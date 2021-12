Pandemia a făcut ca, doar la final, cei prezenţi să aibă parte de defilarea Gărzii de onoare

N. Dumitrescu

Sub un soare generos, ieri, la Ploiești – ca în mai toate localitățile județului Prahova – au avut loc ceremonii care au marcat Ziua Națională a României. Dar, din cauza pandemiei, pentru al doilea an consecutiv, manifestările dedicate zilei de 1 Decembrie s-au desfășurat într-un format restrâns, din program lipsind atât parada militară, cu defilarea inclusiv a mașinilor din dotarea forțelor de ordine, și survolul avioanelor, cât și tradiționala fasole cu cârnați. Din programul evenimentului însă, organizat de Primăria Ploiești în colaborare cu Garnizoana Ploiești, desfășurat în fața Catedralei Sf. Ioan – timp de 45 de minute, începând cu ora 11.00 – nu au lipsit ceremonia religioasă, alocuțiunile oficalităților locale și județene, depunerile de coroane și jerbe de flori. Trebuie menționat însă faptul că, în comparație cu alți ani, inclusiv cu aceea de anul trecut, de la ceremoniile de ieri au lipsit primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, și președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, alocuțiunile fiind rostite de către viceprimarul Daniel Nicodim, respectiv Dumitru Tudone, vicepreședinte al administrației județene, sub semnul absenteismului fiind inclusiv unii dintre politicieni, în sensul că, dintre parlamentarii prahoveni, care au și depus o coroană de flori, au fost prezenți doar cei ai PSD, respectiv deputații Rodica Paraschiv și Bogdan Toader și senatorii Laura Moagher și Radu Oprea, nici măcar un singur parlamentar PNL nefiind prezent la Ploiești, în contextul în care unul dintre aceștia, deputatul Cătălin Predoiu, este ministrul Justiției în noul Guvern condus de Nicolae Ciucă. Pentru ploieștenii prezenți la evenimentul de ieri răsplata a fost, la final, defilarea Gărzii de onoare, care a avut loc în aplauze.

Trebuie menționat faptul că acțiunile desfășurate ieri au avut loc cu respectarea prevederilor legale dispuse în contextul actualei pandemii. Astfel, Ploieștiul fiind reședință de județ, ceremoniile oficiale au fost permise cu participarea a cel mult 200 de persoane și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară, și anume purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, meţinerea distanţei fizice de minimum un metru între participanţi, acolo unde este posibil, precum şi delimitarea prin semne vizibile a perimetrului, efectuarea triajului observaţional pentru toate persoanele care intrau în spaţiul în care s-a desfăşurat ceremonia, accesul fiind realizat în baza certificatului digital al Uniunii Europene privind Covid-19, regulă impusă inclusiv reprezentanților presei, cărora le-a fost cerut nu doar acest document, ci inclusiv actul de identitate. În ceea ce privește prezența celorlalte persoane la acest eveniment, s-a aplicat regula ce viza că accesul populaţiei este permis cu asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între participanţi, purtarea măştii de protecţie şi respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2. De adăugat însă, așa cum am putut observa, că la acest eveniment au venit destui ploieșteni, de toate vârstele, unii dintre ei având inclusiv copii în brațe ori în cărucior, mulți dintre ei purtând în mâini și stegulețe cu drapelul tricolor. Deși gura și nasul le erau acoperite cu masca de protecție, pe chipurile unora dintre ei se putea citi bucuria că au reușit să iasă din casă pentru a participa la ceremonii, chiar dacă acestea au fost umbrite de pandemia care, parcă, nu vrea deloc să se lase învinsă. De altfel, în discursurile lor, în care s-a evidențiat importanța zilei de 1 Decembrie, unii dintre reprezentanții autorităților locale nu au uitat să spună că, dincolo de faptul că Marea Unire de la 1918 reprezintă victoria unei națiuni și un moment crucial din istoria poporului român, eroi sunt inclusiv cei din zilele noastre, din unitățile sanitare, care se luptă de aproape doi ani cu un inamic nevăzut și încă puternic – Covid-19. Mai trebuie menționat faptul că un moment aparte al manifestărilor de ieri l-a constituit și interpretarea Imnului de Stat de către unii dintre soliștii Filarmonicii ”Paul Constantinescu” din Ploiești, care au venit îmbrăcați în costum național românesc, și ale căror voci au răsunat extrem de emoționant în centrul Ploieștiului. Preț de 45 de minute, însă, deși ceremoniile au fost restrânse, cei care au luat parte la evenimentul de ieri au simțit că aparțin acestei țări, acestui popor, iar asta s-a văzut și după modul în care au respectat regulile impuse din cauza pandemiei, în păstrarea distanței, dar și a gestului de a pune mâna în dreptul inimii când au auzit ”Deșteaptă-te, române!”ori s-a rostit rugăciunea ”Tatăl nostru”, de către preoți. Mai trebuie spus că însăși Catedrala Sf. Ioan- Monumentul Eroilor Prahoveni din Războiul de Întregirea Neamului, 1916-1919 – a fost ”gătită” pentru marcarea Zilei Naționale a României, ușa de la intrare fiind flancată de doi brazi împodobiți cu globulețe în culorile tricolorului – roșu, galben și albastru.

Și la Filipeștii de Pădure s-a sărbătorit 1 Decembrie

Printre localitățile în care a fost marcată Ziua Națională a României s-a aflat și Filipeștii de Pădure. Astfel, primarul localității, Ciprian Morărescu, a fost prezent la monumentul din localitate, alături de alți reprezentanți ai administrației locale, dar și de localnici și copii, unde a depus o coroană, amintindu-le locuitorilor comunei importanța zilei de 1 Decembrie. ”Astăzi (n.n. – ieri, 1 Decembrie) este prilej de sărbătoare pentru toți românii. Unirea de la 1 Decembrie 1918 este sărbătorită în fiecare an ca Ziua Naționala a României, începând cu anul 1990. Marea Unire din 1918 este una dintre cele mai importante file ale istoriei românești. Dacă facem un salt peste ani, marcăm, iată, 103 ani de la gloriosul eveniment care reprezintă un simbol al curajului, solidarității și victoriei tuturor românilor. La mulți ani, România! La mulți ani, Filipeștii de Pădure!”, a spus primarul comunei Filipeștii de Pădure.