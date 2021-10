Frank „Lefty” Rosentham este omul care a fost folosit ca sursă de inspirație pentru apariția filmului Casino (1995), una dintre producțiile cu mafioți ce s-a bucurat de un succes important.

Filmul Casino a avut un succes comercial important și este un titlu de referință când vine vorba despre filmele cu mafioți și cele cu jocuri de noroc.

Povestea este inspirată din fapte adevărate, iar personajul principal Sam „Ace” Rothstein (interpretat de Robert De Niro) a fost creat pornind de la episoadele reale trăite de Frank „Lefty” Rosenthal.

Cine a fost Frank Rosenthal?

Frank Rosenthal s-a născut pe 12 iunie 1929 și a murit pe 13 octombrie 2008. El a fost un specialist în pariuri sportive, a trucat multe evenimente, iar ulterior a ajuns să conducă patru cazinouri din Las Vegas. Legăturile sale cu mafia din Chicago sunt de notorietate.

El s-a născut în Chicago, într-o familie de evrei și a deprins pasiunea pentru pariuri sportive de la tatăl său, care avea cai de curse. Așadar, el a început să nu mai meargă la școală pentru a lua parte la diverse evenimente sportive din Chicago. A fost atras de domeniul pariurilor sportive și astfel a început să fie pasionat de cote și de modul în care sunt acestea realizate.

După ce a împlinit 20 de ani, el a început să lucreze cu Chicago Outfit, una dintre cele mai importante grupări de mafioți din SUA. Ulterior, el a ajuns să conducă, în numele mafiei, cel mai mare birou de pariuri ilegale din SUA, care își avea sediul la Cicero, Illinois. Oficial, compania era de amenajări interioare, dar se ocupa cu trucarea evenimentelor sportive.

FBI a intrat însă pe fir și Frank Rosenthal a fost pus sub acuzare, astfel că a fost nevoit să își mute operațiunea în North Bay Village din Miami.

Avea reputația unui om care poate să trucheze orice eveniment își dorește, motiv pentru care a crescut rapid în ierarhia mafiei din Chicago, iar liderii Jackie Cerone și Fiore Buccieri l-au luat sub aripa lor ocrotitoare.

Faima pe care a căpătat-o l-a adus din nou în atenția autorităților din SUA. Astfel, el a primit o citație să se prezinte în fața senatorului american John McClellan, care conducea Subcomisia privind jocurile de noroc și crimă organizată. A fost acuzat pentru trucarea evenimentelor sportive, dar de 37 de ori a invocat al cincilea amendament și nu a fost acuzat niciodată. În schimb, el a fost interzis la cursele din Florida.

A fost arestat de mai multe ori pentru jocuri de noroc ilegale, dar a avut o singură condamnare, în anul 1963. Mai mult, în anii ’60 a fost suspect și în mai multe atacuri cu bombă asupra unor mașini din Miami, dar nu a fost condamnat niciodată. A fost însă în atenția FBI, iar dosarul său avea 300 de pagini încă din anii ’60.

Cum a controlat Frank Rosenthal cazinourile din Las Vegas

În 1968, Rosenthal s-a mutat în Las Vegas, trimis de mafia din Chicago pentru a controla cazinourile Stardust, Fremont, Marina și Hacienda. Dintre acestea, în filmul Casino cel Stardust a primit numele Tangiers. De altfel, sub comanda lui Frank Rosenthal, Stardust a devenit unul dintre cele mai bune cazinouri din Las Vegas.

Era un adevărat vizionar în domeniul jocurilor de noroc, astfel că a dublat veniturile cazinoului Stardust după ce a angajat mai multe femei ca dealeri de blackjack.

De asemenea, se crede că este și primul om care a înființat o casă de pariuri în cazinourile din Las Vegas dar si cel care a facut ca jocurile cu pacanele sa fie principalul punct de atractie. A făcut acest lucru după ce a dus o luptă de convingere cu șefii mafiei din Chicago.

A intrat însă din nou în atenția FBI, astfel că în 1976 agenții federali au descoperit că el conduce în secret cele patru cazinouri fără să aibă o licență de stat pentru jocuri de noroc. A fost audiat și i s-a refuzat licența deoarece a avut o arestare în cazier și pentru că era asociat mafiei.

Între timp, el a avut și propriul show televizat la care au participat nume grele, dar a scris și editoriale în ziare din Las Vegas.

Cum s-a sfârșit povestea lui Frank Rosenthal

Puterea tot mai mare pe care Frank Rosenthal o avea nu era pe placul tuturor șefilor săi. El își întărise controlul prea tare asupra cazinourilor, iar șefii din Chicago erau nemulțumiți de sumele pe care le primeau.

Astfel, în octombrie 1982 Frank Rosenthal a fost victima unei tentative de asasinat. Sub mașină a fost plasată o bombă cu gazolină, dar Frank Rosenthal a scăpat cu viață. Asta deoarece sub scaunul său producătorul instalase o placă de metal pentru a rezolva o problemă de balansare a mașinii.

A fost însă un moment care i-a dat de gândit lui Frank Rosenthal, care câteva luni mai târziu a decis să părăsească Las Vegasul. Cinci ani mai târziu, el a fost trecut și pe lista neagră a cazinourilor din Vegas.

În noua sa viață din Florida, el și-a creat un site de pariuri sportive și a devenit consultant pentru companii offshore de pariuri. Moartea sa s-a produs în 2008, la 79 de ani, din cauze naturale. După ce a murit s-a aflat că era informator al FBI, la fel ca și soția sa.

Frank Rosenthal și relația controversată cu Geraldine McGee

Frank Rosenthal mai este cunoscut și pentru relația pe care a avut-o cu Geraldine „Geri” McGee, o fostă dansatoare care i-a dat viața peste cap.

„În momentul în care am cunoscut-o, era dansatoare la Tropicana, dar stătea și în compania bărbaților pentru a obține jetoane din diverse escrocherii. Era o fată muncitoare. Stătea cu câțiva bărbați și câștiga în jur de 300 de mii de dolari pe an. Era cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o. Și toată lumea care o cunoștea o plăcea în 5 minute. Avea un șarm fantastic. Mă întâlneam cu ea după muncă, dar mi-am dat seama ca cu cât mă văd mai mult cu ea, cu atât mi se schimbă mai tare atitudinea. Mi-am dat seama când am văzut-o topless într-o seară. Când a ieșit așa m-a deranjat și am ieșit”, a povestit Frank Rosenthal pentru revista Esquire.

El a mărturisit că dragostea acesteia pentru bani era una de care nu s-a putut lepăda niciodată.

„Pentru ea, o noapte era pierdută dacă nu se întorcea acasă cu bani în poșetă. A trebuit să-i dau un lănțișor cu diamante doar ca să înceapă să iasă cu mine. Și când ieșeam îmi cerea bani ca să meargă la toaletă. Îi dădeam câte o bancnotă de 100 de dolari și mă așteptam să aducă restul, dar niciodată nu o făcea. Când o întrebam, îmi spunea că i-a pierdut pe drumul de întoarcere la blackjack. Știam că mă minte. Nu îmi păsa de bani, dar nu voiam să fiu unul dintre fraierii ei. Cunoștea bărbați în toată țara care o căutau”, a adăugat Rosenthal.

De asemenea, sora lui Geri, Barbara, a dezvăluit cum a fost influențată relația acesteia cu Frank de o prietenă pe nume Linda.

„Geri a întrebat ce să facă. Iar Linda i-a zis ‘E foarte bogat. Mărită-te cu el, ia-i banii și apoi divorțează”, a povestit Barbara.

Nunta dintre Frank și Geri a avut loc pe 1 mai 1969, dar Frank a recunoscut că era conștient că aceasta nu îl iubește.

„Nu s-a pus niciodată problema de așa ceva. Știam că Geri nu mă iubește când ne-am căsătorit. Dar eram atât de atras de ea când am cerut-o, că am crezut că vom avea o familie frumoasă și o relație plăcută. Însă nu m-am lăsat păcălit. S-a măritat cu mine pentru ce însemnam. Putere, siguranță, un partener cu relații bune. În plus, îmbătrânea și a vrut să renunțe la Tropicana”, a explicat Frank Rosenthal.

Geri și Frank au devenit la scurt timp părinți, dar acest lucru nu a adus liniștea în relația dintre cei doi. Dimpotrivă, Frank lucra zi și noapte la cazinouri, iar Geri a început să suspecteze că este înșelată. A găsit chitanțe de la magazine cu bijuterii, dar când l-a acuzat că o inșală i s-a spus că este nebună. El a acuzat-o astfel că bea toată ziua și că ia prea multe pastile și droguri.

Astfel, Geri a început să iasă în oraș, iar la un moment dat obișnuia să lipsească zile întregi. Frank a angajat detectivi privați pentru a o urmări și a prins-o în diverse baruri. A amenințat-o astfel că va băga divorț.

Frank i-a spus că o va ierta dacă va renunța la băutură și droguri și dacă vor mai face un copil. Geri nu își mai dorea încă unul, dar pentru a nu fi izgonită de Frank a fost de acord. Așa s-a născut Stephanie, în 1973. Lucrurile nu s-au rezolvat însă, ci dimpotrivă. Au mers din rău în mai rău.

„Geri nu l-a iertat niciodată pe Frank pentru că a forțat-o să treacă printr-o nouă sarcină”, a mărturisit sora lui Geri, Babara.

Pe fondul problemelor cu alcoolul și drogurile pe care Geri le avea, relația dintre cei doi s-a deteriorat din ce în ce mai tare. La un moment dat, Frank a prins-o pe Geri când cerea sfaturi la telefon despre cum își poate omorî soțul. „Nu te poate ajuta, Geri. Sunt aici. Acum două ore mi-ai zis că mă iubești și acum încerci să mă omori”, a povestit Frank că i-a spus.

La un moment dat, Geri l-a înșelat pe Frank cu bunul său prieten, Anthoni Spilotro. În cele din urmă, cei doi au divorțat, iar Geri a fost găsită moartă în Los Angeles, într-o cameră de motel, pe când avea doar 46 de ani, după o supradoză.