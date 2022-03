Un exemplar de rozător obţinut în urma unui studiu realizat de o echipă de oameni de ştiinţă chinezi dintr-un singur ovocit nefertilizat a crescut şi a devenit un şoarece adult fertil, a informat agenţia Xinhua, preluată de Agerpres.

La mamifere, o nouă formă de viaţă începe cu reproducerea sexuată sau fuziunea dintre un ovocit şi un spermatozoid. Vieţuitoarele rezultate nu se pot reproduce fără fertilizare din cauza „întipăririi genomice”, un fenomen care face ca genele să fie exprimate sau nu, în funcţie de provenienţa lor, dacă sunt moştenite de la mamă sau de la tată.Un studiu anterior a constatat că întipărirea se realizează prin metilarea secvenţei ADN în procesul de fertilizare.

În 2015, zoologii chinezi au reuşit să obţină un şoarece cu două mame modificând amprenta genomică şi realizând astfel primul pas către reproducerea asexuată.

Un grup de oameni de ştiinţă de la Spitalul Renji afiliat Universităţii Jiao Tong din Shanghai a utilizat instrumentul de editare a genelor pentru a rescrie şapte regiuni de control de întipărire din mai multe ovocite de şoarece nefertilizate. Ei au adăugat două metilări în regiunile de control de întipărire din linia paternă, prin intermediul ADN metilazei, o enzimă care adaugă o grupare metil la o moleculă, şi au demetilat cinci regiuni de control de întipărire din linia maternă prin demetilază.

Cercetătorii au obţinut 389 de embrioni de şoarece din ovocite unice, iar 192 s-au dezvoltat în blastule in vitro. Ulterior, aceştia au fost transplantaţi la 14 şoareci femele, ceea ce a dus la naşterea a trei exemplare, potrivit studiului publicat săptămâna aceasta în Proceedings of the National Academy of Sciences.

Dintre cei trei şoareci vii obţinuţi, doi, subponderali, au murit în decurs de o zi, iar un altul, cântărind 1,101 grame – greutatea aproximativă a şoarecilor nou-născuţi în sălbaticie – a supravieţuit, a ajuns la vârsta adultă şi poate avea urmaşi.

Potrivit cercetătorilor, succesul reproducerii asexuate la mamifere deschide numeroase oportunităţi în agricultură, cercetare şi medicină.

În studiul publicat în 2015 în revista Cell Stem Cell, oamenii de ştiinţă din China au descris modul în care au reuşit să obţină în laborator pui de şoareci sănătoşi care provin din părinţi de acelaşi sex. Ei au constatat că experimentul a avut rezultate mult mai concludente în cazul puilor născuţi din două femele de şoareci: 29 de astfel de pui au fost obţinuţi dintr-un total de 201 embrioni, care au trăit apoi până la vârste adulte şi au fost capabili să se reproducă pe cale naturală. În schimb, puii rezultaţi din doi masculi au supravieţuit doar 48 de ore.

În 2004, prima naştere a unui şoarece ce avea material genetic provenind exclusiv de la femele a fost realizată de o echipă de cercetători niponi.

În stare naturală, există numeroase specii care sunt capabile să se reproducă prin intermediul unor metode ce nu implică existenţa unui cuplu mascul-femelă.

Reptilele, amfibienii şi peştii pot să se reproducă cu un singur părinte, însă acest proces este mult mai complicat în cazul mamiferelor.