi ani. Până atunci, ne mai distrăm cu o grupă de calificare pentru „Europene”, în care plecăm din urna 3. Poate ne trezim și noi la timp!

În încheiere, pentru că românul este născut poet și știe să facă haz de necaz, câteva ”maxime” de pe internet culese, fără ”drepturi de autor”:

La primul loc visăm

Dar noi retrogradăm

…………

Pe tata Puiu îl scotea Olanda

Pe fiul Iedi îl scoate Finlanda

………

Unde-i Pușcaș superstar?

În meciul cu Gibraltar

………..

Ole ole

Adio serie B

………….

Ahoe ahoe

Să vină Feroe!