*PNL a anunţat că va discuta cu Cioloş după ce acesta va găsi soluţia unei majorităţi împreună cu PSD şi AUR

* Marcel Ciolacu: PSD nu va vota niciodată un nou Guvern Zero

*UDMR dă semnalul că nu-l susține pe Cioloș pentru formarea noului guvern

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, prim-ministru desemnat, a început ieri negocierile cu reprezentanţii PNL, UDMR şi ai minorităţilor pentru formarea noului guvern, potrivit Agerpres.Dacian Cioloş a fost nominalizat, aseară, de către preşedintele Klaus Iohannis candidat la funcţia de prim-ministru.Tot luni seara, Biroul Naţional al Uniunii Salvaţi România a decis echipa de negociere, care este formată din: Dan Barna, Anca Dragu, Cătălin Drulă, Vlad Voiculescu şi Ionuţ Moşteanu, potrivit Agerpres.De asemenea, a fost stabilită şi echipa care lucrează la programul de guvernare: Cristian Ghinea, Oana Ţoiu, Anca Dragu, Claudiu Năsui şi Dragoş Pîslaru.”În concordanţă cu atitudinea noastră coerentă încă de la momentul alegerilor parlamentare, primul pas este să invităm marţi (n.n- astăzi) PNL, UDMR şi minorităţile naţionale la discuţii pentru formarea unui nou guvern. Cerem refacerea coaliţiei în formula ei iniţială şi aşteptăm un gest de reciprocitate din partea foştilor noştri colegi. Sperăm ca, în ultimul ceas, aceştia să dea dovadă de responsabilitate politică. Am decis în Biroul Naţional să trimitem invitaţii oficiale pentru a ne întâlni chiar începând de mâine cu PNL, UDMR şi parlamentarii minorităţilor pentru a discuta reformarea coaliţiei de guvernare”, a declarat Dacian Cioloş, într-un comunicat de presă.Conform articolului 103 din Constituţia României, preşedintele desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună.

Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, afirmă că Dacian Cioloş are, ca premier desemnat, „o responsabilitate imensă” şi are posibilitatea să negocieze cu PSD şi AUR pentru a forma majoritatea necesară învestirii unui guvern.”Am luat act de desemnarea făcută de preşedintele Klaus Iohannis. Responsabilitatea lui Dacian Cioloş, ca premier desemnat, este una imensă. Are acum posibilitatea să negocieze cu partidele care au susţinut moţiunea de cenzură (PSD şi AUR), pentru a forma majoritatea necesară învestirii unui guvern stabil. PNL va discuta cu domnul Cioloş, după ce acesta va găsi soluţia unei majorităţi împreună cu aliaţii săi de la moţiunea de cenzură, PSD şi AUR”, a scris Cîţu, luni, pe Facebook.

Desemnarea lui Cioloş reprezintă primul pas spre anticipate, afirmă preşedintele PSD, Marcel Ciolacu.

„PSD nu va vota niciodată un nou Guvern Zero. Am dat jos Guvernul Cîţu cu o moţiune de cenzură în care am criticat şi prestaţia miniştrilor USR. PNL şi USR au distrus cot la cot România timp de un an de zile. Toată România ştie acest lucru. Să se voteze partenerii alianţei pierzătorilor între ei. Altfel, este clar că în actuala conjunctură nu se poate forma o majoritate stabilă care să guverneze eficient România”, a scris Marcel Ciolacu, luni seara, pe pagina sa de Facebook.

La rîndul său, liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, susţine că pentru UDMR va fi „foarte greu” să susţină un guvern condus de Dacian Cioloş, iar preşedintele Klaus Iohannis probabil că se bazează pe majoritatea de la moţiunea de cenzură, formată cu PSD şi AUR. „Noi, la consultările de la Cotroceni am avut o propunere a noastră, prin care l-am propus pe domnul Kelemen Hunor pentru funcţia de prim-ministru. Am văzut această decizie a preşedintelui Iohannis, nu ştiu, dânsul poate că s-a gândit că există o majoritate în Parlament formată din 281 de senatori şi deputaţi – cei care au votat împotriva Guvernului şi, drept rezultat al acestui vot, Guvernul a fost destituit în Parlament.

Pentru noi va fi destul de greu să-l acceptăm pe domnul Cioloş ca prim-ministru. Primul motiv este că a format o coaliţie de conjunctură cu AUR – prima moţiune de cenzură iniţiată a fost semnată numai de USR PLUS şi AUR. După aceea, USR PLUS a votat o altă moţiune îndreptată împotriva Guvernului. Având în vedere aceste două motive, pentru noi va fi destul de dificil”, a declarat pentru Agerpres liderul deputaţilor UDMR.

El a adăugat că vor exista totuşi discuţii în perioada următoare, dar pentru senatorii şi deputaţii UDMR va fi dificil să accepte un guvern condus de Cioloş.