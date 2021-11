N. D.

Pentru a marca „Ziua internațională de luptă împotriva violenței asupra femeilor” – care este celebrată pe data de 25 noiembrie- inițiativelor organizate de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați li s-au alăturat și o serie de instituții publice din Prahova. Astfel, site-ul web al Instituției Prefectului Județul Prahova va avea, până pe data de 10 decembrie, un fundal portocaliu, iar joi seara, cu sprijinul Consiliului Județean Prahova, clădirea Palatului Administrativ a fost iluminată simbolic tot în culoarea portocaliu, prefectul județului, ca reprezentant al Guvernului în teritoriu, transmițând și un mesaj în sprijinul acestei campanii. Ziua de 25 noiembrie a devenit, începând cu anul 1981, Ziua împotriva violenţei, fiind marcată în acest sens de către activiştii pentru drepturile femeii, demersul fiind iniţiat în memoria celor trei surori Mirabal, activiste din Republica Dominicană, asasinate în anul 1961. În cadrul celei de-a IV-a Conferinţe Mondiale a Femeilor din 1995, ONU a recunoscut faptul că violenţa asupra femeilor este un obstacol pentru atingerea egalităţii, a dezvoltării şi a păcii şi aduce atingeri drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Tema din acest an a acestei campanii este „Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!”, în acest an ”Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor” fiind marcată printr-o campanie ce va consta în 16 zile de activism, care se vor încheia pe 10 decembrie 2021, când este Ziua internaţională a drepturilor omului.

În ceea ce privește lupta împotriva violenței domestice asupra femeilor la nivelul județului Prahova, potrivit unui comunicat de presă transmis pe adresa redacției, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova (IPJ Prahova) a desfășurat în mod constant sesiuni de informare pe această linie, în primele 10 luni ale acestui an derulându-se un număr de 590 de activități, la care au participat 8.129 de persoane, fiind distribuite, cu această ocazie, și materiale informative. Menționând că semnalarea situațiilor de violență se poate face la numărul de telefon 0800 500 333, care este dedicat în mod special victimelor violenței domestice, Instituția Prefectului a oferit și o serie de detalii referitoare la modul în care această speță a fost gestionată la nivelul județului. Astfel, conform situației transmise de către IPJ Prahova, în primele zece luni ale anului în curs, au fost emise 150 de ordine de protecție provizorii, autori fiind 145 de bărbați și cinci femei, iar victime – 141 de femei și 15 bărbați.