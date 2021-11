N. Dumitrescu

În situația prahovenilor pentru care s-a decis poprirea pe veniturile lunare – fie din cauza faptului că nu și-au achitat taxele și impozitele locale, fie pentru că s-a stabilit, de către o instanţă judecătorească, executarea silită ca urmare a neachitării unor datorii – se regăsesc și pensionari. Informația ne-a fost confirmată de către Graziella Chițu, din cadrul Serviciului Comunicare și Relații Publice al Casei Județene de Pensii Prahova, potrivit căreia, în calitate de terț poprit, Casa Județeană de Pensii Prahova are obligația de a se conforma cererilor creditorilor, cereri însoțite de un titlu executoriu, și de a proceda la înființarea popririi asupra drepturilor de pensie, în condițiile prevăzute de lege. Ca urmare a unei solicitări transmise din partea ziarului Prahova pe tema popririlor veniturilor din pensie la nivelul județului, aceasta ne-a declarat: ”În prezent, la nivelul Casei Județene de Pensii Prahova sunt înființate 13.180 popriri. Instituțiile și unitățile de la care vin cele mai multe solicitări de poprire pe pensii sunt: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova; Serviciile fiscale orășenești din Băicoi, Mizil, Boldești-Scăeni, Vălenii de Munte, Slănic; Executorii judecătorești de pe raza Curții de Apel Ploiești – competență teritorială în Prahova, Dâmbovița și Buzău; Primăriile din Prahova și nu numai; Bănci etc. Principalele spețe în care operează popririle asupra pensiilor sunt impozite și taxe neachitate; împrumuturi nerambursate; cheltuieli de judecată neachitate”. Întrebată care este nivelul sumelor – minim și maxim – care sunt poprite pe veniturile pensionarilor prahoveni, cine stabilește care este nivelul sumei care poate fi oprită lunar din pensie în aceste cazuri, dar și care este, de regulă, perioada de timp pentru care au fost instituite aceste popriri, interlocutoarea noastră ne-a mai precizat: ”Nivelul sumelor oprite lunar în cazul înființării de popriri sunt stabilite conform Legii nr. 134/2010, republicată, privind Codul de Procedură Civilă (art. 729, alin 1- 3). Minimul sumelor poprite este de 35 de lei, iar maximul – în cazul în care sunt mai multe popriri pe aceeași pensie – poate ajunge la jumătate din valoarea acesteia. Perioada unei popriri este până la terminarea debitului, conform ratei de plată stabilite în baza Codului de procedură civilă sau în urma emiterii sistării de către creditor. Casele teritoriale de pensii au calitatea de terţ poprit în relaţia pensionarilor cu diferite instituţii, autorităţi publice locale, persoane fizice sau juridice îndreptăţite să recupereze debite în baza unor titluri executorii sau dispoziţii de poprire. Reţinerile din pensii se realizează, potrivit legii, eşalonat, într-un cuantum de până la 1/3 din pensia aflată în plată”.

De adăugat că înfiinţarea popririlor asupra prestaţiilor plătite de casele județene de pensii se face în cadrul acţiunilor de executare silită începute de terţe persoane împotriva debitorilor care au calitatea de beneficiari ai sistemului public de pensii, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură civilă. Astfel, principalii emitenţi ai titlurilor executorii sunt: Bănci comerciale şi cooperative de credit; Consilii locale – pentru impozite neachitate; Administraţii financiare – pentru amenzi; Persoane fizice – în cazul unor litigii.

Conform datelor Direcției Județene de Statistică Prahova, în trimestrul I 2021, la nivelul județului Prahova erau înregistrați 194.997 de pensionari beneficiari de asigurări sociale de stat și 4.776 de pensionari agricultori. Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat din Prahova a fost, în trimestrul I al acestui an, în valoare de 1.693 de lei, mai mare cu 6% față de cea înregistrată la nivel național, iar pensia agricultorilor – în valoare de 638 de lei.