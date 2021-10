Echipa de baschet seniori a CSM Ploieşti deschide, astăzi, etapa a 5-a a Ligii Naţionale Masculine, o dată cu meciul pe care îl va susţine, începând cu ora 16.00, pe terenul celor de la CSM Focşani. O confruntare care vine după eşecul suferit în runda trecută, în Sala „Olimpia”, în faţa celor de la FC Argeş, care poate fi „pansamentul” perfect în cazul unei mult dorite victorii.

CSM Focşani se află la doar al doilea meci pe teren propriu în acest debut de sezon, în care a avut trei deplasări, toate pierdute (77-84 la Rapid, 60-82 la FC Argeş şi 70-85 la SCM OHMA Timişoara), şi un singur joc „acasă”, câştigat în faţa celor de la CSM VSKC Miercurea Ciuc, scor 68-50.

„O să întâlnim o echipă care este în creştere de formă de la o etapă la alta, plus că are un nou jucător străin, un american care va debuta contra noastră şi probabil va avea şi el un impact asupra jocului lor. Va fi greu, dar, ca la fiecare meci, ne-am pregătit foarte bine, am făcut un scouting bun şi am încercat să aducem un plus tactic echipei noastre. Suntem încrezători, suntem fericiţi că ne putem baza pe întregul efectiv de jucători şi sperăm să facem un meci bun”, ne-a declarat managerul secţiei de baschet a clubului, Ionuţ Ivan.

Fără probleme de lot, delegaţia ploieşteană a făcut ieri după-amiază deplasarea spre Focşani.

Partida va putea fi urmărită „în direct” pe canalul de youtube al Federaţiei Române de Baschet.