*Liderul PNL, Florin Cîțu: Am găsit multe lucruri care pot să ne unească cu PSD

*Președintele PSD, Marcel Ciolacu: Cred că suntem pe un drum corect

* Liderul UDMR, Kelemen Hunor: Poziţia preşedintelui – o abordare corectă; o majoritate largă trebuie să aibă ca deziderat reforma constituţională

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, aseară, că va chema partidele la consultări în momentul în care se va cristaliza o majoritate parlamentară.

„Voi aştepta cu consultările formale până când, din discuţiile din partide, se cristalizează o majoritate asumată de partidele care vor dori să propună un guvern. Abia atunci când această majoritate va fi asumată voi convoca consultări pentru formarea noului guvern”, a spus şeful statului la Palatul Cotroceni, citat de Agerpres.

El a arătat că nu acceptă abordări privind guverne minoritare.

„Din păcate, ultima propunere nu a întrunit un număr de posibile voturi în Parlament şi, astfel, Guvernul Ciucă nu s-a mai prezentat în Parlamentul României. Între timp, partidele au reluat între ele discuţiile şi acest lucru este foarte bun. Este foarte clar că încercările de a forma guverne minoritare nu au dus la rezultate şi în consecinţă nu pot să accept în continuare astfel de abordări”, a afirmat Iohannis.

Nicolae Ciucă şi-a depus, marţi, mandatul de premier desemnat. Conducerea PNL a decis, ulterior, flexibilizarea mandatului de negociere. Liberalii au avut, miercuri şi joi, discuţii cu USR şi PSD.

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat , tot aseară, că în discuţiile cu PSD au fost găsite multe lucruri care unesc cele două partide, însă a precizat că liberalii vor prezenta în partid şi discuţiile cu USR, urmând să fie luată o decizie.”Eu cred că am găsit în această seară multe lucruri care pot să ne unească, de exemplu situaţia pe care o vedem astăzi în România şi pentru a găsi soluţii pentru ceea ce avem astăzi în România. Avem o criză în sănătate, în energie şi pentru acestea avem nevoie de un Guvern, de o guvernare stabilă. Dacă vom reuşi împreună cu cei de la PSD să facem acest lucru, este OK”, a spus Cîţu, la Parlament, după întâlnirea echipei de negociere a PNL cu reprezentanţii PSD, potrivit Agerpres.

Liderul liberalilor a arătat că primele concluzii ale discuţiilor cu USR şi PSD vor fi prezentate în Biroul Politic Naţional al PNL, care va lua o decizie.”Noi mergem înapoi la PNL, prezentăm cele două variante cu plusuri şi minusuri şi apoi luăm o decizie”, a afirmat Cîţu.Discuţia cu reprezentanţii PSD a fost una bună, a apreciat el, arătând că a vizat în special proiecte, obiective.Cîţu a arătat că liberalii negociază atât cu PSD, cât şi cu USR.”Românii trebuie să înţeleagă că am ajuns în această situaţie pentru că foştii colegi de coaliţie au plecat de la guvernare, au semnat o moţiune cu cei de la AUR şi apoi au dat jos Guvernul. După aceea nu am reuşit să mai găsim o majoritate în Parlamentul României. PNL a flexibilizat mandatul şi acum caută să găsească o majoritate. Vorbim şi cu cei de la PSD, şi cu cei de la USR”, a mai arătat preşedintele PNL.La rândul său, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat aseară că discuţia cu reprezentanţii PNL nu a vizat funcţiile din Guvern.”Am avut o primă întâlnire cu colegii de la PNL. De la început, atât eu, cât şi colegii mei am cerut să fie o întâlnire serioasă şi aplicată pe cerinţele şi nevoile românilor din acest moment. Nu am avut discuţii în ceea ce priveşte funcţiile din Guvernul României. (…) Credem că prioritatea numărul unu este stabilizarea României pe care, asta este, au adus-o prin această guvernare de dreapta, printr-un efort comun şi printr-un plan de guvernare coerent să încercăm să ajungem într-un ritm aşteptat de către români. Eu cred că suntem pe un drum corect şi dacă vom fi şi cinstiţi, şi patrioţi, acesta este drumul în care va duce formarea unei noi majorităţi”, a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.Discuţiile dintre liberali şi social-democraţi au vizat şi propunerea pentru funcţia de premier.”A fost o discuţie în ceea ce priveşte propunerea de prim-ministru, ne menţinem decizia partidului şi a mea personală să mergem la consultări cu o funcţie de prim-ministru şi atunci au venit mai multe soluţii, pe care o să le analizăm fiecare dintre noi în interiorul partidului. A fost şi această soluţie de a veni prin rotaţie cu prim-ministru. PSD a venit astăzi cu cele 100 de măsuri, am cerut ministrului de Finanţe execuţia bugetară până în acest moment şi cred că prioritatea zero este să venim cu o rectificare bugetară sub formă de lege în Parlament, pe care să o gândim şi să nu păcălim românii cu ceea ce am dori să facem şi cu ceea ce putem să facem în acest moment. Cred că sistemul centralizat de încălzire în municipiile reşedinţă de judeţ, în Bucureşti şi în oraşele care au acest sistem sunt prioritatea zero”, a subliniat acesta.Ciolacu a afirmat că „nu a fost foarte uşor, dar nici foarte greu” să discute cu liberalii, pentru că au încercat să găsească lucrurile care îi aseamănă, nu pe cele care îi despart. Un punct comun între PNL şi PSD, a adăugat el, este buna credinţă.”În acest weekend, PSD împreună cu liderii politici şi cu specialiştii vor lucra la un program de guvernare al PSD. Pe urmă, dacă se merge pe această direcţie, vom încerca să uniformizăm cele două programe de guvernare”, a mai spus liderul social-democraţilor.Decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a nu chema partidele la consultări până nu se conturează o majoritate este una corectă, a apreciat Ciolacu, „ţinând cont de faptul că au existat două încercări de trecere a unor guverne în Parlament”.Poziţia preşedintelui Klaus Iohannis de a chema partidele la consultări în momentul în care se va cristaliza o majoritate parlamentară este o abordare corectă, dar, în acelaşi timp, o majoritate largă trebuie să aibă ca deziderat reforma constituţională şi o perspectivă pe termen lung, a declarat liderul UDMR, Kelemen Hunor, pentru AGERPRES.În ceea ce priveşte refacerea coaliţiei de guvernare PNL – UDMR – USR, el spune că formaţiunea pe care o conduce nu şi-a schimbat poziţia, dar a rămas cam singură în această opţiune, şi a adăugat că varianta cu PSD ar oferi o majoritate confortabilă.”Noi am spus că prima opţiune este refacerea coaliţiei cu USR, dar încet, încet ajung la concluzia că rămânem singuri cu această opţiune şi nu depinde de noi. Şi de aceea, eu pot să repet încă de câteva ori, că asta ar fi prima opţiune, dar văd că şansa e foarte mică şi încet, încet rămânem noi care repetăm acest lucru şi spunem că ar fi de dorit. Sigur, variata cealaltă, cu PSD, este o majoritate confortabilă, de 59%, cu minorităţile treci de 59% , cu UDMR treci de două treimi şi poţi să revizuieşti Constituţia. O astfel de majoritate largă, dacă se face, trebuie să ai acest deziderat – reformă constituţională şi perspectivă lungă. Nu trebuie să se intre în detalii, în tehnicalităţi, dar trebuie să ai o perspectivă mai lungă şi acest lucru trebuie discutat cu toţi. Cam aşa văd eu lucrurile”, a precizat Kelemen Hunor.