Veolia a anunţat rezilierea contractului cu municipalitatea, edilul dă asigurări că nu vor fi probleme, iar populaţia va plăti același tarif la energia termică precum iarna trecută

N.Dumitrescu

Primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, a dat asigurări, ieri, în mod oficial, că locuitorii orașului nu vor avea probleme în această iarnă nici cu asigurarea căldurii în apartamente și nici cu furnizarea apei calde. ”Vreau să liniștesc populația orașului: Ploieștiul nu va rămâne fără căldură și apă caldă. În această iarnă nu va fi nici cea mai mică problemă în ceea ce privește furnizarea apei calde și a asigurării agentului termic în locuințe în acest sezon de iarnă”, a precizat edilul ploieștean. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă după ce, ieri dimineață, Veolia Energie Prahova a anunțat, în mod oficial, rezilierea Contractului de delegare prin concesiune în baza căruia asigură serviciul de alimentare cu energie termică în Ploiești. Precizând că rezilierea menționată, înainte de termen, nu va avea niciun impact asupra ploieștenilor, în ceea ce privește furnizarea apei calde și a căldurii pe parcursul acestei ierni, societatatea a mai anunțat: ”În ciuda pierderilor financiare importante înregistrate lunar, Veolia Energie Prahova va asigura continuitatea furnizării cu apă caldă și încălzire către ploieșteni, cu mult peste cele 90 de zile stabilite contractual, încetarea contractului având loc abia la data de 31.03.2022, când sezonul rece va fi închis legal”. Iar această situație, că nu vor fi probleme, a fost confirmată și de edilul ploieștean, care a subliniat că nu vor exista sincope asigurarea agentului termic pentru cele 55.000 de apartamente din oraș – în care locuiesc aproape 120.000 de ploieșteni – care sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire al orașului. În plus, primarul a reconfirmat faptul că, deși Veolia a reziliat contractul, care de drept expira pe data de 15 mai 2022, ploieștenii nu vor plăti majorări la agentul termic, menținându-se același tarif ca iarna trecută, adică prețul local de referință de 222,49 lei/Gcal, iar persoanele cu o situație financiară precară vor beneficia, ca și anii trecuți, de ajutoare de încălzire.

Conform comunicatului transmis ieri de către Veolia – care a informat și autoritățile locale – decizia de reziliere a contractului ” vine în contextul conjugat al deteriorării accelerate a situației financiare a concesiunii rețelei de încălzire, al unui tarif care nu acoperă nici pe departe costurile furnizării serviciului public și al creșterii masive a prețurilor la gaze la nivel mondial, toate acestea plasând furnizorul de apă caldă și căldură într-o situație nesustenabilă.

Dezechilibrul financiar se datorează neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către autoritățile locale, inclusiv neplata la timp a subvenției datorate sau neaprobarea la timp a ajustării tarifare cuvenite”. De altfel, și primarul Andrei Volosevici a ținut să declare că procedura de reziliere nu a apărut peste noapte. ”Rezilierea contractului este o procedură începută de ceva vreme de Veolia. Dar asta nu înseamnă că se vor pune în pericol buzunarele ploieștenilor. Populația trebuie să știe următorul lucru: nu se va adăuga nimic în plus la tariful gicacaloriei. Se va plăti la fel ca iarna trecută. Nu va fi niciun fel de pericol pentru asigurarea încălzirii cu agent termic pentru cele 55.000 de apartamente, asta însemnând 120.000 de ploieșteni. Orașul va befeneficia de căldură și apă caldă în tot sezonul rece care urmează, chiar și după data de 31 martie anul viitor. Ploieștiul nu va avea probleme așa cum se întâmplă în momentul de față la Timișoara sau la Iași”, a declarat primarul Andrei Volosevici.

Edilul a mai precizat că datoriile administrației locale către operator sunt de 20 de milioane de lei, acesta susținând că se așteaptă ca, la fel ca și iarna trecută, municipalitatea ploieșteană să primească sprijin guvernamental. Pe de altă parte, primarul a reiterat urgentarea procesului ce vizează organizarea licitației pentru desemnarea unui nou operator de termie, decizia în acest caz fiind pe terenul administrației județene, în contextul în care Consiliul Județean Prahova a preluat inițiativa constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat ”Termo Prahova”. ”Rog Consiliul Județean Prahova să pună pe modul rapid procedura de selectare a unui nou operator de termie, care este liderul de activitate în ceea ce privește ADI Termie. Am primit o primă formă a caietului de sarcini, pentru a vedea ce mai putem și noi adăuga, urmând ca să-l retrimitem la Consiliul Județean. E de văzut în ce măsură aceast caiet de sarcini va fi supus discuției și votului în Consiliulul Județean Prahova, dar eu nu am nimic împotrivă ca să fie și o ședință comună, împreună cu Consiliul Local Ploiești”, a adăugat primarul Andrei Volosevici.