V.Stoica

Camera Deputaților a adoptat, ieri, 3 noiembrie, proiectul de hotărâre privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă privind achiziţiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgenţă şi de alertă pe teritoriul României. Din cei 300 de deputați prezenți, au votat pentru înființarea unei astfel de comisii de anchetă 207 deputați, 82 au votat împotrivă, unul s-a abținut și 10 nu au votat.

Parlamentarii de Prahova prezenți la ședință au votat astfel, conform datelor oficiale publicate pe site-ul oficial al Camerei Deputaților: George Ionescu (fost deputat în grupul PNL, acum neafiliat) – DA, Rodica Paraschiv (PSD) – DA, Mihai Polițeanu (USR) – DA, Cătălin Predoiu (PNL) – NU, Prișcă Răzvan (PNL) – NU, Roșca Mircea (PNL) – NU, Maya Teodoroiu (PSD) – DA, Bogdan Toader (PSD) – DA.

Inițiatori ai acestei propuneri de înființare a comisiei de anchetă privind achizițiile destinate sectorului sanitar, în pandemie, au fost 53 de deputați din grupurile AUR, PSD și un deputat din partea minorităților naționale.

Rodica Paraschiv, deputat PSD de Prahova, a declarat, după votul din Camera Deputaților: ,,Trebuie să se facă lumină în achizițiile din pandemie! Am votat astăzi (n.n. – ieri), în Camera Deputaților, pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind achiziţiile publice efectuate în sectorul sanitar, în timpul stărilor de urgenţă şi de alertă de pe teritoriul României.

În perioada pandemiei, în special în timpul stării de urgență, achizițiile publice pentru domeniul sanitar au fost făcute centralizat, fără procedurile normale, sub umbrela stării de urgență!

Și acum, la un an și jumătate de la cheltuirea unor sume enorme, zac nefolosite, prin depozite, echipamente medicale, echipamente de protecție, produse de dezinfecție sau măști. Unele dintre ele neconforme!

Rezultatele controalelor efectuate de Curtea de Conturi, la solicitarea Parlamentului României, nu trebuie să rămână doar pe hârtie!

Este necesar să se facă lumină în cazul achizițiilor din pandemie!”.